Čo sa počas Dreame Black Weeks naozaj oplatí kúpiť?
November sa už tradične nesie v znamení naháňania zliav a predvianočného zhonu. Ak však tento rok nechcete bezhlavo nakupovať veci, ktoré po pár týždňoch skončia v skrini, oplatí sa staviť na ...
16.11.2026 (SITA.sk) - November sa už tradične nesie v znamení naháňania zliav a predvianočného zhonu.
Ak však tento rok nechcete bezhlavo nakupovať veci, ktoré po pár týždňoch skončia v skrini, oplatí sa staviť na technológie, ktoré vám do života prinesú reálnu úľavu.
Značka Dreame spustila kampaň Black Weeks, počas ktorej nájdete tie najobľúbenejšie domáce inovácie za výhodné ceny. Pozreli sme sa na 3 produkty, ktoré počas predvianočného upratovania a príprav naozaj oceníte.
Kto doma často varí, pozná to dôverne: ráno je podlaha pri sporáku čistá, no poobede sa na nej objaví jemný lepkavý film. Klasické vytieranie studenou vodou mastnotu neodstráni – iba ju rozriedi a rozotrie po väčšej ploche.
Mokrosuchý vysávač Dreame H15 Pro Heat prináša v tejto oblasti zásadnú zmenu. Vodu totiž ohrieva priamo počas umývania na 85 °C, vďaka čomu mastnotu a zaschnuté škvrny rozpúšťa s trojnásobnou účinnosťou oproti bežnej vlažnej vode. Navyše vysáva a umýva jedným ťahom. Vďaka špeciálnemu vyklápaciemu ramenu sa dostane tesne k stene a do rohov pri linke, kam sa s klasickým mopom dostanete len ťažko. Po skončení upratovania sa kefa v stanici sama preperie vodou s teplotou 100 °C a vysuší horúcim vzduchom, takže vás nečaká žiadny zápach ani špinavá údržba.
Mať čisté podlahy bez toho, aby ste museli čo i len pohnúť prstom, je sen každého, kto nestíha skĺbiť prácu, rodinu a domácnosť. Robotický vysávač Dreame L50s Pro Ultra je navrhnutý presne pre tento účel.
Ponúka vysoký sací výkon, dôkladný systém rotačného mopovania s automatickým zdvíhaním mopov na kobercoch a plne automatickú multifunkčnú stanicu. Tá sa postará o vypratanie prachu, doplnenie vody, vypranie mopov aj ich následné sušenie teplým vzduchom. Vy tak prichádzate domov do dokonale uprataného bytu, pričom celú starostlivosť o robota viete pohodlne kontrolovať cez mobilnú aplikáciu.
Technológie od Dreame vám však vedia uľahčiť život aj mimo upratovania. Ranná úprava vlasov dokáže zabrať kopec času, no s nesprávnym nástrojom vlasy zbytočne trpia. Multifunkčný styler Dreame AirStyle Pro HI využíva silu prúdu vzduchu a inteligentnú reguláciu teploty, vďaka čomu vlasy suší, uhladzuje a tvaruje bez extrémneho tepla.
V balení nájdete až 8 praktických nadstavcov na vytvorenie nadýchaného objemu, jemných vĺn či dokonale rovných vlasov. Je to ideálny ranný pomocník, s ktorým zvládnete účes ako od kaderníka za polovičnú dobu – a počas Black Weeks ho viete získať za mimoriadne výhodnú cenu.
Prečo nakupovať práve teraz? Počas Dreame Black Weeks (30. 10. – 30. 11.) si môžete domovskú výbavu doplniť výhodnejšie a vyhnúť sa tak stresu z decembrového nakupovania darčekov. Či už bojujete s mastnou podlahou v kuchyni, chcete ušetriť čas s každodenným upratovaním alebo túžite po dokonalom účese, tieto tri vychytávky vás nesklamú. Kompletnú ponuku zliav nájdete na oficiálnom e-shope dreame.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čo sa počas Dreame Black Weeks naozaj oplatí kúpiť? © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak však tento rok nechcete bezhlavo nakupovať veci, ktoré po pár týždňoch skončia v skrini, oplatí sa staviť na technológie, ktoré vám do života prinesú reálnu úľavu.
