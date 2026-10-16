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16. októbra 2026
Nelegálne továrne na cigarety v Lotyšsku môžu predstavovať aj bezpečnostnú hrozbu. Expert upozorňuje na bieloruskú KGB
Nelegálne fabriky prinášajú organizovanému zločinu milióny eur. Podľa zdroja portálu Delfi sa na ich fungovaní podieľajú medzinárodné kriminálne siete a pracovníci držaní v izolácii. Nelegálna ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Nelegálne fabriky prinášajú organizovanému zločinu milióny eur. Podľa zdroja portálu Delfi sa na ich fungovaní podieľajú medzinárodné kriminálne siete a pracovníci držaní v izolácii.
Nelegálna výroba cigariet v Lotyšsku už nie je iba problémom daňových únikov. Podľa experta na boj proti pašovaniu a organizovanému zločinu, ktorého oslovil lotyšský portál Delfi, môže predstavovať aj hrozbu pre národnú bezpečnosť. Upozorňuje na možné zapojenie bieloruských bezpečnostných služieb, korupčné väzby a miliónové zisky organizovaných skupín.
Kým v minulosti sa pašované cigarety dostávali do Lotyšska najmä z Bieloruska, dnes sa podľa experta čoraz viac vyrábajú priamo v nelegálnych továrňach na lotyšskom území. Zmenu spája so sprísnením kontrol na hraniciach a vysokými ziskami z nelegálnej výroby.
Pri balení cigariet predávanom v Lotyšsku za približne 5,30 až 5,40 eura tvoria podľa jeho výpočtov približne 85 percent ceny dane. Výroba bez ich zaplatenia preto vytvára priestor na mimoriadne vysoké zisky. „Ak sa vám podarí poslať kamión do Francúzska, môžete na jednom balení zarobiť až desať eur. To je neuveriteľná suma,“ uviedol expert pre Delfi.
Podľa jeho odhadov mohol kamión cigariet prepravený z Bieloruska priniesť na nemeckom trhu približne dva milióny eur.
Znepokojujúce sú aj podmienky, v ktorých nelegálne továrne fungujú. Expert opisuje prevádzky organizované tak, aby ich pracovníci nemali kontakt s vonkajším prostredím.
Podľa jeho slov v nich pracujú občania Bieloruska, Ukrajiny, Arménska, ale aj Kirgizska, Uzbekistanu či Bulharska. Organizátori podľa experta zámerne vyhľadávajú ľudí, ktorí neovládajú miestny jazyk.
Pracovníci zostávajú v uzavretých prevádzkach tri až štyri týždne, počas ktorých tam pracujú, jedia aj spia. „Potom privezú pracovníkov s vrecami na hlavách v uzavretých dodávkach, odoberú im všetky komunikačné prostriedky, aby ich izolovali od sveta. A na týchto fabrikách sú hrozné pracovné podmienky. Ľudia sú bezprávni ako otroci,“ opísal expert.
Po skončení pracovného cyklu ich podľa jeho slov odvážajú do vzdialenosti 100 až 150 kilometrov, kde približne 10 až 12 dní odpočívajú, kým organizátori pripravia ďalšiu várku surovín. Takéto opatrenia majú organizátorom pomáhať utajovať polohu tovární aj totožnosť osôb, ktoré za nimi stoja.
Pracovníci sa domov dostávajú až po dvoch takýchto cykloch. Za jeden pracovný cyklus si pritom podľa experta zarobia približne 1 500 až 1 800 eur, čo je výrazne viac, než by zarobili vo svojich domovských krajinách.
Expert tvrdí, že nelegálny tabakový biznis má medzinárodný charakter. Podieľajú sa na ňom organizované skupiny z viacerých európskych krajín a podľa jeho slov sa oň zaujímajú aj bieloruské a ruské bezpečnostné služby. „Zaujímajú sa o to, aby na trhoch našich krajín panoval neporiadok,“ uviedol expert.
