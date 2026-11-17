Fico pri príležitosti 17. novembra skritizoval predchádzajúce vlády. Opozícii poslal výzvu – VIDEO
Fico blahoželá občanom k Dňu boja za slobodu a demokraciu. Predseda vlády Robert Fico pri príležitosti Dňa boja za ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Fico blahoželá občanom k Dňu boja za slobodu a demokraciu.
Predseda vlády Robert Fico pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v mene vlády SR blahoželá občanom k významnému štátnemu sviatku. „Demokracia nemôže byť len o slovách. Musí byť najmä o skutkoch. Som hrdý na to, že súčasná vláda nie je počas výkonu svojho mandátu spájaná so žiadnym hrubým porušovaním ľudských práv či pravidiel demokratickej súťaže. Vždy sme sa s úctou a rešpektom stavali ku všetkým demokratickým inštitútom, osobitne k inštitútu referenda,“ hovorí Fico.
Predseda vlády zároveň kritizuje kroky vlády Ivety Radičovej, Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktoré boli podľa neho v ostrom protiklade s demokratickým odkazom novembra 1989. „Slovensko ale nezabúda. Nezabúda, ako títo predstavitelia nemali problém použiť hrubú policajnú silu vrátane vodných diel a gumových projektilov proti protestujúcim. Ako hrubo a celoplošne porušovali ľudské práva počas pandémie Covid-19 a nezvládli riadenie boja proti pandémii, čo viedlo k zbytočným úmrtiam. Nezabúda na vypínanie médií, bezprecedentné zneužívanie trestného práva v rokoch 2020 až 2023 na likvidáciu politických oponentov, pri ktorom zomierali vo väzbe nevinní ľudia. Slovensko bolo šokované, keď na vlastné oči videlo, ako nenávisť šírená touto časťou politického spektra viedla k pokusu zavraždiť jedného z najvyšších ústavných činiteľov. A Slovensko už vôbec nechápe, ako o odkaze 17. novembra môžu hovoriť tí politici, ktorých celé rodiny sa priživovali na verejných zdrojoch určených práve na podporu demokracie a ľudských práv,“ dodal.
Fico vyzýva predstaviteľov opozície na férovú politickú súťaž o najlepšie riešenia pre krajinu. „V demokracii je úplne normálne, že ľudia majú rôzne politické názory a že chcú realizovať svoje základné politické práva, najmä slobodu prejavu a právo stretávať sa na zákonných verejných zhromaždeniach. Verím však, že tieto práva, ktoré plne rešpektujeme, nebudú súčasnou opozíciou zneužívané na šírenie ďalšej nenávisti,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico pri príležitosti 17. novembra skritizoval predchádzajúce vlády. Opozícii poslal výzvu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v mene vlády SR blahoželá občanom k významnému štátnemu sviatku. „Demokracia nemôže byť len o slovách. Musí byť najmä o skutkoch. Som hrdý na to, že súčasná vláda nie je počas výkonu svojho mandátu spájaná so žiadnym hrubým porušovaním ľudských práv či pravidiel demokratickej súťaže. Vždy sme sa s úctou a rešpektom stavali ku všetkým demokratickým inštitútom, osobitne k inštitútu referenda,“ hovorí Fico.
Predseda vlády zároveň kritizuje kroky vlády Ivety Radičovej, Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktoré boli podľa neho v ostrom protiklade s demokratickým odkazom novembra 1989. „Slovensko ale nezabúda. Nezabúda, ako títo predstavitelia nemali problém použiť hrubú policajnú silu vrátane vodných diel a gumových projektilov proti protestujúcim. Ako hrubo a celoplošne porušovali ľudské práva počas pandémie Covid-19 a nezvládli riadenie boja proti pandémii, čo viedlo k zbytočným úmrtiam. Nezabúda na vypínanie médií, bezprecedentné zneužívanie trestného práva v rokoch 2020 až 2023 na likvidáciu politických oponentov, pri ktorom zomierali vo väzbe nevinní ľudia. Slovensko bolo šokované, keď na vlastné oči videlo, ako nenávisť šírená touto časťou politického spektra viedla k pokusu zavraždiť jedného z najvyšších ústavných činiteľov. A Slovensko už vôbec nechápe, ako o odkaze 17. novembra môžu hovoriť tí politici, ktorých celé rodiny sa priživovali na verejných zdrojoch určených práve na podporu demokracie a ľudských práv,“ dodal.
Fico vyzýva predstaviteľov opozície na férovú politickú súťaž o najlepšie riešenia pre krajinu. „V demokracii je úplne normálne, že ľudia majú rôzne politické názory a že chcú realizovať svoje základné politické práva, najmä slobodu prejavu a právo stretávať sa na zákonných verejných zhromaždeniach. Verím však, že tieto práva, ktoré plne rešpektujeme, nebudú súčasnou opozíciou zneužívané na šírenie ďalšej nenávisti,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico pri príležitosti 17. novembra skritizoval predchádzajúce vlády. Opozícii poslal výzvu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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