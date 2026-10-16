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16. októbra 2026

Zelenskyj si nepriamo rypol do Trumpa, hovoril o „skutočných lídroch“ – VIDEO


Tagy: Americký prezident Ukrajinský prezident

Jeho slová možno vnímať aj ako nepriamu kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok poďakoval



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trump_3_618 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Jeho slová možno vnímať aj ako nepriamu kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok poďakoval Európskej únii za podporu svojej krajiny, pričom jeho slová možno vnímať aj ako nepriamu kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Som veľmi vďačný, že máme takú obrovskú podporu od EÚ, Rady, Komisie a lídrov, skutočných lídrov, ktorí stoja pri nás od samého začiatku tejto vojny,“ vyhlásil Zelenskyj.

Jeho dôraz na „skutočných lídrov“ zaujal aj portál Euronews, ktorý vyjadrenie interpretoval ako ďalšie nepriamo mierené rýpnutie do Trumpa.

Pozrite si Zelenského vyjadrenie vo videu.
 

I'm so thankful that we have such huge support from the EU, Council, Commission and leaders – real leaders – so that they stay with us from the very beginning of this war," Volodymyr Zelenskyy said on Friday, taking a new dig at Donald Trump. https://t.co/3uK6fCGvWj


— euronews (@euronews) October 16, 2026

Viac o téme: Vojna na Ukrajine






Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj si nepriamo rypol do Trumpa, hovoril o „skutočných lídroch“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Ukrajinský prezident
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