Slovensko si pripomína pád komunizmu a vláda rokuje s Ruskom, podľa opozície je odkaz Novembra 1989 pošpinený – VIDEO, FOTO
Slováci si v novembri 1989 nevybrali len slobodu, ale aj Európu a Európsku úniu, ktorá nie je iba politickým, ale aj mierovým projektom. V deň, keď si Slovensko pripomína pád komunistického režimu, ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Slováci si v novembri 1989 nevybrali len slobodu, ale aj Európu a Európsku úniu, ktorá nie je iba politickým, ale aj mierovým projektom.
V deň, keď si Slovensko pripomína pád komunistického režimu, vláda rokuje o spolupráci s Ruskom. Podľa Ivana Korčoka z Progresívneho Slovenska ide o prejav najhlbšieho cynizmu. Kritizuje, že vláda o spolupráci s Ruskom rokuje práve 17. novembra, a teda v deň keď si ľudia pripomínajú odmietnutie režimu, ktorý ich desaťročia držal v područí Moskvy a v deň, ktorý Slovákom vláda vzala ako deň pracovného pokoja.
„Táto vláda svojimi občanmi opovrhuje. Teraz opäť ukazujú, že hodnoty, ktoré Nežná revolúcia predstavuje, pre nich nič neznamenajú. Napokon, čo čakať od ľudí, ktorí si podľa vlastných slov november 1989 ani nevšimli, prípadne v ten deň kachličkovali,“ dodal Korčok. Na záver doplnil, že lepšiu pozvánku na námestia v utorok premiér Robert Fico (Smer-SD) ani nemohol poslať.
Predseda hnutia Michal Šimečka vyhlásil, že je to výsmech všetkým občanom, ktorí chcú, aby Slovensko bolo súčasťou EÚ. Vláda si podľa neho na toto rokovanie vybrala práve 17. november buď preto, že si nevšimla dôležitého dátumu, alebo to urobila naschvál. Aj jedna aj druhá možnosť je však podľa neho diskvalifikačná.
Utorkové rokovanie o spolupráci s Ruskom odsúdila aj strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá to vníma ako pošliapanie odkazu 17. novembra. Podľa liberálov je neprijateľné, aby predstavitelia štátu hovorili o spolupráci na šírení mieru s krajinou, ktorá vedie vojnu proti Ukrajine a snaží sa oslabovať bezpečnosť Európy. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) je názoru, že dnešná vláda takýmito krokmi nadbieha Rusku, čím ohrozuje aj budúce smerovanie Slovenska.
„Ruská federácia rozpútala najväčšiu vojnu v Európe od konca druhej svetovej vojny a Fico zároveň sníva o tom, že môže obmedzovať demokraciu a slobodu a meniť smerovanie Slovenska. Môže sa to skončiť aj naším odchodom z Európskej únie a NATO. Našou úlohou je tomu zabrániť,“ zdôraznil Krúpa. Rusko sa podľa poslanca opäť snaží dostať okolité krajiny do svojej sféry vplyvu a diktovať im vlastné záujmy.
Fico a Putin majú podľa neho spoločné to, že obaja žijú v minulosti a očakávajú jej návrat. „Fico sníva o tom, že sa vrátime do akejsi normalizácie a budeme mať s Ruskom také vzťahy ako kedysi, teda na večné veky a nikdy ináč,“ dodal Krúpa.
Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) doplnila, že takéto rokovania v deň výročia Nežnej revolúcie sú obzvlášť cynické. „S Rusmi rokujú o mieri. S Rusmi, ktorí vedú krvavú vojnu proti nášmu susedovi, Ukrajine, a uniesli vyše 20-tisíc ukrajinských detí, ktoré si vzali ako vojenskú korisť, pretože neboli schopní poraziť Ukrajinu vojensky. Tak si vybrali deti. Ešte raz - deti ako obeť vojny,“ zdôraznila Marcinková.
