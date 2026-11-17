Vláda schválila nový zákon o hlavných kontrolóroch. Zjednotí pravidlá a sprísni nároky na odbornosť
Nová právna úprava z dielne rezortu vnútra spojí doteraz rozdelené predpisy pre kontrolórov obcí, miest aj krajov. Vláda na ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Nová právna úprava z dielne rezortu vnútra spojí doteraz rozdelené predpisy pre kontrolórov obcí, miest aj krajov.
Vláda na utorkovom zasadnutí schválila návrh zákona o hlavných kontrolóroch územnej samosprávy. Nová právna úprava podľa Ministerstva vnútra SR zjednotí doterajšie pravidlá pre hlavných kontrolórov obcí, miest aj samosprávnych krajov a posilní význam hlavných kontrolórov a ich kontrolnej činnosti.
„Hlavný kontrolór musí mať dostatočnú odbornosť aj nezávislé postavenie, aby mohol dôsledne kontrolovať hospodárenie samosprávy. Nové pravidlá posilnia transparentnosť, jasnejšie vymedzia zodpovednosť a umožnia účinnejšie kontrolovať aj verejné prostriedky, ktoré samosprávy využívajú prostredníctvom ďalších organizácií,“ uviedol štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák. Zákon podľa neho zavádza kvalifikačné predpoklady a systém preukazovania odbornej spôsobilosti.
Hlavný kontrolór obce bude musieť mať ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné vzdelanie a najmenej päťročnú prax v oblasti kontroly. Pre hlavného kontrolóra samosprávneho kraja sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročná prax.
Odbornú spôsobilosť bude možné získať skúškou alebo uznaním praxe hlavného kontrolóra a preukazovať osvedčením o odbornej spôsobilosti. Platné bude dva roky, počas výkonu funkcie jeho platnosť nebude plynúť. Kontrolóri budú musieť absolvovať aj najmenej desať hodín odborného vzdelávania ročne.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov. Odvolanie hlavného kontrolóra bude musieť byť písomne odôvodnené a schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. Cieľom je podľa rezortu vnútra posilniť právnu ochranu kontrolórov pred svojvoľným či politicky motivovaným odvolaním. Počas výkonu funkcie zároveň nebudú môcť byť členmi politickej strany alebo hnutia.
Kontrolná pôsobnosť sa zároveň rozšíri aj na neziskové organizácie založené obcou alebo samosprávnym krajom a právnické osoby, v ktorých má samospráva najmenej 25-percentnú majetkovú účasť. Kontrola sa bude vzťahovať aj na príjemcov verejných prostriedkov.
Povinne sa budú kontrolovať prevody nehnuteľného majetku obce v hodnote nad 20-tisíc eur a samosprávneho kraja nad 50-tisíc eur. Výsledky kontrol sa predložia zastupiteľstvu a zverejnia na úradnej tabuli aj webovom sídle samosprávy. Kontrola sa zameria najmä na zákonnosť, hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami a majetkom.
„Kontrola nemá byť len formálnou povinnosťou, ale nástrojom, ktorý pomáha predchádzať chybám a chrániť verejný majetok. Preto je dôležité, aby hlavní kontrolóri mali jasne stanovené pravidlá, dostatočný priestor na výkon svojej práce a aby sa výsledky ich kontrol dostávali aj k verejnosti. Obyvatelia majú právo vedieť, ako sa nakladá s peniazmi a majetkom ich samosprávy,“ zdôraznil Kaliňák.
Zákon upravuje aj zastupovanie hlavného kontrolóra v prípade neobsadenej funkcie alebo neprítomnosti dlhšej ako dva mesiace, aby sa kontrolná činnosť neprerušila. Ministerstvo vnútra bude viesť verejný centrálny zoznam hlavných kontrolórov na svojom webovom sídle. Jeden kontrolór bude môcť pôsobiť najviac v siedmich obciach a jeho celkový týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť 60 hodín.
Zákon o hlavných kontrolóroch nadobudne všeobecnú účinnosť od 1. marca 2027. Možnosť odvolať hlavného kontrolóra obce za porušenie limitov počtu obcí alebo celkového pracovného času sa má uplatňovať od 1. októbra 2027. Požiadavka odbornej spôsobilosti sa začne uplatňovať od 1. marca 2028. Legislatíva upravujúca postavenie hlavného kontrolóra bola doposiaľ v dvoch odlišných zákonoch.
