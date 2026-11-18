Neidentifikovaná podmorská aktivita vyvolala na Novom Zélande obavy z cunami, úrady výstrahu po niekoľkých hodinách zrušili
Novozélandské seizmologické centrum GeoNet ani americká geologická služba USGS v oblasti nezaznamenali žiadne zemetrasenie, ktoré by mohlo vysvetliť aktivitu zaznamenanú na pobrežných meracích ...
Novozélandské úrady v stredu vydali varovanie pred cunami potom, ako pri východnom pobreží Severného ostrova zaznamenali neobvyklú aktivitu neznámeho pôvodu. Výstraha sa týkala oblasti pri mestách Napier a Gisborne, kde meracie prístroje zaznamenali nezvyčajné zmeny hladiny mora.
Národná agentúra pre krízové riadenie upozornila na možné silné morské prúdy a náhle vzdutia hladiny, ktoré mohli predstavovať nebezpečenstvo pre plavcov, surferov, rybárov a ďalších ľudí pohybujúcich sa v blízkosti pobrežia. Podľa úradov mohlo ísť o následok podmorského zosuvu pôdy.
Po niekoľkých hodinách monitorovania situácie agentúra výstrahu odvolala. „Na základe aktuálnych vedeckých odporúčaní hrozba cunami pre východné pobrežie Severného ostrova pominula,“ uviedla vo vyhlásení.
Zatiaľ nie je bezprostredne jasné, čo jav spôsobilo. Novozélandské seizmologické centrum GeoNet ani Geologická služba Spojených štátov (USGS) totiž v oblasti nezaznamenali žiadne zemetrasenie, ktoré by mohlo vysvetliť aktivitu zaznamenanú na pobrežných meracích staniciach.
Nový Zéland patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Leží na rozhraní austrálskej a tichomorskej litosferickej dosky a je súčasťou takzvaného Ohnivého kruhu, pásma so zvýšenou vulkanickou a seizmickou aktivitou okolo Tichého oceánu.
Zdroj: SITA.sk - Neidentifikovaná podmorská aktivita vyvolala na Novom Zélande obavy z cunami, úrady výstrahu po niekoľkých hodinách zrušili © SITA Všetky práva vyhradené.
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