Zároveň pripomína, že práve z ruského a sovietskeho vplyvu sa predkovia snažili vymaniť, pretože komunistický režim zatváral ľudí, ničil im životy a trestal ich za to, že chceli slobodne žiť. „A presne s týmito Rusmi v tento deň rokuje naša vláda. Veľmi sa za nich hanbím a dúfam, že to tak cíti aj väčšina Slovenska. Naozaj je treba týchto kolaborantov vymeniť,“ povedala Marcinková.
Ivan Novotný (SaS) zároveň upozornil na obsah dohôd, o ktorých vláda rokovala. Priblížil, že protokol podpísaný v Moskve počíta so spoluprácou v strategických oblastiach, ako napríklad pri rekonštrukcii vodnej elektrárne Gabčíkovo či v oblasti jadrovej energetiky. Za nebezpečné považuje aj ustanovenie, podľa ktorého má ruská vláda viesť kampaň na informovanie slovenskej verejnosti.
V čase, keď sa Slovensko snaží bojovať proti ruskej propagande a dezinformáciám je to podľa neho neprijateľné. Novotný zdôraznil, že Slováci si v novembri 1989 nevybrali len slobodu, ale aj Európu a Európsku úniu, ktorá nie je iba politickým, ale aj mierovým projektom. „Dnes si však vláda Roberta Fica nevyberá mier, ale Moskvu,“ dodal Novotný. Liberáli zároveň avizujú, že ak sa potvrdí, že dohody s Ruskom oslabia obranyschopnosť SR, podajú trestné oznámenie pre podozrenie z vlastizrady.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) skonštatovalo, že si vláda na sviatok slobody vybrala Moskvu. Slovensko podľa kresťanských demokratov nesmie spolupracovať s Ruskom, kým neukončí vojnu. Zároveň KDH pripomína, že Rusi zaradili Slovensko medzi nepriateľské krajiny. Vládu preto vyzýva, aby do ukončenia vojny s Ruskom nespolupracovala. Predseda hnutia Milan Majerský zdôraznil, že ľudia si v novembri 1989 vybrali slobodu a miesto v slobodnej Európe.
„Nič z toho nie je zadarmo a nič z toho nie je navždy. Sloboda sa stráca, keď sa ľudia boja ozvať. A preto sa dnes po 37 rokoch ozývame. Sedemnásteho novembra sme sa rozhodli pre slobodu a pre Európu. Vláda sa práve v tento deň rozhodla rokovať s Moskvou. V duchu toho historického hesla: S Putinom na večné časy,“ uviedol Majerský a skonštatoval, že Rusko je agresor, ktorý rozpútal vojnu a unáša deti.
Predseda KDH zároveň upozornil, že toto gesto vidia aj spojenci na západe Európy. „Tam sú naši spojenci, nie na východe. My patríme na západ. Vojna nesmie prísť bližšie k našim domovom. Kto podáva ruku agresorovi, nerobí Slovensko ani o trochu bezpečnejším,“ doplnil Majerský. Poslanec Ján Horecký (KDH) vyhlásil, že toto sa nedá nazvať inak ako kolaborácia s agresorom, ktorý začal vojnu na území bratského národa.
„Čo môžeme čakať my, keď nás už dnes dal na zoznam nepriateľských krajín? Toto nie je v národnom, štátnom ani hospodárskom záujme Slovenska,“ upozornil Horecký, podľa ktorého sa s Ruskom bude dať spolupracovať len vtedy, keď nastane mier. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann kritizuje, že si vláda vybrala spoluprácu s okupantom.
