Vláda schválila návrh Fica a Šimkovičovej, týka sa verejnoprávnych aj súkromných poskytovateľov mediálnych služieb
Zora Jaurová z PS označila uznesenie za bizarné. Vláda na utorkovom rokovaní schválila návrh na podporu proporcionálneho ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Zora Jaurová z PS označila uznesenie za bizarné.
Vláda na utorkovom rokovaní schválila návrh na podporu proporcionálneho využívania služieb medzi verejnoprávnymi a súkromnými poskytovateľmi mediálnych služieb. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, jeho predkladateľmi boli predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).
Dôvodová správa uvádza, že pri nákupe mediálneho priestoru a služieb pri štátnej reklame, medzi iným aj informačných kampaní, dochádza k výraznej disproporcii medzi využívaním služieb verejnoprávnych a súkromných poskytovateľov médií, a to v neprospech verejnoprávneho poskytovateľa. To ale nezodpovedá tomu, aký podiel na trhu má Slovenská televízia a rozhlas (STVR) v porovnaní so súkromnými poskytovateľmi mediálnych služieb.
"Slovenská televízia a rozhlas ako verejnoprávny poskytovateľ mediálnych služieb disponuje širokým portfóliom televíznych, rozhlasových a digitálnych služieb s celoslovenským dosahom,” uvádza schválený materiál argumentujúc, že tieto skutočnosti vytvárajú priestor na systematickejšie zohľadňovanie mediálneho potenciálu verejnoprávneho telerozhlasu pri plánovaní a realizácii štátnej reklamy financovanej z verejných prostriedkov.
Schválený materiál vzhľadom na tieto skutočnosti navrhol podporiť dodržiavanie uvedenej proporcionality, a to tak, že všetkým členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy uložil úlohu, aby pri plánovaní, zadávaní a vyhodnocovaní štátnej reklamy, aj informačných kampaní, postupovali v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s právnymi predpismi tak, aby dodržiavali proporcionalitu medzi verejnoprávnymi a súkromnými poskytovateľmi mediálnych služieb.
V rámci svojich zákonných oprávnení majú takýto postup zabezpečiť aj v organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podriadených organizáciách, a tiež v prípade právnických osôb s majetkovou účasťou štátu.
Vládny návrh skritizovala poslankyňa a podpredsedníčka parlamentného výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová (Progresívne Slovensko). Podľa jej slov chcú predkladatelia návrhu zvýšiť podiel štátnej reklamy vo verejnoprávnych médiách. "Pán premiér chce prikázať ministrom a štátnym firmám kupovať viac reklamy v STVR,” povedala.
Uznesenie označila za bizarné z viacerých dôvodov, menovala napríklad absenciu argumentov či dát, na základe ktorých bolo prijaté. Kritizovala aj používanie vágnych pojmov. "Táto vláda zákonom o STVR navýšila podiel reklamy vo verejnoprávnych médiách desaťnásobne oproti predošlému stavu,” vysvetlila.
Tvrdí, že verejnoprávny telerozhlas z pochopiteľných dôvodov nevie tento objem naplniť. Vláda sa podľa nej teraz usiluje túto dieru zaplátať a prikázať štátnym podnikom kupovať si reklamu v STVR. Poznamenala tiež, že uznesenie prichádza necelý rok pred parlamentnými voľbami a jedným z jeho predkladateľov je premiér Fico.
V schválenom materiáli sa okrem iného píše, že uvedená úloha bude vykonávaná pri plnom rešpektovaní zákona o mediálnych službách i Európskeho aktu o slobode médií. Jaurová ale považuje za pravdepodobné, že uznesenie bude v rozpore s Európskym aktom o slobode médií, keďže tento požaduje od štátov nediskriminovanie súkromných vysielateľov na úkor verejnoprávnych.
"Musíme si položiť niekoľko otázok. Aký je zmysel tohto uznesenia, ktoré prichádza necelý rok pred voľbami? Aké kampane ministerstiev, ale aj firiem s účasťou štátu, ako je Tipos alebo SPP, môžeme očakávať v predvolebnom období vo verejnoprávnych médiách? Musíme sa pýtať, čo týmto premiér odkazuje súkromným médiám, ktorých podiel na štátnej reklame sa tým zníži? A či je toto uznesenie v súlade s európskou legislatívou?” pýta sa Jaurová. Sama je toho názoru, že premiér takto odkazuje, že ovládol verejnoprávne médiá a použije ich na predvolebnú kampaň.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila návrh Fica a Šimkovičovej, týka sa verejnoprávnych aj súkromných poskytovateľov mediálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda na utorkovom rokovaní schválila návrh na podporu proporcionálneho využívania služieb medzi verejnoprávnymi a súkromnými poskytovateľmi mediálnych služieb. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, jeho predkladateľmi boli predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).
