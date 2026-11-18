Mýtus o netransparentnosti mimovládok sa rozpadá, tvrdí komora. Kontroly odhalili najmä administratívne chyby
Kontroly mimovládok odhalili pochybenia za menej ako dve percentá. Vláda zistila, že mimovládky sú ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Kontroly mimovládok odhalili pochybenia za menej ako dve percentá.
Vláda zistila, že mimovládky sú transparentné. Súhrnnú správu o kontrolách pritom vzala na vedomie v tichosti. Upozornila na to Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Vláde sa tak rozpadol mýtus o netransparentnosti mimovládok. Kontroly totiž odhalili menej ako dve percentá pochybení. Komora MNO priblížila, že štát preveroval 15,5 milióna eur, ktoré boli poskytnuté z verejných zdrojov mimovládnym neziskovým organizáciám. Nezistil pritom žiadne plošné rozkrádanie. Väčšinou išlo o administratívnej chyby. Komora vyzýva vládu, aby z výsledkov kontroly vyvodila závery.
„Viac ako 1 200 kontrol a auditov, desiatky štátnych inštitúcií a jasný výsledok. Zistené nedostatky a navrhnuté sankcie tvoria spolu necelých 300-tisíc eur, teda 1,92 percenta kontrolovaného objemu. Zvyšných vyše 98 percent prešlo bez výhrad,“ upozornila komora s tým, že vláda správu o tomto výsledku v utorok 17. novembra vzala na vedomie v tichosti. „Kontroly potvrdili, čo vieme z praxe. Chyby robí ten, kto skutočne pracuje, a ľudia v občianskych organizáciách ich robia len veľmi zriedka. Pre nás je to dobrá správa, ale nie prekvapenie. Za číslami je profesionalita a disciplína,“ skonštatoval predseda Komory MNO Marcel Zajac.
Správa tak odhalila prevažne administratívne nedostatky, ako napríklad neskoré zverejnenie výročnej správy. Ak ide o verejné zbierky, pri tých kontroly nezistili jediný prípad sprenevery. Išlo len o formálne omeškanie správ. Ak ide o daňovú asignáciu, tak pri 45 zisteniach ministerstva financií bolo 34 nefinančných, pričom navrhnuté sankcie dosiahli necelých päťtisíc eur z viac ako 2,15 milióna eur.
Správa zároveň podľa Komory MNO ukázala, že systémový problém je aj na strane štátu. „Správa uvádza chýbajúcu centrálnu evidenciu dotácií a neprepojené systémy štátu, obcí a vyšších územných celkov. Organizácie tak často doplácajú na nejednotné pravidlá poskytovateľov,“ doplnila komora. Zároveň upozornila, že časť zistení nie je ani právoplatná. Pri tých najväčších položkách je totiž uvedený stav „postúpené na správne konanie“. Ide teda o otvorené spory, nie o potvrdené pochybenia.
Kontroly sú podľa slov Zajaca legitímne, no hon na mimovládky nie. Ubezpečil, že mimovládky sa kontrolám nebránia, pretože transparentnosť a dodržiavanie zákona sú pre nich samozrejmosťou, pričom každé zistenie vnímajú ako príležitosť na zlepšenie. „Dnes však máme dáta, ktoré by mali ukončiť debatu o plošnej netransparentnosti sektora,“ doplnil Zajac. Súčasne podotkol, že vláda túto správu prerokovala práve 17. novembra, keď si Slovensko pripomínalo boj za slobodu a demokraciu. Komora MNO zdôraznila, že k najväčším výdobytkom Novembra 1989 patrí právo združovať sa, z ktorého vznikli tisíce organizácií pôsobiacich vo vzdelávaní, ochrane prírody, sociálnych službách či v kontrole verejnej moci.
Komora MNO vyzvala vládu, aby spolu so sektorom mimovládnych neziskových organizácií hľadala spôsoby, ako aktívnym ľuďom uľahčiť prácu a vytvoriť predvídateľné, podporné prostredie, vrátane centrálnej evidencie dotácií a jednotných pravidiel pre poskytovateľov. Ďalej vládu vyzýva, aby prestala podnikať kroky, ktoré aj napriek pozitívnym výsledkom prehlbujú spoločenskú nedôveru a vytvárajú pre organizácie prekážky. Zajac zdôraznil, že ľudia v organizáciách musia mať priestor robiť to, na čo boli tieto organizácie založené. „Sme pripravení na spoluprácu. Je na vláde, či ju využije,“ uzavrel Zajac.