„Vytvorenie tohto zákona je ďalším krokom k tomu, aby sme mali pre miestnu územnú aj regionálnu samosprávu menej legislatívy, ale s jasnými parametrami bez principiálnych odlišností, ako tomu bolo doteraz,“ uzavrel Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila nový zákon o hlavných kontrolóroch. Zjednotí pravidlá a sprísni nároky na odbornosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda na utorkovom zasadnutí schválila návrh zákona o hlavných kontrolóroch územnej samosprávy. Nová právna úprava podľa Ministerstva vnútra SR zjednotí doterajšie pravidlá pre hlavných kontrolórov obcí, miest aj samosprávnych krajov a posilní význam hlavných kontrolórov a ich kontrolnej činnosti.
„Hlavný kontrolór musí mať dostatočnú odbornosť aj nezávislé postavenie, aby mohol dôsledne kontrolovať hospodárenie samosprávy. Nové pravidlá posilnia transparentnosť, jasnejšie vymedzia zodpovednosť a umožnia účinnejšie kontrolovať aj verejné prostriedky, ktoré samosprávy využívajú prostredníctvom ďalších organizácií,“ uviedol štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák. Zákon podľa neho zavádza kvalifikačné predpoklady a systém preukazovania odbornej spôsobilosti.
Podmienky na hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce bude musieť mať ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné vzdelanie a najmenej päťročnú prax v oblasti kontroly. Pre hlavného kontrolóra samosprávneho kraja sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročná prax.
Odbornú spôsobilosť bude možné získať skúškou alebo uznaním praxe hlavného kontrolóra a preukazovať osvedčením o odbornej spôsobilosti. Platné bude dva roky, počas výkonu funkcie jeho platnosť nebude plynúť. Kontrolóri budú musieť absolvovať aj najmenej desať hodín odborného vzdelávania ročne.
Cieľom je posilniť právnu ochranu kontrolórov
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov. Odvolanie hlavného kontrolóra bude musieť byť písomne odôvodnené a schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. Cieľom je podľa rezortu vnútra posilniť právnu ochranu kontrolórov pred svojvoľným či politicky motivovaným odvolaním. Počas výkonu funkcie zároveň nebudú môcť byť členmi politickej strany alebo hnutia.
Kontrolná pôsobnosť sa zároveň rozšíri aj na neziskové organizácie založené obcou alebo samosprávnym krajom a právnické osoby, v ktorých má samospráva najmenej 25-percentnú majetkovú účasť. Kontrola sa bude vzťahovať aj na príjemcov verejných prostriedkov.
Povinne sa budú kontrolovať prevody nehnuteľného majetku obce v hodnote nad 20-tisíc eur a samosprávneho kraja nad 50-tisíc eur. Výsledky kontrol sa predložia zastupiteľstvu a zverejnia na úradnej tabuli aj webovom sídle samosprávy. Kontrola sa zameria najmä na zákonnosť, hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami a majetkom.
Centrálny zoznam hlavných kontrolórov
„Kontrola nemá byť len formálnou povinnosťou, ale nástrojom, ktorý pomáha predchádzať chybám a chrániť verejný majetok. Preto je dôležité, aby hlavní kontrolóri mali jasne stanovené pravidlá, dostatočný priestor na výkon svojej práce a aby sa výsledky ich kontrol dostávali aj k verejnosti. Obyvatelia majú právo vedieť, ako sa nakladá s peniazmi a majetkom ich samosprávy,“ zdôraznil Kaliňák.
Zákon upravuje aj zastupovanie hlavného kontrolóra v prípade neobsadenej funkcie alebo neprítomnosti dlhšej ako dva mesiace, aby sa kontrolná činnosť neprerušila. Ministerstvo vnútra bude viesť verejný centrálny zoznam hlavných kontrolórov na svojom webovom sídle. Jeden kontrolór bude môcť pôsobiť najviac v siedmich obciach a jeho celkový týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť 60 hodín.
Dôležité dátumy
Zákon o hlavných kontrolóroch nadobudne všeobecnú účinnosť od 1. marca 2027. Možnosť odvolať hlavného kontrolóra obce za porušenie limitov počtu obcí alebo celkového pracovného času sa má uplatňovať od 1. októbra 2027. Požiadavka odbornej spôsobilosti sa začne uplatňovať od 1. marca 2028. Legislatíva upravujúca postavenie hlavného kontrolóra bola doposiaľ v dvoch odlišných zákonoch.
„Vytvorenie tohto zákona je ďalším krokom k tomu, aby sme mali pre miestnu územnú aj regionálnu samosprávu menej legislatívy, ale s jasnými parametrami bez principiálnych odlišností, ako tomu bolo doteraz,“ uzavrel Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila nový zákon o hlavných kontrolóroch. Zjednotí pravidlá a sprísni nároky na odbornosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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