Nová nádej pre zranených ukrajinských vojakov v zóne smrti prichádza zo vzduchu
Evakuačný dron Stargate, ktorý vyvinula ukrajinská spoločnosť Skyfall, má za sebou už tri misie. Ukrajinský vojak Jevhen zostal dva dni na frontovej línii po tom, ako mu mína odtrhla chodidlo. Práve ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Evakuačný dron Stargate, ktorý vyvinula ukrajinská spoločnosť Skyfall, má za sebou už tri misie.
Ukrajinský vojak Jevhen zostal dva dni na frontovej línii po tom, ako mu mína odtrhla chodidlo. Práve keď začínal strácať nádej, spolubojovník mu povedal, že záchrana príde zo vzduchu v podobe evakuačného dronu.
„Povedal som mu: ‚Žartuješ, však? Chceš ma len povzbudiť,‘“ povedal agentúre AFP. Jevhen, ktorý sa teraz zotavuje v nemocnici, je jedným z prvých Ukrajincov, ktorých evakuovali pomocou zdravotníckeho dronu.
Za takmer päť rokov od začiatku ruskej invázie drony zmenili samotnú podstatu moderného vedenia vojny. Drony ovládajú vzdušný priestor a oblasť pozdĺž frontovej línie, ktorá siaha do hĺbky niekoľkých kilometrov, sa označuje za zónu smrti. Obe strany tam môžu pri najmenšom náznaku pohybu na zemi zaútočiť dronmi s výbušnou náložou. Pozemné jednotky a vojenskí zdravotníci tak majú len minimálnu šancu zachrániť zranených vojakov, ktorí uviazli v zóne smrti.
Ukrajinskí výrobcovia dronov sa preto pustili do vývoja evakuačných strojov. Dron s názvom Stargate, ktorý vyvinula spoločnosť Skyfall a ktorý zachránil Jevhena, využili pri troch misiách.
Drony z uhlíkových vlákien montujú v utajenom hangári, ktorý pripomína laboratórium. Myšlienka vytvoriť evakuačný dron vznikla na podnet veliteľa ukrajinskej útočnej brigády CODE 9.2. „O rok neskôr sme mali Stargate,“ povedal agentúre AFP zástupca spoločnosti Skyfall, ktorý si neželal zverejniť svoje meno.
Ukrajina už predtým využívala pozemné drony na evakuáciu zranených vojakov z nebezpečných pozícií. Dokážu sa ale pohybovať rýchlosťou len desať kilometrov za hodinu a majú problémy s prekonávaním riek, mínových polí a ďalšieho náročného terénu.
Dron Stargate dokáže letieť rýchlosťou 105 kilometrov za hodinu, unesie náklad s hmotnosťou až 150 kilogramov a má dolet 30 kilometrov. Cena dronu je približne 50-tisíc dolárov (približne 45 500 eur). Spoločnosť Skyfall chce do konca tohto roka vyrábať tisíc dronov mesačne.
„Len čo som ho vyzdvihol, všetci stíchli,“ povedal agentúre AFP operátor dronu s prezývkou KVN, ktorý zachránil Jevhena.
Vzlet dronu museli odložiť, pretože v oblasti spozorovali niekoľko ruských útočných dronov. Dron vzlietol na tretí pokus a dosiahol výšku sto metrov.
Ruské systémy elektronického rušenia nakrátko prerušili spojenie medzi operátorom KVN a dronom. Nastala chvíľa plná napätia, keď sa dron istý čas vznášal priamo nad bojiskom.
Po niekoľkých sekundách prevzala riadenie dronu palubná umelá inteligencia, ktorá ho ovládala až do obnovenia spojenia. Celá evakuácia trvala približne 15 minút a pozorne ju sledoval tím ukrajinských vojakov.
Armáda je v súvislosti s touto technológiou opatrne optimistická.
„Potrebujeme viac príkladov využitia systému v teréne, aby sme ho mohli skutočne zhodnotiť, ale vyzerá sľubne,“ povedal jeden z dôstojníkov, ktorý si neželal zverejniť svoje meno.
