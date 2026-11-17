Problémy pre FC Barcelona. Pred ligovým zápasom proti Villarrealu rieši zdravotné starosti
Španielsky futbalový obranca Pau Cubarsí možno nenastúpi v nedeľu 22. novembra na duel La Ligy proti Villarrealu. Španielsky futbalový obranca Pau Cubarsí z ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Španielsky futbalový obranca Pau Cubarsí možno nenastúpi v nedeľu 22. novembra na duel La Ligy proti Villarrealu.
Španielsky futbalový obranca Pau Cubarsí z veľkoklubu FC Barcelona možno nenastúpi v nedeľu 22. novembra na duel La Ligy proti Villarrealu.
Dôvodom sú zdravotné problémy s bedrovým flexorom, ktoré utrpel počas stretnutia vo farbách reprezentácie Španielska v Lige národov proti Anglicku. Španieli doma prehrali 2:3.
Stále iba 19-ročný stopér absolvoval iba prvý polčas, v druhom už na jeho mieste hral Dean Huijsen. Španielsko v Madride zaznamenalo prvú súťažnú prehru v riadnom hracom čase od roku 2023.
"Cubarsí pociťuje stuhnutosť bedrového flexora. Jeho zotavenie rozhodne o tom, či bude k dispozícii pre zápas proti Villarrealu," uviedli zástupcovia Kataláncov prostredníctvom stanoviska.
Okrem toho klub informoval, že holandský stredopoliar Frenkie de Jong utrpel svalové zranenie, no bude pripravený nastúpiť na Camp Nou proti "žltej ponorke". FC Barcelona, ktorý vedie Hansi Flick, vedie La Ligu s náskokom troch bodov pred Realom Madrid.
Zdroj: SITA.sk - Problémy pre FC Barcelona. Pred ligovým zápasom proti Villarrealu rieši zdravotné starosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový obranca Pau Cubarsí z veľkoklubu FC Barcelona možno nenastúpi v nedeľu 22. novembra na duel La Ligy proti Villarrealu.
Dôvodom sú zdravotné problémy s bedrovým flexorom, ktoré utrpel počas stretnutia vo farbách reprezentácie Španielska v Lige národov proti Anglicku. Španieli doma prehrali 2:3.
Stále iba 19-ročný stopér absolvoval iba prvý polčas, v druhom už na jeho mieste hral Dean Huijsen. Španielsko v Madride zaznamenalo prvú súťažnú prehru v riadnom hracom čase od roku 2023.
"Cubarsí pociťuje stuhnutosť bedrového flexora. Jeho zotavenie rozhodne o tom, či bude k dispozícii pre zápas proti Villarrealu," uviedli zástupcovia Kataláncov prostredníctvom stanoviska.
Okrem toho klub informoval, že holandský stredopoliar Frenkie de Jong utrpel svalové zranenie, no bude pripravený nastúpiť na Camp Nou proti "žltej ponorke". FC Barcelona, ktorý vedie Hansi Flick, vedie La Ligu s náskokom troch bodov pred Realom Madrid.
Zdroj: SITA.sk - Problémy pre FC Barcelona. Pred ligovým zápasom proti Villarrealu rieši zdravotné starosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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