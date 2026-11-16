Moskva odmieta obvinenia zo sabotáže, Estónsku hrozí následkami uzavretia hraníc
Tallinn po zmarenom útoku na továreň vyrábajúcu drony obvinil ruskú vojenskú rozviedku. Od 1. decembra uzavrie všetky priechody do Ruska. Kremeľ v ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Tallinn po zmarenom útoku na továreň vyrábajúcu drony obvinil ruskú vojenskú rozviedku. Od 1. decembra uzavrie všetky priechody do Ruska.
Estónsko v nedeľu oznámilo, že od 1. decembra uzavrie všetky tri hraničné priechody s Ruskom – Narva, Luhamaa a Koidula.
Rozhodnutie prišlo po sobotňajšom zmarenom pokuse o podpálenie závodu spoločnosti Threod Systems, ktorá vyrába prieskumné a útočné drony. Estónske úrady zadržali osem lotyšských občanov a tvrdia, že útok nariadila ruská GRU.
Peskov rozhodnutie Tallinnu prirovnal k budovaniu múru. „Estónsko stavia múr. Mnohé krajiny v minulosti stavali múry, ktoré však ich tvorcom nepriniesli nič dobré,“ vyhlásil.
Estónsko, člen Európskej únie (EÚ) a NATO, patrí medzi výrazných podporovateľov Ukrajiny. Jeho premiér Kristen Michal označil incident za súčasť ruských hybridných operácií.
Viaceré európske štáty v posledných rokoch obvinili Moskvu z organizovania sabotážnych útokov. Rusko tieto obvinenia odmieta. Hraničné priechody sú jednými z posledných fungujúcich pozemných spojení Ruska s Európskou úniou.
Zdroj: SITA.sk - Moskva odmieta obvinenia zo sabotáže, Estónsku hrozí následkami uzavretia hraníc © SITA Všetky práva vyhradené.
Kremeľ v pondelok odmietol obvinenia Estónska, že ruská vojenská rozviedka GRU pripravovala sabotážny útok na tamojšiu továreň vyrábajúcu drony.
Moskva zároveň varovala Tallinn pred dôsledkami plánovaného uzavretia spoločných hraníc. „Tieto tvrdenia nemajú nijaký základ. Neexistujú žiadne argumenty, dôkazy, vôbec nič,“ vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Peskovove múry
Estónsko v nedeľu oznámilo, že od 1. decembra uzavrie všetky tri hraničné priechody s Ruskom – Narva, Luhamaa a Koidula.
Rozhodnutie prišlo po sobotňajšom zmarenom pokuse o podpálenie závodu spoločnosti Threod Systems, ktorá vyrába prieskumné a útočné drony. Estónske úrady zadržali osem lotyšských občanov a tvrdia, že útok nariadila ruská GRU.
Peskov rozhodnutie Tallinnu prirovnal k budovaniu múru. „Estónsko stavia múr. Mnohé krajiny v minulosti stavali múry, ktoré však ich tvorcom nepriniesli nič dobré,“ vyhlásil.
Ruské hybridné operácie
Estónsko, člen Európskej únie (EÚ) a NATO, patrí medzi výrazných podporovateľov Ukrajiny. Jeho premiér Kristen Michal označil incident za súčasť ruských hybridných operácií.
Viaceré európske štáty v posledných rokoch obvinili Moskvu z organizovania sabotážnych útokov. Rusko tieto obvinenia odmieta. Hraničné priechody sú jednými z posledných fungujúcich pozemných spojení Ruska s Európskou úniou.
Zdroj: SITA.sk - Moskva odmieta obvinenia zo sabotáže, Estónsku hrozí následkami uzavretia hraníc © SITA Všetky práva vyhradené.
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