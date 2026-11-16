Je majster sveta a má milióny na účte. Antonelli stále dostáva vreckové od mamy, musí sa naučiť šetriť
Stále mu varí, perie, upratuje a vychováva. Je rada, že ho nezaujímajú sláva, peniaze či oblečenie. Majster sveta vo Formule 1 za rok 2026
16.11.2026 (SITA.sk) - Stále mu varí, perie, upratuje a vychováva. Je rada, že ho nezaujímajú sláva, peniaze či oblečenie.
Majster sveta vo Formule 1 za rok 2026 Andrea Kimi Antonelli má len 20 rokov, no za sebou už druhú, a zároveň nezabudnuteľnú sezónu v "kráľovnej motošportu".
Napriek tomu, že sa stal svetovým šampiónom, jeho zmluva s Mercedesom ani zďaleka nie je taká výhodná, akú majú jazdci Lewis Hamilton či Max Verstappen.
Napriek všetkému je stále reč o miliónoch eur, v nasledujúcom ročníku sa zrejme jeho mzda navýši o pekný balík. Je úsmevné a milé dozvedieť sa, že stále má trvalý pobyt u rodičoch a nie v nejakom daňovom raji, napríklad Monaku.
"Každý mesiac mu posielam vreckové a musí si z neho niečo ušetriť," povedala jeho mama Veronica pre La Repubblica. Nevie sa však, či ide o nejakú samostatnú čiastku z jej vrecka alebo sa mu stará o financie, ktoré získal za pôsobenie v F1.
"Stanovili sme si rozpočet a musí sa naučiť, ako si s ním vystačiť. Ak chcel ísť na dovolenku, povedala som mu, že už si v predchádzajúcich mesiacoch minul všetky peniaze, takže musí niečo vymyslieť sám," pokračovala.
Otec Marco pracoval ako mechanik a neskôr založil pretekársky tím, mama Veronica pracovala ako poštová úradníčka a vyrastala v rodine farmárov. Nejde teda o zámožnú rodinu z Talianska.
"Nepovažujem ho za pilota Formuly 1. Pre mňa je to stále moja malá myška. Keď sme začali cestovať z okruhu na okruh, nakupovala som a varila pre celý tím. Marco šoféroval tímový kamión. Zvykla som Kimiho voziť v kočiari za pretekárskymi autami. Ľudia si mysleli, že som príšerná matka, ale on tam vždy rýchlo zaspal," prezradila.
Stále mu varí, perie, upratuje a vychováva. Je rada, že ho nezaujímajú sláva, peniaze či oblečenie. "Niekedy ho musím takmer prosiť, aby mi poslal obrázok vecí, ktoré si chce obliecť. Na svadbe by sa pokojne objavil v kraťasoch," priblížila.
Veronica vie, že jej syn miluje autá a ak by mohol, vždy by si nejaké kupoval. Do starostlivosti však dostal služobné vozidlo od svojho tímu Mercedesu, ktoré môže voľne využívať.
Mama je rada za vzťah, ktorý Antonelli má so svojou mladšou sestrou Maggie, ktorá má len 11 rokov. "Zbožňuje ho. Je tiež veľmi bystrá. Ak od neho niečo chce, presne vie, ako ho presvedčiť a stačí jej len pár slov." Na záver v rozhovore dodala, že dcéru autá príliš nezaujímajú, no starosti stále jestvujú, keďže aj ona sa venuje športu - konkrétne gymnastike.
Zdroj: SITA.sk - Je majster sveta a má milióny na účte. Antonelli stále dostáva vreckové od mamy, musí sa naučiť šetriť © SITA Všetky práva vyhradené.
Majster sveta vo Formule 1 za rok 2026 Andrea Kimi Antonelli má len 20 rokov, no za sebou už druhú, a zároveň nezabudnuteľnú sezónu v "kráľovnej motošportu".
Napriek tomu, že sa stal svetovým šampiónom, jeho zmluva s Mercedesom ani zďaleka nie je taká výhodná, akú majú jazdci Lewis Hamilton či Max Verstappen.
Napriek všetkému je stále reč o miliónoch eur, v nasledujúcom ročníku sa zrejme jeho mzda navýši o pekný balík. Je úsmevné a milé dozvedieť sa, že stále má trvalý pobyt u rodičoch a nie v nejakom daňovom raji, napríklad Monaku.
Nie sú zámožná rodina
"Každý mesiac mu posielam vreckové a musí si z neho niečo ušetriť," povedala jeho mama Veronica pre La Repubblica. Nevie sa však, či ide o nejakú samostatnú čiastku z jej vrecka alebo sa mu stará o financie, ktoré získal za pôsobenie v F1.
"Stanovili sme si rozpočet a musí sa naučiť, ako si s ním vystačiť. Ak chcel ísť na dovolenku, povedala som mu, že už si v predchádzajúcich mesiacoch minul všetky peniaze, takže musí niečo vymyslieť sám," pokračovala.
Otec Marco pracoval ako mechanik a neskôr založil pretekársky tím, mama Veronica pracovala ako poštová úradníčka a vyrastala v rodine farmárov. Nejde teda o zámožnú rodinu z Talianska.
"Nepovažujem ho za pilota Formuly 1. Pre mňa je to stále moja malá myška. Keď sme začali cestovať z okruhu na okruh, nakupovala som a varila pre celý tím. Marco šoféroval tímový kamión. Zvykla som Kimiho voziť v kočiari za pretekárskymi autami. Ľudia si mysleli, že som príšerná matka, ale on tam vždy rýchlo zaspal," prezradila.
Stále mu varí, perie, upratuje a vychováva. Je rada, že ho nezaujímajú sláva, peniaze či oblečenie. "Niekedy ho musím takmer prosiť, aby mi poslal obrázok vecí, ktoré si chce obliecť. Na svadbe by sa pokojne objavil v kraťasoch," priblížila.
Skvelý vzťah so sestrou
Veronica vie, že jej syn miluje autá a ak by mohol, vždy by si nejaké kupoval. Do starostlivosti však dostal služobné vozidlo od svojho tímu Mercedesu, ktoré môže voľne využívať.
Mama je rada za vzťah, ktorý Antonelli má so svojou mladšou sestrou Maggie, ktorá má len 11 rokov. "Zbožňuje ho. Je tiež veľmi bystrá. Ak od neho niečo chce, presne vie, ako ho presvedčiť a stačí jej len pár slov." Na záver v rozhovore dodala, že dcéru autá príliš nezaujímajú, no starosti stále jestvujú, keďže aj ona sa venuje športu - konkrétne gymnastike.
Zdroj: SITA.sk - Je majster sveta a má milióny na účte. Antonelli stále dostáva vreckové od mamy, musí sa naučiť šetriť © SITA Všetky práva vyhradené.
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