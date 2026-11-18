Putin v Číne útočil na „bývalých hegemónov“, Si Ťin-pching kritizoval protekcionizmus. Trumpa čakajú spoločné rokovania
„Európska únia stráca svoj priemyselný potenciál a prehráva v konkurenčnom boji,“ vyhlásil ruský prezident. Ide však o Putinovo hodnotenie, nie o nezávisle doložený záver. Ruský prezident
18.11.2026 (SITA.sk) - „Európska únia stráca svoj priemyselný potenciál a prehráva v konkurenčnom boji,“ vyhlásil ruský prezident. Ide však o Putinovo hodnotenie, nie o nezávisle doložený záver.
Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky líder Si Ťin-pching v stredu na ázijsko-tichomorskom summite v čínskom Šen-čene kritizovali západné sankcie a obchodný protekcionizmus. Kým Putin označil západné krajiny za „bývalých hegemónov“ a hovoril o úpadku Európy, Si Ťin-pching vyzval na otvorený svetový obchod a odmietol jednostranné obchodné obmedzenia.
Ich vystúpenia predchádzali plánovanému štvrtkovému trojstrannému stretnutiu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa v tom čase ešte nachádzal na Filipínach. Informoval o tom ukrajinský portál Espreso TV s odvolaním sa na drm.news.
Čínsky prezident vo svojom prejave prisľúbil ďalšie otváranie čínskeho trhu a znižovanie ciel. Zdôraznil potrebu „slobodného a otvoreného obchodu“ a vyslovil sa proti protekcionizmu a jednostranným opatreniam. Spojené štáty síce priamo nemenoval, jeho vystúpenie však prišlo len niekoľko dní po oznámení nových amerických obmedzení, ktoré majú Číne sťažiť prístup k vyspelým čipom na umelú inteligenciu vrátane produktov spoločnosti Nvidia. Peking už avizoval odvetné kroky.
Putin, ktorý vystúpil po Si Ťin-pchingovi a malajzijskom premiérovi Anwarovi Ibrahimovi, zvolil ostrejší slovník. Západné štáty označil za „bývalých hegemónov“ a tvrdil, že Európa prežíva ponižujúci úpadok. Sankcie zavedené po ruskej invázii na Ukrajinu podľa neho nepriniesli očakávaný výsledok, ale naopak posilnili ruské hospodárstvo. „Európska únia stráca svoj priemyselný potenciál a prehráva v konkurenčnom boji,“ vyhlásil ruský prezident. Ide však o Putinovo hodnotenie, nie o nezávisle doložený záver o účinkoch sankcií.
Putin a Si Ťin-pching absolvovali v stredu aj samostatné rokovania v užšom kruhu. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS trvali viac než dve hodiny. Na ruskej strane sa na rozhovoroch zúčastnili aj prezidentov poradca Jurij Ušakov a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Najväčšiu pozornosť však púta plánované štvrtkové stretnutie lídrov Spojených štátov, Ruska a Číny. Jednou z hlavných otázok je, či sa rokovania dotknú aj vojny na Ukrajine a či sa o jej budúcnosti nebude diskutovať bez účasti Kyjeva. Čínske ministerstvo zahraničných vecí podľa Espresa potvrdilo termín schôdzky, no nezverejnilo jej podrobný program.
Trump už naznačil, že okrem spoločného rokovania by sa chcel s Putinom stretnúť aj osobitne. Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev medzitým uviedol, že Trumpovi spolupracovníci Steve Witkoff a Jared Kushner sa na trojstrannom stretnutí nezúčastnia, pretože sa venujú otázkam riešenia vojny na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Putin v Číne útočil na „bývalých hegemónov“, Si Ťin-pching kritizoval protekcionizmus. Trumpa čakajú spoločné rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky líder Si Ťin-pching v stredu na ázijsko-tichomorskom summite v čínskom Šen-čene kritizovali západné sankcie a obchodný protekcionizmus. Kým Putin označil západné krajiny za „bývalých hegemónov“ a hovoril o úpadku Európy, Si Ťin-pching vyzval na otvorený svetový obchod a odmietol jednostranné obchodné obmedzenia.
Ich vystúpenia predchádzali plánovanému štvrtkovému trojstrannému stretnutiu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa v tom čase ešte nachádzal na Filipínach. Informoval o tom ukrajinský portál Espreso TV s odvolaním sa na drm.news.
Otváranie čínskeho trhu a znižovanie ciel
Čínsky prezident vo svojom prejave prisľúbil ďalšie otváranie čínskeho trhu a znižovanie ciel. Zdôraznil potrebu „slobodného a otvoreného obchodu“ a vyslovil sa proti protekcionizmu a jednostranným opatreniam. Spojené štáty síce priamo nemenoval, jeho vystúpenie však prišlo len niekoľko dní po oznámení nových amerických obmedzení, ktoré majú Číne sťažiť prístup k vyspelým čipom na umelú inteligenciu vrátane produktov spoločnosti Nvidia. Peking už avizoval odvetné kroky.
Putin, ktorý vystúpil po Si Ťin-pchingovi a malajzijskom premiérovi Anwarovi Ibrahimovi, zvolil ostrejší slovník. Západné štáty označil za „bývalých hegemónov“ a tvrdil, že Európa prežíva ponižujúci úpadok. Sankcie zavedené po ruskej invázii na Ukrajinu podľa neho nepriniesli očakávaný výsledok, ale naopak posilnili ruské hospodárstvo. „Európska únia stráca svoj priemyselný potenciál a prehráva v konkurenčnom boji,“ vyhlásil ruský prezident. Ide však o Putinovo hodnotenie, nie o nezávisle doložený záver o účinkoch sankcií.
Samostatné rokovania
Putin a Si Ťin-pching absolvovali v stredu aj samostatné rokovania v užšom kruhu. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS trvali viac než dve hodiny. Na ruskej strane sa na rozhovoroch zúčastnili aj prezidentov poradca Jurij Ušakov a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Najväčšiu pozornosť však púta plánované štvrtkové stretnutie lídrov Spojených štátov, Ruska a Číny. Jednou z hlavných otázok je, či sa rokovania dotknú aj vojny na Ukrajine a či sa o jej budúcnosti nebude diskutovať bez účasti Kyjeva. Čínske ministerstvo zahraničných vecí podľa Espresa potvrdilo termín schôdzky, no nezverejnilo jej podrobný program.
Trump už naznačil, že okrem spoločného rokovania by sa chcel s Putinom stretnúť aj osobitne. Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev medzitým uviedol, že Trumpovi spolupracovníci Steve Witkoff a Jared Kushner sa na trojstrannom stretnutí nezúčastnia, pretože sa venujú otázkam riešenia vojny na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Putin v Číne útočil na „bývalých hegemónov“, Si Ťin-pching kritizoval protekcionizmus. Trumpa čakajú spoločné rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.
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