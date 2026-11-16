Netanjahu nesmie zostať pri moci ani minútu, vyhlásil jeho rival po obvineniach z manipulácie volieb
Bývalý náčelník generálneho štábu Gadi Eisenkot žiada okamžité vyšetrovanie podozrení, že spolupracovník premiéra využil políciu proti predstaviteľom arabskej strany. Netanjahuova kancelária obvinenia ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Bývalý náčelník generálneho štábu Gadi Eisenkot žiada okamžité vyšetrovanie podozrení, že spolupracovník premiéra využil políciu proti predstaviteľom arabskej strany. Netanjahuova kancelária obvinenia odmieta.
Izraelský premiér v demisii Benjamin Netanjahu čelí kritike po zverejnení podozrení zo zasahovania do parlamentných volieb zo strany jeho blízkeho spolupracovníka. Jeho hlavný politický rival Gadi Eisenkot v nedeľu vyhlásil, že Netanjahu „nemôže zostať na čele vlády ani o minútu dlhšie“. Reagoval tak na informácie izraelskej televízie Channel 12, podľa ktorých mal blízky spolupracovník premiéra pred voľbami sprostredkovať polícii nepodložené podozrenia voči členom arabskej politickej strany Raam.
„Správanie odchádzajúceho premiéra Benjamina Netanjahua a jeho okolia predstavuje konkrétnu, priamu a bezprostrednú hrozbu pre izraelskú demokraciu,“ vyhlásil Eisenkot, bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády. Jeho ostré vyjadrenie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako sa zástupcovia oboch politikov stretli na rokovaniach o možnom vytvorení vlády národnej jednoty.
Podľa televízie Channel 12 mal Netanjahuov vedúci kancelárie Ido Norden v predvečer parlamentných volieb telefonicky kontaktovať kanceláriu policajného komisára so sťažnosťou na členov strany Raam. Policajtov mal zároveň nasmerovať na údajný spravodajský zdroj, ktorým bol bývalý zamestnanec premiérovho úradu. Na základe poskytnutých informácií polícia zadržala troch členov strany.
Netanjahu následne verejne obvinil arabsko-izraelské politické strany z volebných podvodov po tom, ako vo voľbách získali rekordný počet mandátov. Troch zadržaných však polícia neskôr prepustila, keď dospela k záveru, že informácie od údajného zdroja boli nepodložené. Eisenkot preto vyzval na okamžité začatie vyšetrovania celej záležitosti.
Netanjahuova kancelária označila reportáž televízie Channel 12 za nepravdivú a uviedla, že Norden si iba „splnil svoju občiansku povinnosť“. Premiérova strana Likud obvinila Eisenkota z „poburujúceho podnecovania“. „Zatiaľ čo premiér podáva ruku v duchu jednoty, Eisenkot a jeho spolupracovníci každý deň vydávajú vyhlásenia plné jedovatých a štvavých útokov,“ uviedla strana.
Spor prichádza v čase povolebného politického patu. Ani Netanjahuov blok, ani Eisenkotova opozícia nezískali v októbrových parlamentných voľbách potrebných 61 kresiel na vytvorenie väčšinovej vlády. Dve hlavné arabské strany, Spoločná kandidátka a Raam, naznačili podporu Eisenkotovi, ktorý bol minulý týždeň poverený zostavením vlády.
Netanjahu v sobotu vyzval Eisenkota na vytvorenie spoločnej vlády národnej jednoty. Bývalý armádny veliteľ však premiéra obvinil z politických hier a vyvolávania napätia. Opozícia zároveň tvrdí, že Netanjahu sa snaží spochybniť legitimitu arabských strán aj samotných volieb, aby sa udržal pri moci. Tieto obvinenia premiér a jeho spojenci odmietajú.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu nesmie zostať pri moci ani minútu, vyhlásil jeho rival po obvineniach z manipulácie volieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelský premiér v demisii Benjamin Netanjahu čelí kritike po zverejnení podozrení zo zasahovania do parlamentných volieb zo strany jeho blízkeho spolupracovníka. Jeho hlavný politický rival Gadi Eisenkot v nedeľu vyhlásil, že Netanjahu „nemôže zostať na čele vlády ani o minútu dlhšie“. Reagoval tak na informácie izraelskej televízie Channel 12, podľa ktorých mal blízky spolupracovník premiéra pred voľbami sprostredkovať polícii nepodložené podozrenia voči členom arabskej politickej strany Raam.
„Správanie odchádzajúceho premiéra Benjamina Netanjahua a jeho okolia predstavuje konkrétnu, priamu a bezprostrednú hrozbu pre izraelskú demokraciu,“ vyhlásil Eisenkot, bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády. Jeho ostré vyjadrenie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako sa zástupcovia oboch politikov stretli na rokovaniach o možnom vytvorení vlády národnej jednoty.
Polícia zadržala troch členov strany
Podľa televízie Channel 12 mal Netanjahuov vedúci kancelárie Ido Norden v predvečer parlamentných volieb telefonicky kontaktovať kanceláriu policajného komisára so sťažnosťou na členov strany Raam. Policajtov mal zároveň nasmerovať na údajný spravodajský zdroj, ktorým bol bývalý zamestnanec premiérovho úradu. Na základe poskytnutých informácií polícia zadržala troch členov strany.
Netanjahu následne verejne obvinil arabsko-izraelské politické strany z volebných podvodov po tom, ako vo voľbách získali rekordný počet mandátov. Troch zadržaných však polícia neskôr prepustila, keď dospela k záveru, že informácie od údajného zdroja boli nepodložené. Eisenkot preto vyzval na okamžité začatie vyšetrovania celej záležitosti.
Netanjahuova kancelária označila reportáž za nepravdivú
Netanjahuova kancelária označila reportáž televízie Channel 12 za nepravdivú a uviedla, že Norden si iba „splnil svoju občiansku povinnosť“. Premiérova strana Likud obvinila Eisenkota z „poburujúceho podnecovania“. „Zatiaľ čo premiér podáva ruku v duchu jednoty, Eisenkot a jeho spolupracovníci každý deň vydávajú vyhlásenia plné jedovatých a štvavých útokov,“ uviedla strana.
Spor prichádza v čase povolebného politického patu. Ani Netanjahuov blok, ani Eisenkotova opozícia nezískali v októbrových parlamentných voľbách potrebných 61 kresiel na vytvorenie väčšinovej vlády. Dve hlavné arabské strany, Spoločná kandidátka a Raam, naznačili podporu Eisenkotovi, ktorý bol minulý týždeň poverený zostavením vlády.
Netanjahu v sobotu vyzval Eisenkota na vytvorenie spoločnej vlády národnej jednoty. Bývalý armádny veliteľ však premiéra obvinil z politických hier a vyvolávania napätia. Opozícia zároveň tvrdí, že Netanjahu sa snaží spochybniť legitimitu arabských strán aj samotných volieb, aby sa udržal pri moci. Tieto obvinenia premiér a jeho spojenci odmietajú.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu nesmie zostať pri moci ani minútu, vyhlásil jeho rival po obvineniach z manipulácie volieb © SITA Všetky práva vyhradené.
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