„Je to naozaj politika na štyri svetové strany? Alebo je to politika, ktorá sa orientuje na totalitné režimy?“ doplnila Lexmann a pripomenula aj hlasovanie europoslancov Smeru proti rezolúcii za návrat unesených detí do Ruska. Na záver vyzvali poslancov Hlasu-SD, ktorí hovoria, že Rusko je agresor, aby nepodporili výsledky rokovaní v Moskve.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje počínanie vlády za absolútne nehorázne. „Zatiaľ čo Putinov režim pokračuje v bombardovaní Ukrajiny, Ficova vláda sa na výročie pádu komunistickej totality zaoberá prehlbovaním kolaborácie s Moskvou,“ vyhlásila Remišová, podľa ktorej je nemysliteľné, že minister Juraj Blanár (Smer-SD) práve v takýto deň predložil vláde informáciu o výsledkoch októbrového zasadnutia slovensko-ruskej medzivládnej komisie v Moskve, ktorej súčasťou je aj záverečný protokol.
„Aby tej hanby nebolo dosť, minister Blanár tento bizarný protokol podpísal s ruským ministrom Valerijom Faľkovom, ktorého samotná Európska únia zaradila v decembri 2022 na sankčný zoznam,“ upozornila poslankyňa, podľa ktorej tak ide o ďalší dôkaz nebezpečného smerovanie zahraničnej politiky Ficovej vlády. Podľa Remišovej vláda koná v priamom rozpore so záujmami SR.
„Väčšie pošpinenie odkazu Novembra 1989 je ťažké si predstaviť. Toto nie je žiadna suverénna zahraničná politika. Je to podliezanie Putinovmu režimu na úkor bezpečnosti, medzinárodnej dôveryhodnosti a skutočných záujmov Slovenska,“ vyhlásila Remišová.
Blanár musí podľa poslankyne nevyhnutne vysvetliť okolnosti podpísania protokolu a jeho súlad so sankčnou politikou EÚ. „Ako členka parlamentného európskeho výboru budem žiadať, aby minister Blanár vysvetlil, aké konkrétne záväzky Slovensko voči Rusku prijalo, aké hospodárske projekty chce s Putinovým režimom rozvíjať a ako tieto aktivity zapadajú do spoločnej zahraničnej a sankčnej politiky EÚ,“ uzavrela Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko si pripomína pád komunizmu a vláda rokuje s Ruskom, podľa opozície je odkaz Novembra 1989 pošpinený – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V deň, keď si Slovensko pripomína pád komunistického režimu, vláda rokuje o spolupráci s Ruskom. Podľa Ivana Korčoka z Progresívneho Slovenska ide o prejav najhlbšieho cynizmu. Kritizuje, že vláda o spolupráci s Ruskom rokuje práve 17. novembra, a teda v deň keď si ľudia pripomínajú odmietnutie režimu, ktorý ich desaťročia držal v područí Moskvy a v deň, ktorý Slovákom vláda vzala ako deň pracovného pokoja.
Vláda občanmi opovrhuje
„Táto vláda svojimi občanmi opovrhuje. Teraz opäť ukazujú, že hodnoty, ktoré Nežná revolúcia predstavuje, pre nich nič neznamenajú. Napokon, čo čakať od ľudí, ktorí si podľa vlastných slov november 1989 ani nevšimli, prípadne v ten deň kachličkovali,“ dodal Korčok. Na záver doplnil, že lepšiu pozvánku na námestia v utorok premiér Robert Fico (Smer-SD) ani nemohol poslať.
Predseda hnutia Michal Šimečka vyhlásil, že je to výsmech všetkým občanom, ktorí chcú, aby Slovensko bolo súčasťou EÚ. Vláda si podľa neho na toto rokovanie vybrala práve 17. november buď preto, že si nevšimla dôležitého dátumu, alebo to urobila naschvál. Aj jedna aj druhá možnosť je však podľa neho diskvalifikačná.
Utorkové rokovanie o spolupráci s Ruskom odsúdila aj strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá to vníma ako pošliapanie odkazu 17. novembra. Podľa liberálov je neprijateľné, aby predstavitelia štátu hovorili o spolupráci na šírení mieru s krajinou, ktorá vedie vojnu proti Ukrajine a snaží sa oslabovať bezpečnosť Európy. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) je názoru, že dnešná vláda takýmito krokmi nadbieha Rusku, čím ohrozuje aj budúce smerovanie Slovenska.
