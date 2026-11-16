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Najvyšší súd vytýčil nové pojednávanie v prípade extrémistu Daniela Bombica – FOTO

Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollár, je podľa rozsudku Špecializovaného trestného súdu zo začiatku marca vinný z viacerých skutkov týkajúcich sa extrémizmu.

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16.11.2026 (SITA.sk) - Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollár, je podľa rozsudku Špecializovaného trestného súdu zo začiatku marca vinný z viacerých skutkov týkajúcich sa extrémizmu.

Najvyšší súd SR vytýčil na 7. decembra verejné zasadnutie, na ktorom sa bude zaoberať prípadom neprávoplatne odsúdeného influencera Daniela Bombica. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollár, je podľa rozsudku Špecializovaného trestného súdu zo začiatku marca vinný z viacerých skutkov týkajúcich sa extrémizmu. Samosudkyňa Eliška Šnajderová mu v tejto súvislosti uložila trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov.

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže voči nemu podali odvolanie prokurátor, ako aj obžalovaný. Na základe uloženia podmienečného trestu bol obžalovaný zároveň neskôr prepustený z väzby.

Bombica ešte predtým v januári 2025 vydali z Veľkej Británie na Slovensko. Čelil totiž trom zatykačom pre trestné činy prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, rozširovania extrémistického materiálu, podnecovania, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, nebezpečného elektronického obťažovania a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.



Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd vytýčil nové pojednávanie v prípade extrémistu Daniela Bombica – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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