V rozhovore osobitne poukázal na Bielorusko, kde podľa neho pašovanie cigariet dlhodobo kontrolovala tamojšia KGB. Pripomenul tiež úlohu bieloruských služieb pri organizovaní nelegálnej migrácie smerom do Lotyšska a Litvy. Ide o tvrdenia anonymného zdroja, nie o závery oficiálneho vyšetrovania prezentované v rozhovore.
Bezpečnostný rozmer podľa experta spočíva aj v tom, že mimoriadne vysoké príjmy z nelegálneho obchodu môžu vytvárať priestor na korupciu a ovplyvňovanie verejných inštitúcií.
„Ak organizátori nelegálnej výroby cigariet nebudú mať také množstvo voľných peňazí, ktoré možno investovať do politikov alebo šéfa nejakého silového orgánu, nebude existovať taký jav, aký dnes pozorujeme,“ vyhlásil.
Podľa experta sa nelegálne továrne v Lotyšsku rozšírili aj preto, že výroba cigariet priamo na území EÚ umožňuje obísť časť rizík spojených s pašovaním cez východnú hranicu.
Zaujímavý je podľa experta aj výber značiek, ktoré nelegálne továrne falšujú. Popri známych značkách Marlboro či Winston sa čoraz častejšie objavujú aj bieloruské cigarety Minsk, Fest alebo NZ. Dôvodom má byť snaha vyhnúť sa právnym nárokom veľkých tabakových spoločností.
„Keď nelegálne vyrábaš napríklad Winston alebo Marlboro a odhalia ťa, spoločnosť Japan Tobacco International alebo Philip Morris International si voči tebe uplatní nároky za nelegálnu výrobu. Ide o niekoľko miliónov eur. Ale za cigarety Minsk si nikto nebude uplatňovať žiadne nároky,“ vysvetlil expert pre Delfi.
Bieloruské značky majú podľa neho v Európe už vybudovaný odbyt vďaka predchádzajúcemu pašovaniu z Bieloruska. Cigarety Minsk sa podľa jeho slov v Nemecku predávajú za päť až šesť eur za balenie.
Tvrdí, že približne 80 percent nelegálnych cigariet v Lotyšsku predstavujú falzifikáty. V Estónsku podľa jeho údajov dosahuje tento podiel približne 60 percent a v Litve 40 percent. Tieto odhady však v rozhovore nie sú doložené samostatnou štatistikou.
Expert kritizuje aj spoluprácu bezpečnostných a colných orgánov v regióne. Podľa neho sú lotyšské orgány pri výmene citlivých informácií s partnermi z Litvy a Estónska znevýhodnené nedôverou. „Keď ide o citlivé informácie, vznikajú ťažkosti,“ uviedol.
Ako príklad účinnejšieho postupu spomína Litvu, kde podľa neho v minulosti fungovala osobitná komisia na boj proti nelegálnemu trhu, ktorá prepájala jednotlivé štátne orgány.
Rozsah medzinárodných väzieb podľa experta ilustruje aj spôsob zabezpečovania surovín pre nelegálne továrne. „Napríklad cigaretový papier možno kúpiť iba v továrni v Česku. A musíte vystopovať, ako a kam odtiaľ odchádza. Môže sa cez Mozambik objaviť v susednom Poľsku. Takto vyzerá logistika. Ale sledovať to je veľmi zložité,“ uviedol.
Podobné komplikované trasy sa podľa neho využívajú aj pri cigaretových filtroch. Spomenul prípad nelegálnej továrne odhalenej v rokoch 2015 až 2016, ktorá používala filtre pôvodne vyrobené v Lotyšsku. Tie podľa jeho slov najskôr vyviezli do Veľkej Británie a cez Nórsko sa napokon dostali späť do Lotyšska.
Ak Lotyšsko nezmení svoj prístup k nelegálnym tabakovým továrňam, podľa experta môže v priebehu roka prísť približne o 60 miliónov eur. Nejde pritom iba o peniaze, ktoré štát nevyberie na daniach. Vysoké zisky z nelegálnej výroby podľa neho umožňujú kriminálnym skupinám upevňovať svoje postavenie a prenikať do ďalších oblastí ekonomiky aj verejného života.
