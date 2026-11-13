Podpora regiónov a poľnohospodárstva nesmie ustúpiť novým prioritám Únie, tvrdí Raši
Z osobnej iniciatívy predsedu Národnej rady SR (NR SR) Richarda Rašiho sa na rokovaní stretli parlamentní predstavitelia zo 17 členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Budúcnosť financovania regiónov, ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Z osobnej iniciatívy predsedu Národnej rady SR (NR SR) Richarda Rašiho sa na rokovaní stretli parlamentní predstavitelia zo 17 členských štátov EÚ vrátane Slovenska.
Budúcnosť financovania regiónov, podpora poľnohospodárstva a spravodlivé rozdelenie nákladov na nové priority Európskej únie boli hlavnými témami dnešného mimoriadneho parlamentného stretnutia V4+ „Priatelia kohézie“ na Bratislavskom hrade.
Z osobnej iniciatívy predsedu Národnej rady SR (NR SR) Richarda Rašiho sa na rokovaní stretli parlamentní predstavitelia zo 17 členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Ako uviedol odbor komunikácie Kancelárie NR SR, stretnutie vyústilo do podpisu spoločného parlamentného vyhlásenia k viacročnému finančnému rámcu EÚ na roky 2028 – 2034.
Dokument zdôrazňuje potrebu spravodlivého a vyváženého rozpočtu, ktorý dokáže financovať nové strategické priority a zároveň zachovať silnú kohéznu politiku a spoločnú poľnohospodársku politiku.
Mimoriadne stretnutie, ktoré zorganizovala NR SR pod vedením predsedu Richarda Rašiho v rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine, nadviazalo na doterajšiu spoluprácu krajín Priateľov kohézie. Jeho osobitným prínosom bolo prenesenie diskusie o budúcom európskom rozpočte aj na úroveň vedenia národných parlamentov.
„Podarilo sa nám nájsť spoločnú reč pri zásadných otázkach budúceho európskeho rozpočtu. Európa potrebuje dostatok prostriedkov na konkurencieschopnosť, bezpečnosť a nové výzvy, no zároveň musí zachovať silnú podporu našich regiónov a poľnohospodárov. Rovnako dôležité je, aby tieto financie dokázali členské štáty a regióny skutočne využívať. Práve tieto spoločné priority sa nám podarilo premietnuť do prijatého vyhlásenia,“ uviedol predseda NR SR Richard Raši.
Prvý rokovací blok bol venovaný výdavkovým prioritám budúceho európskeho rozpočtu a pravidlám využívania finančných prostriedkov. Parlamentní predstavitelia diskutovali o financovaní nových európskych priorít, najmä konkurencieschopnosti, bezpečnosti a energetickej odolnosti, pri súčasnom zachovaní dostatočných zdrojov na kohéznu politiku a spoločnú poľnohospodársku politiku.
Diskusia sa týkala aj navrhovaných národných a regionálnych partnerských plánov, princípov zdieľaného riadenia a partnerstva či zjednodušenia pravidiel čerpania. Spoločné vyhlásenie zdôrazňuje význam týchto politík pre rozvoj regiónov, konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a potravinovú bezpečnosť.
"Dôležitá pritom nie je len výška pridelených prostriedkov, ale aj podmienky, ktoré členským štátom a regiónom umožnia efektívne plánovať a realizovať dlhodobé investície," konštatuje Kancelária NR SR.
Druhý rokovací blok sa zameral na financovanie viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 – 2034. Hlavnými témami boli nové vlastné zdroje EÚ, spravodlivé rozdelenie finančného zaťaženia medzi členské štáty a záväzky vyplývajúce z nástroja NextGenerationEU.
Parlamentní predstavitelia sa venovali hľadaniu vyváženého financovania, ktoré zohľadní rozdielne hospodárske podmienky členských štátov. Spoločné vyhlásenie zdôrazňuje potrebu spravodlivého a transparentného prístupu k príjmom aj výdavkom európskeho rozpočtu.
"Dôležitou témou bola tiež včasná dohoda o budúcom finančnom rámci, ktorá umožní plynulé pokračovanie financovania európskych programov a investícií od roku 2028," dodala Kancelária NR SR.
Na záver rokovania bolo odsúhlasené znenie spoločného parlamentného vyhlásenia, ktoré vyjadruje záujem aktívne sledovať pripravované európske rozhodnutia, posudzovať ich dosahy na regióny, občanov a národné rozpočty a podporovať spoločné priority v rámci parlamentných právomocí.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši oznámil, že prijaté vyhlásenie postúpi predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi a predsedníčke Európskeho parlamentu Roberte Metsolovej. Cieľom je sprostredkovať spoločné parlamentné stanovisko krajín Priateľov kohézie aj na úrovni hlavných európskych inštitúcií.
„Rokovali sme o rozhodnutiach, ktoré na ďalších sedem rokov ovplyvnia investície v našich regiónoch, podmienky pre poľnohospodárstvo aj národné rozpočty. Potvrdili sme, že Európa potrebuje ambiciózny, spravodlivý a vyvážený rozpočet, ktorý zabezpečí dostatok prostriedkov na nové priority, ale zároveň zachová silnú kohéznu a spoločnú poľnohospodársku politiku. Práve v tom vidím význam nášho stretnutia a parlamentnej diplomacie, aby spoločný hlas národných parlamentov zaznel pri rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia život našich občanov. Naše spoločné vyhlásenie preto postúpim vedeniu európskych inštitúcií,“ zdôraznil na záver rokovania Richard Raši.
