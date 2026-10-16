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16. októbra 2026

Šestnásťročný strelec zabil v škole tri deti a učiteľa, zastrelil ho ozbrojený civilista


Tagy: detské obete Oregon Streľba v škole Zranení

Pri útoku v americkom štáte Oregone zahynuli deti vo veku päť, osem a 11 rokov, ďalšie dieťa a učiteľ sú v kritickom stave. Tri deti a učiteľ zahynuli vo štvrtok pri ...



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aptopix_oregon_school_shooting_99397 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Pri útoku v americkom štáte Oregone zahynuli deti vo veku päť, osem a 11 rokov, ďalšie dieťa a učiteľ sú v kritickom stave.


Tri deti a učiteľ zahynuli vo štvrtok pri streľbe na základnej škole Silver Rail v meste Bend v americkom štáte Oregon. Šestnásťročného útočníka následne zastrelil ozbrojený civilista, ktorý ho prenasledoval do budovy, oznámila polícia.


Ďalšie sedemročné dieťa a 54-ročný učiteľ utrpeli ťažké zranenia a previezli ich do nemocnice. Zabitými deťmi boli päť-, osem- a 11-roční žiaci.

Ozbrojený civilista


Polícia dostala prvé hlásenie o strelcovi krátko pred 13.00 hod. miestneho času (22.00 hod. SELČ). Následne prišli desiatky tiesňových volaní. Policajti dorazili o 13.02 hod.

„O chvíľu nato policajt oznámil, že podozrivého zastrelil člen miestnej komunity, ktorý ho videl vstúpiť do školy, prenasledoval ho dovnútra a postavil sa mu,“ povedal policajný šéf Mike Krantz.

Podľa prvých zistení útočník, ktorý žil v Bende, vnikol do školy tak, že rozstrieľal zamknuté dvere. Motív zatiaľ nie je známy.

Školu navštevuje približne 400 až 450 detí a pracuje v nej viac ako 40 zamestnancov.

Zlomené srdcia


Po ukončení uzávery odviezli žiakov autobusmi na miesto, kde si ich mohli prevziať rodičia. Piatkové vyučovanie, športové podujatia aj ďalšie aktivity v celom školskom obvode zrušili.

„Máme zlomené srdcia. Sme zhrození. O takýchto veciach počujete z iných miest a modlíte sa, aby sa to nikdy nestalo tu,“ povedal riaditeľ školského obvodu Steve Cook.

Bežná súčasť života


Organizácia GIFFORDS presadzujúca prísnejšiu kontrolu držania zbraní uviedla: „Nemôžeme to naďalej akceptovať ako bežnú súčasť života.“

Podľa neziskovej organizácie Gun Violence Archive (GVA) zaznamenali USA tento rok už viac ako 360 prípadov hromadnej streľby.


Zdroj: SITA.sk - Šestnásťročný strelec zabil v škole tri deti a učiteľa, zastrelil ho ozbrojený civilista © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: detské obete Oregon Streľba v škole Zranení
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