Zdroj: SITA.sk - Mýtus o netransparentnosti mimovládok sa rozpadá, tvrdí komora. Kontroly odhalili najmä administratívne chyby © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda zistila, že mimovládky sú transparentné. Súhrnnú správu o kontrolách pritom vzala na vedomie v tichosti. Upozornila na to Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Vláde sa tak rozpadol mýtus o netransparentnosti mimovládok. Kontroly totiž odhalili menej ako dve percentá pochybení. Komora MNO priblížila, že štát preveroval 15,5 milióna eur, ktoré boli poskytnuté z verejných zdrojov mimovládnym neziskovým organizáciám. Nezistil pritom žiadne plošné rozkrádanie. Väčšinou išlo o administratívnej chyby. Komora vyzýva vládu, aby z výsledkov kontroly vyvodila závery.
„Viac ako 1 200 kontrol a auditov, desiatky štátnych inštitúcií a jasný výsledok. Zistené nedostatky a navrhnuté sankcie tvoria spolu necelých 300-tisíc eur, teda 1,92 percenta kontrolovaného objemu. Zvyšných vyše 98 percent prešlo bez výhrad,“ upozornila komora s tým, že vláda správu o tomto výsledku v utorok 17. novembra vzala na vedomie v tichosti. „Kontroly potvrdili, čo vieme z praxe. Chyby robí ten, kto skutočne pracuje, a ľudia v občianskych organizáciách ich robia len veľmi zriedka. Pre nás je to dobrá správa, ale nie prekvapenie. Za číslami je profesionalita a disciplína,“ skonštatoval predseda Komory MNO Marcel Zajac.
Väčšina zistených nedostatkov bola administratívneho charakteru
Správa tak odhalila prevažne administratívne nedostatky, ako napríklad neskoré zverejnenie výročnej správy. Ak ide o verejné zbierky, pri tých kontroly nezistili jediný prípad sprenevery. Išlo len o formálne omeškanie správ. Ak ide o daňovú asignáciu, tak pri 45 zisteniach ministerstva financií bolo 34 nefinančných, pričom navrhnuté sankcie dosiahli necelých päťtisíc eur z viac ako 2,15 milióna eur.
Správa zároveň podľa Komory MNO ukázala, že systémový problém je aj na strane štátu. „Správa uvádza chýbajúcu centrálnu evidenciu dotácií a neprepojené systémy štátu, obcí a vyšších územných celkov. Organizácie tak často doplácajú na nejednotné pravidlá poskytovateľov,“ doplnila komora. Zároveň upozornila, že časť zistení nie je ani právoplatná. Pri tých najväčších položkách je totiž uvedený stav „postúpené na správne konanie“. Ide teda o otvorené spory, nie o potvrdené pochybenia.
Mimovládky vyzývajú vládu na spoluprácu
Kontroly sú podľa slov Zajaca legitímne, no hon na mimovládky nie. Ubezpečil, že mimovládky sa kontrolám nebránia, pretože transparentnosť a dodržiavanie zákona sú pre nich samozrejmosťou, pričom každé zistenie vnímajú ako príležitosť na zlepšenie. „Dnes však máme dáta, ktoré by mali ukončiť debatu o plošnej netransparentnosti sektora,“ doplnil Zajac. Súčasne podotkol, že vláda túto správu prerokovala práve 17. novembra, keď si Slovensko pripomínalo boj za slobodu a demokraciu. Komora MNO zdôraznila, že k najväčším výdobytkom Novembra 1989 patrí právo združovať sa, z ktorého vznikli tisíce organizácií pôsobiacich vo vzdelávaní, ochrane prírody, sociálnych službách či v kontrole verejnej moci.
Komora MNO vyzvala vládu, aby spolu so sektorom mimovládnych neziskových organizácií hľadala spôsoby, ako aktívnym ľuďom uľahčiť prácu a vytvoriť predvídateľné, podporné prostredie, vrátane centrálnej evidencie dotácií a jednotných pravidiel pre poskytovateľov. Ďalej vládu vyzýva, aby prestala podnikať kroky, ktoré aj napriek pozitívnym výsledkom prehlbujú spoločenskú nedôveru a vytvárajú pre organizácie prekážky. Zajac zdôraznil, že ľudia v organizáciách musia mať priestor robiť to, na čo boli tieto organizácie založené. „Sme pripravení na spoluprácu. Je na vláde, či ju využije,“ uzavrel Zajac.
Zdroj: SITA.sk - Mýtus o netransparentnosti mimovládok sa rozpadá, tvrdí komora. Kontroly odhalili najmä administratívne chyby © SITA Všetky práva vyhradené.
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