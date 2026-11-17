Opozícia chce odvolávať ministra Blanára. Malo sa to diať už dávnejšie, povedal Šimečka – VIDEO
Návrh na Blanárovo odvolanie podpísali všetky opozičné strany. Opozícia chce odvolávať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí
17.11.2026 (SITA.sk) - Návrh na Blanárovo odvolanie podpísali všetky opozičné strany.
Opozícia chce odvolávať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). Na tlačovej besede o tom informoval predseda najsilnejšieho opozičného subjektu, hnutia Progresívne Slovensko, Michal Šimečka.
"Malo sa to diať už dávnejšie, lebo napáchal toho veľa. Teraz sa to nazbieralo,” povedal šéf progresívcov. Doplnil, že návrh na Blanárovo odvolanie podali v utorok , 17. novembra, podpísali sa podeň všetky opozičné strany.
Návrh na ministrovo odvolanie prichádza v deň, kedy vláda SR na rokovaní vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch 22. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou dňa 26. októbra 2026 v Moskve.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia chce odvolávať ministra Blanára. Malo sa to diať už dávnejšie, povedal Šimečka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozícia chce odvolávať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). Na tlačovej besede o tom informoval predseda najsilnejšieho opozičného subjektu, hnutia Progresívne Slovensko, Michal Šimečka.
"Malo sa to diať už dávnejšie, lebo napáchal toho veľa. Teraz sa to nazbieralo,” povedal šéf progresívcov. Doplnil, že návrh na Blanárovo odvolanie podali v utorok , 17. novembra, podpísali sa podeň všetky opozičné strany.
Návrh na ministrovo odvolanie prichádza v deň, kedy vláda SR na rokovaní vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch 22. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou dňa 26. októbra 2026 v Moskve.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia chce odvolávať ministra Blanára. Malo sa to diať už dávnejšie, povedal Šimečka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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