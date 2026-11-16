Tragédia v Thajsku, požiar pripravil o život 11 ľudí
Ďalších 16 osôb utrpelo zranenia. Jedenásť ľudí zahynulo a ďalších 16 utrpelo zranenia pri požiari, ktorý v pondelok skoro ráno ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Ďalších 16 osôb utrpelo zranenia.
Jedenásť ľudí zahynulo a ďalších 16 utrpelo zranenia pri požiari, ktorý v pondelok skoro ráno vypukol v štvorposchodovej budove s obchodnými priestormi a bytmi na thajskom turistickom ostrove Phuket. Informovala o tom polícia.
Požiar vypukol približne o 3:30 miestneho času v budove, v ktorej sa nachádzala reštaurácia a prenajímané ubytovacie priestory, uviedol pre agentúru AFP tamojší policajt.
„Hasičom trvalo dve hodiny, kým dostali požiar pod kontrolu. Na mieste našli 11 mŕtvych,“ uviedol policajt a dodal, že medzi obeťami boli Thajčania aj občania Mjanmarska. Ďalších 16 ľudí ošetrili v nemocnici po tom, ako sa nadýchali dymu alebo utrpeli zranenia spôsobené rozbitým sklom. Príčinu požiaru vyšetrujú.
Thajsko dlhodobo čelí kritike za nedostatočné bezpečnostné opatrenia v baroch a nočných kluboch. V júli vypukol v preplnenom bare v Bangkoku požiar, pri ktorom zahynulo približne 40 ľudí. Podľa úradov ho spôsobil elektrický skrat. Odborník na bezpečnosť budov vtedy uviedol, že bar zrejme nespĺňal bezpečnostné požiadavky potrebné na organizovanie koncertných podujatí a prijímanie veľkého počtu návštevníkov.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Thajsku, požiar pripravil o život 11 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Jedenásť ľudí zahynulo a ďalších 16 utrpelo zranenia pri požiari, ktorý v pondelok skoro ráno vypukol v štvorposchodovej budove s obchodnými priestormi a bytmi na thajskom turistickom ostrove Phuket. Informovala o tom polícia.
Požiar vypukol približne o 3:30 miestneho času v budove, v ktorej sa nachádzala reštaurácia a prenajímané ubytovacie priestory, uviedol pre agentúru AFP tamojší policajt.
„Hasičom trvalo dve hodiny, kým dostali požiar pod kontrolu. Na mieste našli 11 mŕtvych,“ uviedol policajt a dodal, že medzi obeťami boli Thajčania aj občania Mjanmarska. Ďalších 16 ľudí ošetrili v nemocnici po tom, ako sa nadýchali dymu alebo utrpeli zranenia spôsobené rozbitým sklom. Príčinu požiaru vyšetrujú.
Thajsko dlhodobo čelí kritike za nedostatočné bezpečnostné opatrenia v baroch a nočných kluboch. V júli vypukol v preplnenom bare v Bangkoku požiar, pri ktorom zahynulo približne 40 ľudí. Podľa úradov ho spôsobil elektrický skrat. Odborník na bezpečnosť budov vtedy uviedol, že bar zrejme nespĺňal bezpečnostné požiadavky potrebné na organizovanie koncertných podujatí a prijímanie veľkého počtu návštevníkov.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Thajsku, požiar pripravil o život 11 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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