Zdroj: SITA.sk - Nová nádej pre zranených ukrajinských vojakov v zóne smrti prichádza zo vzduchu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský vojak Jevhen zostal dva dni na frontovej línii po tom, ako mu mína odtrhla chodidlo. Práve keď začínal strácať nádej, spolubojovník mu povedal, že záchrana príde zo vzduchu v podobe evakuačného dronu.
„Povedal som mu: ‚Žartuješ, však? Chceš ma len povzbudiť,‘“ povedal agentúre AFP. Jevhen, ktorý sa teraz zotavuje v nemocnici, je jedným z prvých Ukrajincov, ktorých evakuovali pomocou zdravotníckeho dronu.
Za takmer päť rokov od začiatku ruskej invázie drony zmenili samotnú podstatu moderného vedenia vojny. Drony ovládajú vzdušný priestor a oblasť pozdĺž frontovej línie, ktorá siaha do hĺbky niekoľkých kilometrov, sa označuje za zónu smrti. Obe strany tam môžu pri najmenšom náznaku pohybu na zemi zaútočiť dronmi s výbušnou náložou. Pozemné jednotky a vojenskí zdravotníci tak majú len minimálnu šancu zachrániť zranených vojakov, ktorí uviazli v zóne smrti.
Ukrajinskí výrobcovia dronov sa preto pustili do vývoja evakuačných strojov. Dron s názvom Stargate, ktorý vyvinula spoločnosť Skyfall a ktorý zachránil Jevhena, využili pri troch misiách.
Utajené miesto
Drony z uhlíkových vlákien montujú v utajenom hangári, ktorý pripomína laboratórium. Myšlienka vytvoriť evakuačný dron vznikla na podnet veliteľa ukrajinskej útočnej brigády CODE 9.2. „O rok neskôr sme mali Stargate,“ povedal agentúre AFP zástupca spoločnosti Skyfall, ktorý si neželal zverejniť svoje meno.
Ukrajina už predtým využívala pozemné drony na evakuáciu zranených vojakov z nebezpečných pozícií. Dokážu sa ale pohybovať rýchlosťou len desať kilometrov za hodinu a majú problémy s prekonávaním riek, mínových polí a ďalšieho náročného terénu.
Dron Stargate dokáže letieť rýchlosťou 105 kilometrov za hodinu, unesie náklad s hmotnosťou až 150 kilogramov a má dolet 30 kilometrov. Cena dronu je približne 50-tisíc dolárov (približne 45 500 eur). Spoločnosť Skyfall chce do konca tohto roka vyrábať tisíc dronov mesačne.
Ticho
„Len čo som ho vyzdvihol, všetci stíchli,“ povedal agentúre AFP operátor dronu s prezývkou KVN, ktorý zachránil Jevhena.
Vzlet dronu museli odložiť, pretože v oblasti spozorovali niekoľko ruských útočných dronov. Dron vzlietol na tretí pokus a dosiahol výšku sto metrov.
Ruské systémy elektronického rušenia nakrátko prerušili spojenie medzi operátorom KVN a dronom. Nastala chvíľa plná napätia, keď sa dron istý čas vznášal priamo nad bojiskom.
Po niekoľkých sekundách prevzala riadenie dronu palubná umelá inteligencia, ktorá ho ovládala až do obnovenia spojenia. Celá evakuácia trvala približne 15 minút a pozorne ju sledoval tím ukrajinských vojakov.
Armáda je v súvislosti s touto technológiou opatrne optimistická.
„Potrebujeme viac príkladov využitia systému v teréne, aby sme ho mohli skutočne zhodnotiť, ale vyzerá sľubne,“ povedal jeden z dôstojníkov, ktorý si neželal zverejniť svoje meno.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Nová nádej pre zranených ukrajinských vojakov v zóne smrti prichádza zo vzduchu © SITA Všetky práva vyhradené.
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