Dôvodová správa uvádza, že pri nákupe mediálneho priestoru a služieb pri štátnej reklame, medzi iným aj informačných kampaní, dochádza k výraznej disproporcii medzi využívaním služieb verejnoprávnych a súkromných poskytovateľov médií, a to v neprospech verejnoprávneho poskytovateľa. To ale nezodpovedá tomu, aký podiel na trhu má Slovenská televízia a rozhlas (STVR) v porovnaní so súkromnými poskytovateľmi mediálnych služieb.
"Slovenská televízia a rozhlas ako verejnoprávny poskytovateľ mediálnych služieb disponuje širokým portfóliom televíznych, rozhlasových a digitálnych služieb s celoslovenským dosahom,” uvádza schválený materiál argumentujúc, že tieto skutočnosti vytvárajú priestor na systematickejšie zohľadňovanie mediálneho potenciálu verejnoprávneho telerozhlasu pri plánovaní a realizácii štátnej reklamy financovanej z verejných prostriedkov.
Dodržiavanie proporcionality
Schválený materiál vzhľadom na tieto skutočnosti navrhol podporiť dodržiavanie uvedenej proporcionality, a to tak, že všetkým členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy uložil úlohu, aby pri plánovaní, zadávaní a vyhodnocovaní štátnej reklamy, aj informačných kampaní, postupovali v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s právnymi predpismi tak, aby dodržiavali proporcionalitu medzi verejnoprávnymi a súkromnými poskytovateľmi mediálnych služieb.
V rámci svojich zákonných oprávnení majú takýto postup zabezpečiť aj v organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podriadených organizáciách, a tiež v prípade právnických osôb s majetkovou účasťou štátu.
Jaurová označila uznesenie za bizarné
Vládny návrh skritizovala poslankyňa a podpredsedníčka parlamentného výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová (Progresívne Slovensko). Podľa jej slov chcú predkladatelia návrhu zvýšiť podiel štátnej reklamy vo verejnoprávnych médiách. "Pán premiér chce prikázať ministrom a štátnym firmám kupovať viac reklamy v STVR,” povedala.
Uznesenie označila za bizarné z viacerých dôvodov, menovala napríklad absenciu argumentov či dát, na základe ktorých bolo prijaté. Kritizovala aj používanie vágnych pojmov. "Táto vláda zákonom o STVR navýšila podiel reklamy vo verejnoprávnych médiách desaťnásobne oproti predošlému stavu,” vysvetlila.
Tvrdí, že verejnoprávny telerozhlas z pochopiteľných dôvodov nevie tento objem naplniť. Vláda sa podľa nej teraz usiluje túto dieru zaplátať a prikázať štátnym podnikom kupovať si reklamu v STVR. Poznamenala tiež, že uznesenie prichádza necelý rok pred parlamentnými voľbami a jedným z jeho predkladateľov je premiér Fico.
Niekoľko otázok
V schválenom materiáli sa okrem iného píše, že uvedená úloha bude vykonávaná pri plnom rešpektovaní zákona o mediálnych službách i Európskeho aktu o slobode médií. Jaurová ale považuje za pravdepodobné, že uznesenie bude v rozpore s Európskym aktom o slobode médií, keďže tento požaduje od štátov nediskriminovanie súkromných vysielateľov na úkor verejnoprávnych.
"Musíme si položiť niekoľko otázok. Aký je zmysel tohto uznesenia, ktoré prichádza necelý rok pred voľbami? Aké kampane ministerstiev, ale aj firiem s účasťou štátu, ako je Tipos alebo SPP, môžeme očakávať v predvolebnom období vo verejnoprávnych médiách? Musíme sa pýtať, čo týmto premiér odkazuje súkromným médiám, ktorých podiel na štátnej reklame sa tým zníži? A či je toto uznesenie v súlade s európskou legislatívou?” pýta sa Jaurová. Sama je toho názoru, že premiér takto odkazuje, že ovládol verejnoprávne médiá a použije ich na predvolebnú kampaň.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila návrh Fica a Šimkovičovej, týka sa verejnoprávnych aj súkromných poskytovateľov mediálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
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