Zdroj: SITA.sk - Podpora regiónov a poľnohospodárstva nesmie ustúpiť novým prioritám Únie, tvrdí Raši © SITA Všetky práva vyhradené.
Budúcnosť financovania regiónov, podpora poľnohospodárstva a spravodlivé rozdelenie nákladov na nové priority Európskej únie boli hlavnými témami dnešného mimoriadneho parlamentného stretnutia V4+ „Priatelia kohézie“ na Bratislavskom hrade.
Z osobnej iniciatívy predsedu Národnej rady SR (NR SR) Richarda Rašiho sa na rokovaní stretli parlamentní predstavitelia zo 17 členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Ako uviedol odbor komunikácie Kancelárie NR SR, stretnutie vyústilo do podpisu spoločného parlamentného vyhlásenia k viacročnému finančnému rámcu EÚ na roky 2028 – 2034.
Predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine
Dokument zdôrazňuje potrebu spravodlivého a vyváženého rozpočtu, ktorý dokáže financovať nové strategické priority a zároveň zachovať silnú kohéznu politiku a spoločnú poľnohospodársku politiku.
Mimoriadne stretnutie, ktoré zorganizovala NR SR pod vedením predsedu Richarda Rašiho v rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine, nadviazalo na doterajšiu spoluprácu krajín Priateľov kohézie. Jeho osobitným prínosom bolo prenesenie diskusie o budúcom európskom rozpočte aj na úroveň vedenia národných parlamentov.
„Podarilo sa nám nájsť spoločnú reč pri zásadných otázkach budúceho európskeho rozpočtu. Európa potrebuje dostatok prostriedkov na konkurencieschopnosť, bezpečnosť a nové výzvy, no zároveň musí zachovať silnú podporu našich regiónov a poľnohospodárov. Rovnako dôležité je, aby tieto financie dokázali členské štáty a regióny skutočne využívať. Práve tieto spoločné priority sa nám podarilo premietnuť do prijatého vyhlásenia,“ uviedol predseda NR SR Richard Raši.
Zjednodušenie pravidiel čerpania
Prvý rokovací blok bol venovaný výdavkovým prioritám budúceho európskeho rozpočtu a pravidlám využívania finančných prostriedkov. Parlamentní predstavitelia diskutovali o financovaní nových európskych priorít, najmä konkurencieschopnosti, bezpečnosti a energetickej odolnosti, pri súčasnom zachovaní dostatočných zdrojov na kohéznu politiku a spoločnú poľnohospodársku politiku.
Diskusia sa týkala aj navrhovaných národných a regionálnych partnerských plánov, princípov zdieľaného riadenia a partnerstva či zjednodušenia pravidiel čerpania. Spoločné vyhlásenie zdôrazňuje význam týchto politík pre rozvoj regiónov, konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a potravinovú bezpečnosť.
"Dôležitá pritom nie je len výška pridelených prostriedkov, ale aj podmienky, ktoré členským štátom a regiónom umožnia efektívne plánovať a realizovať dlhodobé investície," konštatuje Kancelária NR SR.
Nové vlastné zdroje EÚ
Druhý rokovací blok sa zameral na financovanie viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 – 2034. Hlavnými témami boli nové vlastné zdroje EÚ, spravodlivé rozdelenie finančného zaťaženia medzi členské štáty a záväzky vyplývajúce z nástroja NextGenerationEU.
Parlamentní predstavitelia sa venovali hľadaniu vyváženého financovania, ktoré zohľadní rozdielne hospodárske podmienky členských štátov. Spoločné vyhlásenie zdôrazňuje potrebu spravodlivého a transparentného prístupu k príjmom aj výdavkom európskeho rozpočtu.
"Dôležitou témou bola tiež včasná dohoda o budúcom finančnom rámci, ktorá umožní plynulé pokračovanie financovania európskych programov a investícií od roku 2028," dodala Kancelária NR SR.
Sledovanie európskych rozhodnutí
Na záver rokovania bolo odsúhlasené znenie spoločného parlamentného vyhlásenia, ktoré vyjadruje záujem aktívne sledovať pripravované európske rozhodnutia, posudzovať ich dosahy na regióny, občanov a národné rozpočty a podporovať spoločné priority v rámci parlamentných právomocí.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši oznámil, že prijaté vyhlásenie postúpi predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi a predsedníčke Európskeho parlamentu Roberte Metsolovej. Cieľom je sprostredkovať spoločné parlamentné stanovisko krajín Priateľov kohézie aj na úrovni hlavných európskych inštitúcií.
„Rokovali sme o rozhodnutiach, ktoré na ďalších sedem rokov ovplyvnia investície v našich regiónoch, podmienky pre poľnohospodárstvo aj národné rozpočty. Potvrdili sme, že Európa potrebuje ambiciózny, spravodlivý a vyvážený rozpočet, ktorý zabezpečí dostatok prostriedkov na nové priority, ale zároveň zachová silnú kohéznu a spoločnú poľnohospodársku politiku. Práve v tom vidím význam nášho stretnutia a parlamentnej diplomacie, aby spoločný hlas národných parlamentov zaznel pri rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia život našich občanov. Naše spoločné vyhlásenie preto postúpim vedeniu európskych inštitúcií,“ zdôraznil na záver rokovania Richard Raši.
Zdroj: SITA.sk - Podpora regiónov a poľnohospodárstva nesmie ustúpiť novým prioritám Únie, tvrdí Raši © SITA Všetky práva vyhradené.
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