Zdroj: SITA.sk - Nelegálne továrne na cigarety v Lotyšsku môžu predstavovať aj bezpečnostnú hrozbu. Expert upozorňuje na bieloruskú KGB © SITA Všetky práva vyhradené.
Nelegálna výroba cigariet v Lotyšsku už nie je iba problémom daňových únikov. Podľa experta na boj proti pašovaniu a organizovanému zločinu, ktorého oslovil lotyšský portál Delfi, môže predstavovať aj hrozbu pre národnú bezpečnosť. Upozorňuje na možné zapojenie bieloruských bezpečnostných služieb, korupčné väzby a miliónové zisky organizovaných skupín.
Kým v minulosti sa pašované cigarety dostávali do Lotyšska najmä z Bieloruska, dnes sa podľa experta čoraz viac vyrábajú priamo v nelegálnych továrňach na lotyšskom území. Zmenu spája so sprísnením kontrol na hraniciach a vysokými ziskami z nelegálnej výroby.
Pri balení cigariet predávanom v Lotyšsku za približne 5,30 až 5,40 eura tvoria podľa jeho výpočtov približne 85 percent ceny dane. Výroba bez ich zaplatenia preto vytvára priestor na mimoriadne vysoké zisky. „Ak sa vám podarí poslať kamión do Francúzska, môžete na jednom balení zarobiť až desať eur. To je neuveriteľná suma,“ uviedol expert pre Delfi.
Podľa jeho odhadov mohol kamión cigariet prepravený z Bieloruska priniesť na nemeckom trhu približne dva milióny eur.
Pracovníci izolovaní od okolitého sveta
Znepokojujúce sú aj podmienky, v ktorých nelegálne továrne fungujú. Expert opisuje prevádzky organizované tak, aby ich pracovníci nemali kontakt s vonkajším prostredím.
Podľa jeho slov v nich pracujú občania Bieloruska, Ukrajiny, Arménska, ale aj Kirgizska, Uzbekistanu či Bulharska. Organizátori podľa experta zámerne vyhľadávajú ľudí, ktorí neovládajú miestny jazyk.
Pracovníci zostávajú v uzavretých prevádzkach tri až štyri týždne, počas ktorých tam pracujú, jedia aj spia. „Potom privezú pracovníkov s vrecami na hlavách v uzavretých dodávkach, odoberú im všetky komunikačné prostriedky, aby ich izolovali od sveta. A na týchto fabrikách sú hrozné pracovné podmienky. Ľudia sú bezprávni ako otroci,“ opísal expert.
Po skončení pracovného cyklu ich podľa jeho slov odvážajú do vzdialenosti 100 až 150 kilometrov, kde približne 10 až 12 dní odpočívajú, kým organizátori pripravia ďalšiu várku surovín. Takéto opatrenia majú organizátorom pomáhať utajovať polohu tovární aj totožnosť osôb, ktoré za nimi stoja.
Pracovníci sa domov dostávajú až po dvoch takýchto cykloch. Za jeden pracovný cyklus si pritom podľa experta zarobia približne 1 500 až 1 800 eur, čo je výrazne viac, než by zarobili vo svojich domovských krajinách.
Podozrenia smerujú aj k bieloruským službám
Expert tvrdí, že nelegálny tabakový biznis má medzinárodný charakter. Podieľajú sa na ňom organizované skupiny z viacerých európskych krajín a podľa jeho slov sa oň zaujímajú aj bieloruské a ruské bezpečnostné služby. „Zaujímajú sa o to, aby na trhoch našich krajín panoval neporiadok,“ uviedol expert.
V rozhovore osobitne poukázal na Bielorusko, kde podľa neho pašovanie cigariet dlhodobo kontrolovala tamojšia KGB. Pripomenul tiež úlohu bieloruských služieb pri organizovaní nelegálnej migrácie smerom do Lotyšska a Litvy. Ide o tvrdenia anonymného zdroja, nie o závery oficiálneho vyšetrovania prezentované v rozhovore.