„Ruská federácia rozpútala najväčšiu vojnu v Európe od konca druhej svetovej vojny a Fico zároveň sníva o tom, že môže obmedzovať demokraciu a slobodu a meniť smerovanie Slovenska. Môže sa to skončiť aj naším odchodom z Európskej únie a NATO. Našou úlohou je tomu zabrániť,“ zdôraznil Krúpa. Rusko sa podľa poslanca opäť snaží dostať okolité krajiny do svojej sféry vplyvu a diktovať im vlastné záujmy.
Fico a Putin majú podľa neho spoločné to, že obaja žijú v minulosti a očakávajú jej návrat. „Fico sníva o tom, že sa vrátime do akejsi normalizácie a budeme mať s Ruskom také vzťahy ako kedysi, teda na večné veky a nikdy ináč,“ dodal Krúpa.
Rokovania v deň výročia sú cynické
Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) doplnila, že takéto rokovania v deň výročia Nežnej revolúcie sú obzvlášť cynické. „S Rusmi rokujú o mieri. S Rusmi, ktorí vedú krvavú vojnu proti nášmu susedovi, Ukrajine, a uniesli vyše 20-tisíc ukrajinských detí, ktoré si vzali ako vojenskú korisť, pretože neboli schopní poraziť Ukrajinu vojensky. Tak si vybrali deti. Ešte raz - deti ako obeť vojny,“ zdôraznila Marcinková.
Zároveň pripomína, že práve z ruského a sovietskeho vplyvu sa predkovia snažili vymaniť, pretože komunistický režim zatváral ľudí, ničil im životy a trestal ich za to, že chceli slobodne žiť. „A presne s týmito Rusmi v tento deň rokuje naša vláda. Veľmi sa za nich hanbím a dúfam, že to tak cíti aj väčšina Slovenska. Naozaj je treba týchto kolaborantov vymeniť,“ povedala Marcinková.
Ivan Novotný (SaS) zároveň upozornil na obsah dohôd, o ktorých vláda rokovala. Priblížil, že protokol podpísaný v Moskve počíta so spoluprácou v strategických oblastiach, ako napríklad pri rekonštrukcii vodnej elektrárne Gabčíkovo či v oblasti jadrovej energetiky. Za nebezpečné považuje aj ustanovenie, podľa ktorého má ruská vláda viesť kampaň na informovanie slovenskej verejnosti.
V čase, keď sa Slovensko snaží bojovať proti ruskej propagande a dezinformáciám je to podľa neho neprijateľné. Novotný zdôraznil, že Slováci si v novembri 1989 nevybrali len slobodu, ale aj Európu a Európsku úniu, ktorá nie je iba politickým, ale aj mierovým projektom. „Dnes si však vláda Roberta Fica nevyberá mier, ale Moskvu,“ dodal Novotný. Liberáli zároveň avizujú, že ak sa potvrdí, že dohody s Ruskom oslabia obranyschopnosť SR, podajú trestné oznámenie pre podozrenie z vlastizrady.
Slovensko nesmie spolupracovať s Ruskom
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) skonštatovalo, že si vláda na sviatok slobody vybrala Moskvu. Slovensko podľa kresťanských demokratov nesmie spolupracovať s Ruskom, kým neukončí vojnu. Zároveň KDH pripomína, že Rusi zaradili Slovensko medzi nepriateľské krajiny. Vládu preto vyzýva, aby do ukončenia vojny s Ruskom nespolupracovala. Predseda hnutia Milan Majerský zdôraznil, že ľudia si v novembri 1989 vybrali slobodu a miesto v slobodnej Európe.
