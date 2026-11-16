Ronaldinho sa vrátil na profiscénu, Ravenne pomohol k triumfu nad rivalom
Legendárny Brazílčan nastúpil v súťažnom zápase po viac ako dekáde. Brazílsky futbalový velikán Ronaldinho sa v nedeľu vrátil do profesionálneho futbalu, keď ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Legendárny Brazílčan nastúpil v súťažnom zápase po viac ako dekáde.
Brazílsky futbalový velikán Ronaldinho sa v nedeľu vrátil do profesionálneho futbalu, keď nastúpil za taliansku Ravenna v tretej najvyššej talianskej súťaži Serie C.
Už 46-ročný Brazílčan absolvoval prvý polčas proti rivalovi Forli, v ktorom Ravenna napokon zvíťazila 2:0. Pre Ronaldinha to bol prvý súťažný štart od roku 2015, kedy hral vo vlasti za Fluminense. V úvodnej štyridsaťpäťminútovke bol súčasťou gólovej akcie, po ktorej domáci od 36. minúty viedli.
Ronaldinho vstúpil na trávnik za ovácií priaznivcov na štadióne Stadio Bruno Benelli, ktorý má kapacitu 5 000 divákov. Pre túto príležitosť postavili dočasnú tribúna s 1 800 miestami, nazvali ju "R10". Fanúšikovia použili aj svetlice a dymovnice, pričom z reproduktorov znela skladba "Con Te Partiró" od Andreu Bocelliho.
Ravenna patrí medzi ambiciózne kluby, ktoré sa snažia dosiahnuť postup do Serie A. Aktuálne sú v regionálnej skupine Serie C na druhom mieste, s odstupom šiestich bodov za lídrom Speziou. Do Serie B postúpia víťazi každej z troch skupín, o poslednom postupujúcom rozhodne baráž.
Ronaldinho získal Zlatú loptu v roku 2005 a návratom dodáva Ravenne nový impulz v snahe o postup do vyššej súťaže. "Teraz mám 46 rokov a vo futbale som zažil všetko, čo sa dalo. Toto je úplne iný druh príležitosti. Chcem byť súčasťou sna mojich priateľov, ktorí pracujú pre Ravennu," poznamenal brazílsky futbalový virtuóz ešte pred návratom na súťažný trávnik.
Zdroj: SITA.sk - Ronaldinho sa vrátil na profiscénu, Ravenne pomohol k triumfu nad rivalom © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílsky futbalový velikán Ronaldinho sa v nedeľu vrátil do profesionálneho futbalu, keď nastúpil za taliansku Ravenna v tretej najvyššej talianskej súťaži Serie C.
Už 46-ročný Brazílčan absolvoval prvý polčas proti rivalovi Forli, v ktorom Ravenna napokon zvíťazila 2:0. Pre Ronaldinha to bol prvý súťažný štart od roku 2015, kedy hral vo vlasti za Fluminense. V úvodnej štyridsaťpäťminútovke bol súčasťou gólovej akcie, po ktorej domáci od 36. minúty viedli.
Ronaldinho vstúpil na trávnik za ovácií priaznivcov na štadióne Stadio Bruno Benelli, ktorý má kapacitu 5 000 divákov. Pre túto príležitosť postavili dočasnú tribúna s 1 800 miestami, nazvali ju "R10". Fanúšikovia použili aj svetlice a dymovnice, pričom z reproduktorov znela skladba "Con Te Partiró" od Andreu Bocelliho.
Ravenna patrí medzi ambiciózne kluby, ktoré sa snažia dosiahnuť postup do Serie A. Aktuálne sú v regionálnej skupine Serie C na druhom mieste, s odstupom šiestich bodov za lídrom Speziou. Do Serie B postúpia víťazi každej z troch skupín, o poslednom postupujúcom rozhodne baráž.
Ronaldinho získal Zlatú loptu v roku 2005 a návratom dodáva Ravenne nový impulz v snahe o postup do vyššej súťaže. "Teraz mám 46 rokov a vo futbale som zažil všetko, čo sa dalo. Toto je úplne iný druh príležitosti. Chcem byť súčasťou sna mojich priateľov, ktorí pracujú pre Ravennu," poznamenal brazílsky futbalový virtuóz ešte pred návratom na súťažný trávnik.
Zdroj: SITA.sk - Ronaldinho sa vrátil na profiscénu, Ravenne pomohol k triumfu nad rivalom © SITA Všetky práva vyhradené.
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