Bezpečnostný rozmer podľa experta spočíva aj v tom, že mimoriadne vysoké príjmy z nelegálneho obchodu môžu vytvárať priestor na korupciu a ovplyvňovanie verejných inštitúcií.
„Ak organizátori nelegálnej výroby cigariet nebudú mať také množstvo voľných peňazí, ktoré možno investovať do politikov alebo šéfa nejakého silového orgánu, nebude existovať taký jav, aký dnes pozorujeme,“ vyhlásil.
Miliónové zisky a problém spolupráce
Podľa experta sa nelegálne továrne v Lotyšsku rozšírili aj preto, že výroba cigariet priamo na území EÚ umožňuje obísť časť rizík spojených s pašovaním cez východnú hranicu.
Zaujímavý je podľa experta aj výber značiek, ktoré nelegálne továrne falšujú. Popri známych značkách Marlboro či Winston sa čoraz častejšie objavujú aj bieloruské cigarety Minsk, Fest alebo NZ. Dôvodom má byť snaha vyhnúť sa právnym nárokom veľkých tabakových spoločností.
„Keď nelegálne vyrábaš napríklad Winston alebo Marlboro a odhalia ťa, spoločnosť Japan Tobacco International alebo Philip Morris International si voči tebe uplatní nároky za nelegálnu výrobu. Ide o niekoľko miliónov eur. Ale za cigarety Minsk si nikto nebude uplatňovať žiadne nároky,“ vysvetlil expert pre Delfi.
Bieloruské značky majú podľa neho v Európe už vybudovaný odbyt vďaka predchádzajúcemu pašovaniu z Bieloruska. Cigarety Minsk sa podľa jeho slov v Nemecku predávajú za päť až šesť eur za balenie.
Tvrdí, že približne 80 percent nelegálnych cigariet v Lotyšsku predstavujú falzifikáty. V Estónsku podľa jeho údajov dosahuje tento podiel približne 60 percent a v Litve 40 percent. Tieto odhady však v rozhovore nie sú doložené samostatnou štatistikou.
Expert kritizuje aj spoluprácu bezpečnostných a colných orgánov v regióne. Podľa neho sú lotyšské orgány pri výmene citlivých informácií s partnermi z Litvy a Estónska znevýhodnené nedôverou. „Keď ide o citlivé informácie, vznikajú ťažkosti,“ uviedol.
Ako príklad účinnejšieho postupu spomína Litvu, kde podľa neho v minulosti fungovala osobitná komisia na boj proti nelegálnemu trhu, ktorá prepájala jednotlivé štátne orgány.
Rozsah medzinárodných väzieb podľa experta ilustruje aj spôsob zabezpečovania surovín pre nelegálne továrne. „Napríklad cigaretový papier možno kúpiť iba v továrni v Česku. A musíte vystopovať, ako a kam odtiaľ odchádza. Môže sa cez Mozambik objaviť v susednom Poľsku. Takto vyzerá logistika. Ale sledovať to je veľmi zložité,“ uviedol.
Podobné komplikované trasy sa podľa neho využívajú aj pri cigaretových filtroch. Spomenul prípad nelegálnej továrne odhalenej v rokoch 2015 až 2016, ktorá používala filtre pôvodne vyrobené v Lotyšsku. Tie podľa jeho slov najskôr vyviezli do Veľkej Británie a cez Nórsko sa napokon dostali späť do Lotyšska.
Ak Lotyšsko nezmení svoj prístup k nelegálnym tabakovým továrňam, podľa experta môže v priebehu roka prísť približne o 60 miliónov eur. Nejde pritom iba o peniaze, ktoré štát nevyberie na daniach. Vysoké zisky z nelegálnej výroby podľa neho umožňujú kriminálnym skupinám upevňovať svoje postavenie a prenikať do ďalších oblastí ekonomiky aj verejného života.
Zdroj: SITA.sk - Nelegálne továrne na cigarety v Lotyšsku môžu predstavovať aj bezpečnostnú hrozbu. Expert upozorňuje na bieloruskú KGB © SITA Všetky práva vyhradené.
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