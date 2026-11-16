Nigerijská polícia zadržala amerického basketbalistu. V batožine mu našli takmer 34 kilogramov drog
Americký basketbalista bol zadržaný na letisku v Lagose s veľkým množstvom drog v batožine. Nigérijská agentúra boja proti narkotikám (NDLEA) zadržala amerického profesionálneho ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Americký basketbalista bol zadržaný na letisku v Lagose s veľkým množstvom drog v batožine.
Nigérijská agentúra boja proti narkotikám (NDLEA) zadržala amerického profesionálneho basketbalistu, ktorý prišiel na hlavné letisko v Lagos s 33,95 kilogramu konope v batožine.
Agentúra identifikovala zadržaného ako 28-ročného Greena Da'monteho Khireeho z amerického štátu Georgia. Podľa vyhlásenia NDLEA ho zatkli v stredu na parkovisku medzinárodného letiska v Lagos potom, čo ho spozorovali, ako opustil svoje dve odbavené batožiny a snažil sa odísť z letiska len s príručnou batožinou.
"Batožiny s jeho menovkami obsahovali 16 balíčkov silnej odrody konope," uviedla agentúra. Basketbalista pricestoval do Lagosu z Thajska, kde žil a profesionálne hral basketbal od októbra 2025.
Agentúra ďalej uviedla, že Američan tvrdil, že navštívil Nigériu, aby si "vybudoval kontakty pre svoju basketbalovú kariéru", no analýza jeho mobilného telefónu odhalila informácie naznačujúce jeho "znalosť a zapojenie sa do obchodu s drogami".
Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) eviduje hráča menom Da'Monte Greene, ktorý hrá na poste rozohrávača a v septembri bol súčasťou turnaja Phuket Elite Cup.
Nigéria je vnímaná ako centrum výroby a tranzitu drog smerujúcich do iných krajín, pričom výskumy ukazujú, že pašované drogy sa dostávajú aj na miestne trhy.
Nedávne razie odhalili priemyselné laboratóriá na výrobu metamfetamínu, čo vyvoláva obavy, že mexické kartely nadväzujú kontakty v Nigérii na výrobu a export metanfetamínu z krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Nigerijská polícia zadržala amerického basketbalistu. V batožine mu našli takmer 34 kilogramov drog © SITA Všetky práva vyhradené.
Nigérijská agentúra boja proti narkotikám (NDLEA) zadržala amerického profesionálneho basketbalistu, ktorý prišiel na hlavné letisko v Lagos s 33,95 kilogramu konope v batožine.
Agentúra identifikovala zadržaného ako 28-ročného Greena Da'monteho Khireeho z amerického štátu Georgia. Podľa vyhlásenia NDLEA ho zatkli v stredu na parkovisku medzinárodného letiska v Lagos potom, čo ho spozorovali, ako opustil svoje dve odbavené batožiny a snažil sa odísť z letiska len s príručnou batožinou.
"Batožiny s jeho menovkami obsahovali 16 balíčkov silnej odrody konope," uviedla agentúra. Basketbalista pricestoval do Lagosu z Thajska, kde žil a profesionálne hral basketbal od októbra 2025.
Agentúra ďalej uviedla, že Američan tvrdil, že navštívil Nigériu, aby si "vybudoval kontakty pre svoju basketbalovú kariéru", no analýza jeho mobilného telefónu odhalila informácie naznačujúce jeho "znalosť a zapojenie sa do obchodu s drogami".
Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) eviduje hráča menom Da'Monte Greene, ktorý hrá na poste rozohrávača a v septembri bol súčasťou turnaja Phuket Elite Cup.
Nigéria je vnímaná ako centrum výroby a tranzitu drog smerujúcich do iných krajín, pričom výskumy ukazujú, že pašované drogy sa dostávajú aj na miestne trhy.
Nedávne razie odhalili priemyselné laboratóriá na výrobu metamfetamínu, čo vyvoláva obavy, že mexické kartely nadväzujú kontakty v Nigérii na výrobu a export metanfetamínu z krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Nigerijská polícia zadržala amerického basketbalistu. V batožine mu našli takmer 34 kilogramov drog © SITA Všetky práva vyhradené.
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