Teherán pohrozil ďalšou eskaláciou voči USA a ich regionálnym spojencom
Napätie opäť rastie po utorkovom americkom útoku na iránsky ostrov Kešm v Hormuzskom prielive. Irán v stredu pohrozil Spojeným štátom ďalšou eskaláciou konfliktu v ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Napätie opäť rastie po utorkovom americkom útoku na iránsky ostrov Kešm v Hormuzskom prielive.
Irán v stredu pohrozil Spojeným štátom ďalšou eskaláciou konfliktu v Perzskom zálive, keď náčelník generálneho štábu iránskej armády Amír Hátamí vyhlásil, že odpoveď Teheránu na prípadné nové americké útoky bude ešte tvrdšia a zasiahne nielen USA, ale aj ich spojencov.
„Ak nepriateľ urobí chybu a zopakuje kroky, ktoré ho už v minulosti priviedli k zúfalstvu, naša odpoveď namierená proti nepriateľovi aj jeho podporovateľom bude nepochybne ešte ničivejšia a nebude poznať geografické hranice,“ citovala Hátamího agentúra Fars.
Vyjadrenie zaznelo po ďalšom vyostrení situácie v regióne. Bahrajn a Kuvajt v stredu oznámili, že odrazili vzdušné útoky smerujúce na ich územie. Iránska armáda predtým uviedla, že jej drony zaútočili na americké systémy protivzdušnej obrany Patriot a ďalšie vojenské zariadenia na základni Alí al-Sálim v Kuvajte.
Napätie vzrástlo po utorkovom americkom útoku na iránsky ostrov Kešm v Hormuzskom prielive.
„Nepriateľ pripravuje svoje sily, ale naše ozbrojené sily jeho pohyby pozorne a ostražito sledujú,“ vyhlásil Hátamí, čím reagoval na posilňovanie americkej vojenskej prítomnosti v regióne. Tento týždeň dorazila na Blízky východ lietadlová loď USS Theodore Roosevelt, počet amerických úderných zväzov lietadlových lodí v oblasti sa tak zvýšil na tri.
Zdroj: SITA.sk - Teherán pohrozil ďalšou eskaláciou voči USA a ich regionálnym spojencom © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán v stredu pohrozil Spojeným štátom ďalšou eskaláciou konfliktu v Perzskom zálive, keď náčelník generálneho štábu iránskej armády Amír Hátamí vyhlásil, že odpoveď Teheránu na prípadné nové americké útoky bude ešte tvrdšia a zasiahne nielen USA, ale aj ich spojencov.
„Ak nepriateľ urobí chybu a zopakuje kroky, ktoré ho už v minulosti priviedli k zúfalstvu, naša odpoveď namierená proti nepriateľovi aj jeho podporovateľom bude nepochybne ešte ničivejšia a nebude poznať geografické hranice,“ citovala Hátamího agentúra Fars.
Vyjadrenie zaznelo po ďalšom vyostrení situácie v regióne. Bahrajn a Kuvajt v stredu oznámili, že odrazili vzdušné útoky smerujúce na ich územie. Iránska armáda predtým uviedla, že jej drony zaútočili na americké systémy protivzdušnej obrany Patriot a ďalšie vojenské zariadenia na základni Alí al-Sálim v Kuvajte.
Napätie vzrástlo po utorkovom americkom útoku na iránsky ostrov Kešm v Hormuzskom prielive.
„Nepriateľ pripravuje svoje sily, ale naše ozbrojené sily jeho pohyby pozorne a ostražito sledujú,“ vyhlásil Hátamí, čím reagoval na posilňovanie americkej vojenskej prítomnosti v regióne. Tento týždeň dorazila na Blízky východ lietadlová loď USS Theodore Roosevelt, počet amerických úderných zväzov lietadlových lodí v oblasti sa tak zvýšil na tri.
Zdroj: SITA.sk - Teherán pohrozil ďalšou eskaláciou voči USA a ich regionálnym spojencom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Rastúca návštevnosť slovenských hotelov neznamená aj vyššie zisky, podnikateľov trápia dane aj málo personálu
- Navrátilec Lukošik strelil víťazný gól a Slovan Bratislava je na čele tabuľky
- Ír zdevastoval americké vojenské nákladné lietadlo za 60 miliónov. Dokázal to celkom sám
- V Kapušanoch pri Prešove po novom môžete nakupovať nonstop
- Unikátne zábery. Po ukrajinskom útoku môže Krymský most odrezať Rusko aj od mora – VIDEO