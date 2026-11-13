Historický park pri malom kaštieli v Snine obnovili za viac ako 375-tisíc eur
Mesto projekt realizovalo prostredníctvom integrovaných územných investícií Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Programu Slovensko. Historický park pri malom kaštieli v Snine prešiel treťou ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Mesto projekt realizovalo prostredníctvom integrovaných územných investícií Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Programu Slovensko.
Historický park pri malom kaštieli v Snine prešiel treťou etapou revitalizácie, ktorá priniesla nové chodníky, altánok, oddychové zóny a obnovenú zeleň. Celkové investície do projektu presiahli 375-tisíc eur, z toho približne 345-tisíc eur tvorili prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Mesto projekt realizovalo prostredníctvom integrovaných územných investícií Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Programu Slovensko. Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, súčasťou obnovy národnej kultúrnej pamiatky z prvej polovice 19. storočia bola revitalizácia parkovej zelene a doplnenie infraštruktúry.
V areáli pribudol altánok s oddychovým sedením, parkový mobiliár a priepustné chodníky zo zámkovej dlažby. Vedú v okolí altánku aj pozdĺž rieky Cirocha smerom k jazierku.
„Projekt priniesol aj vodozádržné opatrenia, ktoré pomáhajú lepšie reagovať na zmeny klímy,“ uviedla Jeleňová. Mesto Snina financovalo nad rámec projektu ďalšie úpravy. Pozdĺž chodníkov pribudlo nové osvetlenie, elektrické rozvody a chodník, ktorý vedie priamo k nemocnici.
„Tieto aktivity zabezpečili funkčnejšie prepojenie jednotlivých častí parku, zlepšili jeho dostupnosť a prispeli k celkovému estetickému zhodnoteniu,“ dodala hovorkyňa PSK.
Malý kaštieľ v súčasnosti slúži ako administratívna budova a zároveň poskytuje priestory na odborné, spoločenské a kultúrne podujatia. Konajú sa v ňom pracovné stretnutia, prednášky, konferencie, workshopy, komorné koncerty a menšie kultúrne podujatia.
Projekt s názvom Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina – 3. etapa historického parku sa uskutočnil v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na podporu rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach.
Zdroj: SITA.sk - Historický park pri malom kaštieli v Snine obnovili za viac ako 375-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Historický park pri malom kaštieli v Snine prešiel treťou etapou revitalizácie, ktorá priniesla nové chodníky, altánok, oddychové zóny a obnovenú zeleň. Celkové investície do projektu presiahli 375-tisíc eur, z toho približne 345-tisíc eur tvorili prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Altánok s oddychovým sedením
Mesto projekt realizovalo prostredníctvom integrovaných územných investícií Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Programu Slovensko. Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, súčasťou obnovy národnej kultúrnej pamiatky z prvej polovice 19. storočia bola revitalizácia parkovej zelene a doplnenie infraštruktúry.
V areáli pribudol altánok s oddychovým sedením, parkový mobiliár a priepustné chodníky zo zámkovej dlažby. Vedú v okolí altánku aj pozdĺž rieky Cirocha smerom k jazierku.
„Projekt priniesol aj vodozádržné opatrenia, ktoré pomáhajú lepšie reagovať na zmeny klímy,“ uviedla Jeleňová. Mesto Snina financovalo nad rámec projektu ďalšie úpravy. Pozdĺž chodníkov pribudlo nové osvetlenie, elektrické rozvody a chodník, ktorý vedie priamo k nemocnici.
Obnova historickej pamiatky
„Tieto aktivity zabezpečili funkčnejšie prepojenie jednotlivých častí parku, zlepšili jeho dostupnosť a prispeli k celkovému estetickému zhodnoteniu,“ dodala hovorkyňa PSK.
Malý kaštieľ v súčasnosti slúži ako administratívna budova a zároveň poskytuje priestory na odborné, spoločenské a kultúrne podujatia. Konajú sa v ňom pracovné stretnutia, prednášky, konferencie, workshopy, komorné koncerty a menšie kultúrne podujatia.
Projekt s názvom Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina – 3. etapa historického parku sa uskutočnil v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na podporu rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach.
Zdroj: SITA.sk - Historický park pri malom kaštieli v Snine obnovili za viac ako 375-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.