Eximbanka uzavrela partnerstvo s Japonskom, pre slovenské firmy sa otvárajú nové možnosti – FOTO
Partneri už začali rokovať aj o pokročilejších formách spoločného postupu, napríklad o zdieľaní rizík prostredníctvom zaistenia spoločných transakcií. Slovensko a Japonsko chcú posilniť
18.11.2026 (SITA.sk) - Partneri už začali rokovať aj o pokročilejších formách spoločného postupu, napríklad o zdieľaní rizík prostredníctvom zaistenia spoločných transakcií.
Slovensko a Japonsko chcú posilniť hospodársku spoluprácu. Eximbanka uzavrela dohodu s japonskou exportno-úverovou agentúrou Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), ktorá má otvoriť priestor na podporu vzájomného obchodu, investícií aj spoločných projektov v tretích krajinách. Partnerstvo sa môže dotknúť viacerých strategických oblastí vrátane modernizácie priemyslu, jadrovej energetiky či obnovy Ukrajiny.
Dohodu podpísali generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec a jeho japonský partner Atsuo Kuroda. Obe inštitúcie si vďaka nej budú môcť vymieňať informácie o zahraničných trhoch, vyhľadávať obchodné príležitosti a koordinovať podporu exportných a investičných projektov. Spolupráca sa pritom nemusí obmedziť len na výmenu informácií. Partneri už začali rokovať aj o pokročilejších formách spoločného postupu, napríklad o zdieľaní rizík prostredníctvom zaistenia spoločných transakcií.
Jednou z konkrétnych oblastí, kde by sa partnerstvo mohlo prejaviť, je modernizácia a dekarbonizácia spoločnosti Nippon Steel Slovakia. Eximbanka je jej dlhodobým strategickým partnerom a pri podpore ďalšieho rozvoja podniku by mohla využiť aj dostupné finančné zdroje Európskej únie. Dohoda s japonskou agentúrou tak môže vytvoriť priestor na zapojenie ďalších finančných a poistných nástrojov.
Významné príležitosti sa črtajú aj v jadrovej energetike. Stredná Európa môže byť v nasledujúcich rokoch dejiskom projektov zameraných na výstavbu veľkých jadrových zdrojov, ale aj malých modulárnych reaktorov. Do ich dodávateľských reťazcov by sa mohli zapojiť slovenské aj japonské spoločnosti. Spolupráca Eximbanky a NEXI by im pritom mohla pomôcť zabezpečiť vhodné financovanie a poistné krytie.
Ďalším spoločným záujmom je obnova ukrajinského hospodárstva. Eximbanka môže pri podpore projektov na Ukrajine využívať finančné zdroje Európskej únie a vďaka tomu mobilizovať dodatočné financovanie aj v spolupráci s partnermi z krajín mimo Únie. Japonsko by tak mohlo byť jedným z partnerov pri financovaní a realizácii obnovy.
Generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec označil dohodu za viac než formálne partnerstvo. „Spája nás záujem o projekty s vysokou pridanou hodnotou a ambícia vytvárať podmienky, aby sa slovenské firmy mohli vo väčšej miere podieľať na medzinárodných investíciách,“ uviedol. Podpis dohody je podľa neho prvým krokom, pričom cieľom je posunúť spoluprácu ku konkrétnym obchodným riešeniam.
Pre slovenské firmy môže byť partnerstvo prínosné najmä tým, že im otvorí ďalšie možnosti zapojenia sa do medzinárodných projektov. Kľúčové však bude, či sa rámcová dohoda pretaví do konkrétnych investícií, zákaziek a finančných riešení. Práve na tom bude závisieť jej skutočný hospodársky prínos.
Zdroj: SITA.sk - Eximbanka uzavrela partnerstvo s Japonskom, pre slovenské firmy sa otvárajú nové možnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Japonsko chcú posilniť hospodársku spoluprácu. Eximbanka uzavrela dohodu s japonskou exportno-úverovou agentúrou Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), ktorá má otvoriť priestor na podporu vzájomného obchodu, investícií aj spoločných projektov v tretích krajinách. Partnerstvo sa môže dotknúť viacerých strategických oblastí vrátane modernizácie priemyslu, jadrovej energetiky či obnovy Ukrajiny.
Významné príležitosti
Dohodu podpísali generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec a jeho japonský partner Atsuo Kuroda. Obe inštitúcie si vďaka nej budú môcť vymieňať informácie o zahraničných trhoch, vyhľadávať obchodné príležitosti a koordinovať podporu exportných a investičných projektov. Spolupráca sa pritom nemusí obmedziť len na výmenu informácií. Partneri už začali rokovať aj o pokročilejších formách spoločného postupu, napríklad o zdieľaní rizík prostredníctvom zaistenia spoločných transakcií.
Jednou z konkrétnych oblastí, kde by sa partnerstvo mohlo prejaviť, je modernizácia a dekarbonizácia spoločnosti Nippon Steel Slovakia. Eximbanka je jej dlhodobým strategickým partnerom a pri podpore ďalšieho rozvoja podniku by mohla využiť aj dostupné finančné zdroje Európskej únie. Dohoda s japonskou agentúrou tak môže vytvoriť priestor na zapojenie ďalších finančných a poistných nástrojov.
Významné príležitosti sa črtajú aj v jadrovej energetike. Stredná Európa môže byť v nasledujúcich rokoch dejiskom projektov zameraných na výstavbu veľkých jadrových zdrojov, ale aj malých modulárnych reaktorov. Do ich dodávateľských reťazcov by sa mohli zapojiť slovenské aj japonské spoločnosti. Spolupráca Eximbanky a NEXI by im pritom mohla pomôcť zabezpečiť vhodné financovanie a poistné krytie.
Obnova ukrajinského hospodárstva
Ďalším spoločným záujmom je obnova ukrajinského hospodárstva. Eximbanka môže pri podpore projektov na Ukrajine využívať finančné zdroje Európskej únie a vďaka tomu mobilizovať dodatočné financovanie aj v spolupráci s partnermi z krajín mimo Únie. Japonsko by tak mohlo byť jedným z partnerov pri financovaní a realizácii obnovy.
Generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec označil dohodu za viac než formálne partnerstvo. „Spája nás záujem o projekty s vysokou pridanou hodnotou a ambícia vytvárať podmienky, aby sa slovenské firmy mohli vo väčšej miere podieľať na medzinárodných investíciách,“ uviedol. Podpis dohody je podľa neho prvým krokom, pričom cieľom je posunúť spoluprácu ku konkrétnym obchodným riešeniam.
Pre slovenské firmy môže byť partnerstvo prínosné najmä tým, že im otvorí ďalšie možnosti zapojenia sa do medzinárodných projektov. Kľúčové však bude, či sa rámcová dohoda pretaví do konkrétnych investícií, zákaziek a finančných riešení. Práve na tom bude závisieť jej skutočný hospodársky prínos.
Zdroj: SITA.sk - Eximbanka uzavrela partnerstvo s Japonskom, pre slovenské firmy sa otvárajú nové možnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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