„Nič z toho nie je zadarmo a nič z toho nie je navždy. Sloboda sa stráca, keď sa ľudia boja ozvať. A preto sa dnes po 37 rokoch ozývame. Sedemnásteho novembra sme sa rozhodli pre slobodu a pre Európu. Vláda sa práve v tento deň rozhodla rokovať s Moskvou. V duchu toho historického hesla: S Putinom na večné časy,“ uviedol Majerský a skonštatoval, že Rusko je agresor, ktorý rozpútal vojnu a unáša deti.
Predseda KDH zároveň upozornil, že toto gesto vidia aj spojenci na západe Európy. „Tam sú naši spojenci, nie na východe. My patríme na západ. Vojna nesmie prísť bližšie k našim domovom. Kto podáva ruku agresorovi, nerobí Slovensko ani o trochu bezpečnejším,“ doplnil Majerský. Poslanec Ján Horecký (KDH) vyhlásil, že toto sa nedá nazvať inak ako kolaborácia s agresorom, ktorý začal vojnu na území bratského národa.
„Čo môžeme čakať my, keď nás už dnes dal na zoznam nepriateľských krajín? Toto nie je v národnom, štátnom ani hospodárskom záujme Slovenska,“ upozornil Horecký, podľa ktorého sa s Ruskom bude dať spolupracovať len vtedy, keď nastane mier. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann kritizuje, že si vláda vybrala spoluprácu s okupantom.
„Je to naozaj politika na štyri svetové strany? Alebo je to politika, ktorá sa orientuje na totalitné režimy?“ doplnila Lexmann a pripomenula aj hlasovanie europoslancov Smeru proti rezolúcii za návrat unesených detí do Ruska. Na záver vyzvali poslancov Hlasu-SD, ktorí hovoria, že Rusko je agresor, aby nepodporili výsledky rokovaní v Moskve.
Počínanie vlády je nehorázne
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje počínanie vlády za absolútne nehorázne. „Zatiaľ čo Putinov režim pokračuje v bombardovaní Ukrajiny, Ficova vláda sa na výročie pádu komunistickej totality zaoberá prehlbovaním kolaborácie s Moskvou,“ vyhlásila Remišová, podľa ktorej je nemysliteľné, že minister Juraj Blanár (Smer-SD) práve v takýto deň predložil vláde informáciu o výsledkoch októbrového zasadnutia slovensko-ruskej medzivládnej komisie v Moskve, ktorej súčasťou je aj záverečný protokol.
„Aby tej hanby nebolo dosť, minister Blanár tento bizarný protokol podpísal s ruským ministrom Valerijom Faľkovom, ktorého samotná Európska únia zaradila v decembri 2022 na sankčný zoznam,“ upozornila poslankyňa, podľa ktorej tak ide o ďalší dôkaz nebezpečného smerovanie zahraničnej politiky Ficovej vlády. Podľa Remišovej vláda koná v priamom rozpore so záujmami SR.
„Väčšie pošpinenie odkazu Novembra 1989 je ťažké si predstaviť. Toto nie je žiadna suverénna zahraničná politika. Je to podliezanie Putinovmu režimu na úkor bezpečnosti, medzinárodnej dôveryhodnosti a skutočných záujmov Slovenska,“ vyhlásila Remišová.
Blanár musí podľa poslankyne nevyhnutne vysvetliť okolnosti podpísania protokolu a jeho súlad so sankčnou politikou EÚ. „Ako členka parlamentného európskeho výboru budem žiadať, aby minister Blanár vysvetlil, aké konkrétne záväzky Slovensko voči Rusku prijalo, aké hospodárske projekty chce s Putinovým režimom rozvíjať a ako tieto aktivity zapadajú do spoločnej zahraničnej a sankčnej politiky EÚ,“ uzavrela Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko si pripomína pád komunizmu a vláda rokuje s Ruskom, podľa opozície je odkaz Novembra 1989 pošpinený – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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