Pri havárii stíhačky MiG-29 neďaleko srbského Belehradu zahynul pilot
Lietadlo sa zrútilo na pole medzi Starou a Novou Pazovou. Po dopade ho zachvátil požiar, príčiny nehody zatiaľ nie sú známe. Srbské vojenské lietadlo
17.11.2026 (SITA.sk) - Lietadlo sa zrútilo na pole medzi Starou a Novou Pazovou. Po dopade ho zachvátil požiar, príčiny nehody zatiaľ nie sú známe.
Stíhačka havarovala na poli medzi mestami Stará Pazova a Nová Pazova severozápadne od srbskej metropoly. Nehodu potvrdili aj ďalšie srbské médiá.„Lietadlo srbskej armády sa zrútilo na pole medzi Novou a Starou Pazovou,“ napísal portál Srbija danas.
Podľa zverejnených záberov stroj po dopade zachvátil požiar a z jeho trosiek stúpal hustý čierny dym. Lietadlo podľa miestnych médií úplne zhorelo. Na miesto nešťastia vyslali hasičov, policajtov, zdravotníkov a príslušníkov srbskej armády.
Okolnosti havárie ani prípadné ďalšie následky zatiaľ nie sú známe. Srbské ministerstvo obrany v čase prvých správ o nehode ešte nevydalo oficiálne vyhlásenie. Nie je preto jasné, čo haváriu spôsobilo, ani či sa pilot pokúsil katapultovať.
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii stíhačky MiG-29 neďaleko srbského Belehradu zahynul pilot © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbské vojenské lietadlo MiG-29 sa v utorok dopoludnia zrútilo neďaleko Belehradu. Pri havárii podľa agentúrnych informácií zahynul pilot. O nehode informoval srbský portál Srbija danas s odvolaním sa na denník Blic.
Podľa zverejnených záberov stroj po dopade zachvátil požiar a z jeho trosiek stúpal hustý čierny dym. Lietadlo podľa miestnych médií úplne zhorelo. Na miesto nešťastia vyslali hasičov, policajtov, zdravotníkov a príslušníkov srbskej armády.
Okolnosti havárie ani prípadné ďalšie následky zatiaľ nie sú známe. Srbské ministerstvo obrany v čase prvých správ o nehode ešte nevydalo oficiálne vyhlásenie. Nie je preto jasné, čo haváriu spôsobilo, ani či sa pilot pokúsil katapultovať.
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii stíhačky MiG-29 neďaleko srbského Belehradu zahynul pilot © SITA Všetky práva vyhradené.
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