Značka Dreame spustila kampaň Black Weeks, počas ktorej nájdete tie najobľúbenejšie domáce inovácie za výhodné ceny. Pozreli sme sa na 3 produkty, ktoré počas predvianočného upratovania a príprav naozaj oceníte.
Keď bežný mop na kuchynskú mastnotu nestačí: Dreame H15 Pro Heat
Kto doma často varí, pozná to dôverne: ráno je podlaha pri sporáku čistá, no poobede sa na nej objaví jemný lepkavý film. Klasické vytieranie studenou vodou mastnotu neodstráni – iba ju rozriedi a rozotrie po väčšej ploche.
Mokrosuchý vysávač Dreame H15 Pro Heat prináša v tejto oblasti zásadnú zmenu. Vodu totiž ohrieva priamo počas umývania na 85 °C, vďaka čomu mastnotu a zaschnuté škvrny rozpúšťa s trojnásobnou účinnosťou oproti bežnej vlažnej vode. Navyše vysáva a umýva jedným ťahom. Vďaka špeciálnemu vyklápaciemu ramenu sa dostane tesne k stene a do rohov pri linke, kam sa s klasickým mopom dostanete len ťažko. Po skončení upratovania sa kefa v stanici sama preperie vodou s teplotou 100 °C a vysuší horúcim vzduchom, takže vás nečaká žiadny zápach ani špinavá údržba.
Každodenný poriadok bez pohnutia prstom: Dreame L50s Pro Ultra
Mať čisté podlahy bez toho, aby ste museli čo i len pohnúť prstom, je sen každého, kto nestíha skĺbiť prácu, rodinu a domácnosť. Robotický vysávač Dreame L50s Pro Ultra je navrhnutý presne pre tento účel.
Ponúka vysoký sací výkon, dôkladný systém rotačného mopovania s automatickým zdvíhaním mopov na kobercoch a plne automatickú multifunkčnú stanicu. Tá sa postará o vypratanie prachu, doplnenie vody, vypranie mopov aj ich následné sušenie teplým vzduchom. Vy tak prichádzate domov do dokonale uprataného bytu, pričom celú starostlivosť o robota viete pohodlne kontrolovať cez mobilnú aplikáciu.
Rýchly styling a zdravšie vlasy: Dreame AirStyle Pro HI
Technológie od Dreame vám však vedia uľahčiť život aj mimo upratovania. Ranná úprava vlasov dokáže zabrať kopec času, no s nesprávnym nástrojom vlasy zbytočne trpia. Multifunkčný styler Dreame AirStyle Pro HI využíva silu prúdu vzduchu a inteligentnú reguláciu teploty, vďaka čomu vlasy suší, uhladzuje a tvaruje bez extrémneho tepla.
V balení nájdete až 8 praktických nadstavcov na vytvorenie nadýchaného objemu, jemných vĺn či dokonale rovných vlasov. Je to ideálny ranný pomocník, s ktorým zvládnete účes ako od kaderníka za polovičnú dobu – a počas Black Weeks ho viete získať za mimoriadne výhodnú cenu.
Prečo nakupovať práve teraz? Počas Dreame Black Weeks (30. 10. – 30. 11.) si môžete domovskú výbavu doplniť výhodnejšie a vyhnúť sa tak stresu z decembrového nakupovania darčekov. Či už bojujete s mastnou podlahou v kuchyni, chcete ušetriť čas s každodenným upratovaním alebo túžite po dokonalom účese, tieto tri vychytávky vás nesklamú. Kompletnú ponuku zliav nájdete na oficiálnom e-shope dreame.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čo sa počas Dreame Black Weeks naozaj oplatí kúpiť? © SITA Všetky práva vyhradené.
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