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VIDEO: Hlavnou hviezdou extra dňa festivalu Pohoda 2027 bude Adéla

Piesne speváčky z Bratislavy v posledných mesiacoch ovládli americké aj svetové rebríčky.

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Na snímke organizátor Pohody Michal Kaščák počas tlačovej konferencie organizátorov festivalu Pohoda k predstaveniu extra dňa Pohody 2027, 16. novembra 2026 v Bratislave.
Na snímke organizátor Pohody Michal Kaščák počas tlačovej konferencie organizátorov festivalu Pohoda k predstaveniu extra dňa Pohody 2027, 16. novembra 2026 v Bratislave.

Bratislava 16. novembra  - Hlavnou hviezdou extra dňa festivalu Pohoda 2027 bude Adéla. Slovenská speváčka, ktorá dobila hudobný svet a stala sa globálnou hviezdou, bude koncertovať na letisku v Trenčíne 7. júla, keď sa po prvý raz predstaví domácemu publiku. Informovali o tom organizátori festivalu na pondelkovej tlačovej konferencii, ktorú zorganizovali symbolicky v bratislavskej Petržalke, kde Adéla vyrastala a neskôr tam nakrútila aj videoklip k svojmu celosvetovému hitu Ain´t in LA.

Ako ďalej oznámil riaditeľ festivalu Michal Kaščák, Adéla bude prvou slovenskou umelkyňou v histórii Pohody, ktorá vystúpi v pozícii headlinerky. Vyvrcholením jej európskeho festivalového turné bude 90-minútový koncert na letisku v Trenčíne.



„Naša hudobná scéna dostáva v poslednom období niečo, čo považujem až za dar pre všetkých ľudí, ktorí v nej akýmkoľvek spôsobom pracujú. To, že Slovensko je pozitívne promované vo svete, to, že o Slovensku sa šíria pozitívne zvesti a je za tým úspech niekoho, kto vyrastal na tomto sídlisku, je úžasný príbeh, a som hrdý na to, že Pohoda môže byť súčasťou tohto príbehu,“ dodal Kaščák. Na Adéla Day podľa neho vystúpia aj ďalšie interpretky, ktoré organizátori predstavia v najbližšom čase.

Kaščák priznal, že po tohtoročnom úspešnom extra dni s legendárnou britskou kapelou The Cure organizátori o extra dni na rok 2027 neuvažovali. „Všetko zmenil mimoriadny úspech Adély. Pohoda vždy podporovala mladých umelcov, vždy sme si priali, aby niekto z našej krajiny zažil celosvetový úspech. S nadšením sledujeme, ako sa tento sen plní - príbeh Adély je úžasný,“ poznamenal Kaščák k prvému domácemu vystúpeniu Adély.



Piesne speváčky z Bratislavy v posledných mesiacoch ovládli americké aj svetové rebríčky. Jej skladba Nicole Kidman sa vyšplhala až na 6. miesto rebríčka Billboard Hot 100. Adéla je tak prvou interpretkou zo Slovenska v najsledovanejšom americkom singlovom rebríčku a hneď aj v jeho top 10. Debutový album PRIMA vyšiel v septembri a v rebríčku Billboard 200 dosiahol 4. miesto.

Adéla, vlastným menom Adéla Jergová, vyrastala na Slovensku, kde sa od troch rokov venovala baletu. Po štúdiu v Londýne sa rozhodla vydať iným umeleckým smerom a naplno sa sústrediť na hudbu. V roku 2023 sa zúčastnila na projekte Dream Academy, v ktorom sa uchádzala o miesto v novej dievčenskej skupine. Hoci v súťaži nepokračovala, skúsenosť ju nasmerovala k vlastnej sólovej kariére. Svoj hudobný sen začala napĺňať v Los Angeles. V roku 2025 vydala EP The Provocateur, ktoré ocenili viaceré magazíny. Ako predskokanka sprevádzala Demi Lovato na jej severoamerickom turné a jej vlastné koncerty v Londýne, New Yorku a Los Angeles sa vypredali v rekordnom čase. Za pár minút sa vypredalo aj jej turné Red Bottoms.

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