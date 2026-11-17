Žilinka dočasne pozastavil výkon funkcie prokurátorovi, ktorý je stíhaný trestne aj disciplinárne
Pozastavenie výkonu funkcie prokurátora je nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti prokuratúry, ktorá by bola inak narušená, dodal Žilinka. Generálny prokurátor
17.11.2026 (SITA.sk) - Pozastavenie výkonu funkcie prokurátora je nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti prokuratúry, ktorá by bola inak narušená, dodal Žilinka.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v utorok dočasne pozastavil výkon funkcie prokurátora prokurátorovi Okresnej prokuratúry Nové Zámky J. K., ktorý je vyšetrovateľom Policajného zboru trestne stíhaný pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom, ktorého sa mal dopustiť v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora, a proti ktorému bolo naviac na Najvyššom správnom súde SR na návrh krajského prokurátora v Nitre začaté disciplinárne konanie pre viacnásobné závažné disciplinárne previnenie a viacnásobné disciplinárne previnenie, za ktoré môže byť zbavený funkcie prokurátora.
Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora v danom prípade je nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti prokuratúry, ktorá by bola inak narušená.
„Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora je výlučne rozhodnutím vo veci služobného pomeru prokurátora a žiadnym spôsobom neprejudikuje výsledok trestného konania a disciplinárneho konania, vedených proti prokurátorovi," zdôraznil Žilinka. Doplnil, že prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, nemá počas tohto pozastavenia práva a povinnosti prokurátora a nesmie vykonávať funkciu prokurátora.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka dočasne pozastavil výkon funkcie prokurátorovi, ktorý je stíhaný trestne aj disciplinárne © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v utorok dočasne pozastavil výkon funkcie prokurátora prokurátorovi Okresnej prokuratúry Nové Zámky J. K., ktorý je vyšetrovateľom Policajného zboru trestne stíhaný pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom, ktorého sa mal dopustiť v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora, a proti ktorému bolo naviac na Najvyššom správnom súde SR na návrh krajského prokurátora v Nitre začaté disciplinárne konanie pre viacnásobné závažné disciplinárne previnenie a viacnásobné disciplinárne previnenie, za ktoré môže byť zbavený funkcie prokurátora.
Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora v danom prípade je nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti prokuratúry, ktorá by bola inak narušená.
„Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora je výlučne rozhodnutím vo veci služobného pomeru prokurátora a žiadnym spôsobom neprejudikuje výsledok trestného konania a disciplinárneho konania, vedených proti prokurátorovi," zdôraznil Žilinka. Doplnil, že prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, nemá počas tohto pozastavenia práva a povinnosti prokurátora a nesmie vykonávať funkciu prokurátora.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka dočasne pozastavil výkon funkcie prokurátorovi, ktorý je stíhaný trestne aj disciplinárne © SITA Všetky práva vyhradené.
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