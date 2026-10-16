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16. októbra 2026
Ukrajine údajne došli rakety do systémov Patriot. Zelenskyj po tisícke ruských dronov naliehavo žiada pomoc
CNN informuje o vyčerpaní zásob rakiet do amerických systémov protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident medzitým pricestoval do Bruselu, kde žiada ďalšiu muníciu a varuje pred pokračujúcimi ruskými útokmi.
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16.10.2026 (SITA.sk) - CNN informuje o vyčerpaní zásob rakiet do amerických systémov protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident medzitým pricestoval do Bruselu, kde žiada ďalšiu muníciu a varuje pred pokračujúcimi ruskými útokmi.
Ukrajine sa údajne minuli rakety určené na zachytávanie vzdušných cieľov americkými systémami protivzdušnej obrany Patriot. Informovala o tom vo štvrtok televízia CNN s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou. Ak sa informácia potvrdí, znamenalo by to vážne oslabenie ukrajinskej obrany proti ruským balistickým raketám. Prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým pricestoval do Bruselu, kde sa snaží zabezpečiť ďalšie dodávky protivzdušnej obrany.
Údajný nedostatok rakiet prichádza v čase, keď Rusko zintenzívnilo vzdušné útoky na Ukrajinu. Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že ruská armáda od stredajšej polnoci vyslala proti jeho krajine približne tisíc dronov. Ukrajina podľa neho v posledných dňoch čelila aj niekoľkým vlnám útokov balistickými raketami, zatiaľ čo ruské bezpilotné lietadlá typu Šáhid sa na jej oblohe objavovali takmer nepretržite.
„Rusko, žiaľ, odpovedalo na ďalší pokus amerického prezidenta znížiť intenzitu útokov novými vlnami úderov na našu energetiku, obytné budovy a ďalšiu infraštruktúru,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Moskvu tak obvinil z ignorovania snáh Donalda Trumpa o zmiernenie útokov.
Ukrajinský prezident začal návštevu Bruselu stretnutím s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Za jednu z najnaliehavejších potrieb označil dodávky ďalších rakiet protivzdušnej obrany, predovšetkým munície schopnej zostreľovať balistické strely. Rokoval aj o munícii pre stíhačky F-16 a o problémoch súvisiacich s obmedzeniami prevádzky systému Starlink na Ukrajine.
„Doslova každý deň a každú hodinu môžu takéto nové balíky pomoci zachrániť životy Ukrajincov,“ zdôraznil Zelenskyj. Podľa jeho vyjadrení môže mať rýchlosť dodávok bezprostredný vplyv na schopnosť krajiny chrániť civilné obyvateľstvo pred ruskými útokmi.
Správy o nedostatku rakiet Patriot sa objavili aj na pozadí napätia medzi Kyjevom a Washingtonom. Podľa Euronews súvisí s nedávnou dohodou Trumpovej administratívy o dovoze ruskej nafty a s americkým tlakom na Ukrajinu, aby zastavila útoky na ruskú ropnú infraštruktúru. Kyjev pritom považuje údery na ruské energetické zariadenia za súčasť svojej stratégie proti vojenským a ekonomickým kapacitám Moskvy.
Informáciu CNN o úplnom vyčerpaní rakiet do systémov Patriot zatiaľ v dodaných správach oficiálne nepotvrdili ukrajinské úrady ani americká strana. Nie je tiež jasné, či sa údajný nedostatok týka všetkých ukrajinských jednotiek vybavených týmito systémami. Zelenského rokovania v Bruseli však potvrdzujú, že zabezpečenie ďalších rakiet protivzdušnej obrany patrí medzi najnaliehavejšie priority Kyjeva.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajine údajne došli rakety do systémov Patriot. Zelenskyj po tisícke ruských dronov naliehavo žiada pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajine sa údajne minuli rakety určené na zachytávanie vzdušných cieľov americkými systémami protivzdušnej obrany Patriot. Informovala o tom vo štvrtok televízia CNN s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou. Ak sa informácia potvrdí, znamenalo by to vážne oslabenie ukrajinskej obrany proti ruským balistickým raketám. Prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým pricestoval do Bruselu, kde sa snaží zabezpečiť ďalšie dodávky protivzdušnej obrany.
Údajný nedostatok rakiet prichádza v čase, keď Rusko zintenzívnilo vzdušné útoky na Ukrajinu. Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že ruská armáda od stredajšej polnoci vyslala proti jeho krajine približne tisíc dronov. Ukrajina podľa neho v posledných dňoch čelila aj niekoľkým vlnám útokov balistickými raketami, zatiaľ čo ruské bezpilotné lietadlá typu Šáhid sa na jej oblohe objavovali takmer nepretržite.
„Rusko, žiaľ, odpovedalo na ďalší pokus amerického prezidenta znížiť intenzitu útokov novými vlnami úderov na našu energetiku, obytné budovy a ďalšiu infraštruktúru,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Moskvu tak obvinil z ignorovania snáh Donalda Trumpa o zmiernenie útokov.
Ukrajinský prezident začal návštevu Bruselu stretnutím s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Za jednu z najnaliehavejších potrieb označil dodávky ďalších rakiet protivzdušnej obrany, predovšetkým munície schopnej zostreľovať balistické strely. Rokoval aj o munícii pre stíhačky F-16 a o problémoch súvisiacich s obmedzeniami prevádzky systému Starlink na Ukrajine.
„Doslova každý deň a každú hodinu môžu takéto nové balíky pomoci zachrániť životy Ukrajincov,“ zdôraznil Zelenskyj. Podľa jeho vyjadrení môže mať rýchlosť dodávok bezprostredný vplyv na schopnosť krajiny chrániť civilné obyvateľstvo pred ruskými útokmi.
Správy o nedostatku rakiet Patriot sa objavili aj na pozadí napätia medzi Kyjevom a Washingtonom. Podľa Euronews súvisí s nedávnou dohodou Trumpovej administratívy o dovoze ruskej nafty a s americkým tlakom na Ukrajinu, aby zastavila útoky na ruskú ropnú infraštruktúru. Kyjev pritom považuje údery na ruské energetické zariadenia za súčasť svojej stratégie proti vojenským a ekonomickým kapacitám Moskvy.
Informáciu CNN o úplnom vyčerpaní rakiet do systémov Patriot zatiaľ v dodaných správach oficiálne nepotvrdili ukrajinské úrady ani americká strana. Nie je tiež jasné, či sa údajný nedostatok týka všetkých ukrajinských jednotiek vybavených týmito systémami. Zelenského rokovania v Bruseli však potvrdzujú, že zabezpečenie ďalších rakiet protivzdušnej obrany patrí medzi najnaliehavejšie priority Kyjeva.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajine údajne došli rakety do systémov Patriot. Zelenskyj po tisícke ruských dronov naliehavo žiada pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.
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