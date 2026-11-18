Očakávaná anglická hviezda sa rozlúčila s Manchestrom United. Kam mieri JJ Gabriel? – VIDEO
Šestnásťročný talent už v januári zamieri pravdepodobne do španielskeho Realu Madrid. Šestnásťročná anglická futbalová hviezda JJ Gabriel sa lúči s anglickým ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Šestnásťročný talent už v januári zamieri pravdepodobne do španielskeho Realu Madrid.
Šestnásťročná anglická futbalová hviezda JJ Gabriel sa lúči s anglickým klubom Manchester United. Očakáva sa, že mladý útočník čoskoro prestúpi do španielskeho Realu Madrid. Rodák z Enfieldu neďaleko Londýna sa na sociálnych sieťach rozlúčil s Red Devils prostredníctvom rozlúčkového videa.
Mladík, ktorého označujú za budúcu superhviezdu, šokoval fanúšikov United, keď v septembri, len mesiac pred 16. narodeninami, požiadal o zrušenie svojej registrácie v anglickom klube. Gabriel nikdy neodohral súťažný zápas za seniorský tím Manchestru United.
V rozlúčkovom videu povedal: "Dali ste mi chvíle, na ktoré nikdy nezabudnem. Každému trénerovi, členovi realizačného tímu, spoluhráčom a všetkým, ktorí ma podporovali, ďakujem za dôveru a pomoc pri mojom raste. Keď začínam svoju ďalšiu kapitolu, Manchester United bude vždy súčasťou môjho príbehu."
Podľa informácií Sky Sports má Madrid dohodu s United na oficiálny podpis Gabriela už v januári. Syn bývalého írskeho reprezentanta Joea O'Cearuilla získal v predchádzajúcej sezóne ocenenie pre najlepšieho hráča akadémie United a očakávalo sa, že ho rýchlo povolajú do prvého tímu.
Po augustovom prípravnom zápase proti Atléticu Madrid mal Gabriel v septembri nastúpiť ako najmladší hráč v dejinách United v Ligovom pohári proti Brightonu, no svoju túžbu opustiť klub oznámil deň pred týmto zápasom.
Zdroj: SITA.sk - Očakávaná anglická hviezda sa rozlúčila s Manchestrom United. Kam mieri JJ Gabriel? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Šestnásťročná anglická futbalová hviezda JJ Gabriel sa lúči s anglickým klubom Manchester United. Očakáva sa, že mladý útočník čoskoro prestúpi do španielskeho Realu Madrid. Rodák z Enfieldu neďaleko Londýna sa na sociálnych sieťach rozlúčil s Red Devils prostredníctvom rozlúčkového videa.
Mladík, ktorého označujú za budúcu superhviezdu, šokoval fanúšikov United, keď v septembri, len mesiac pred 16. narodeninami, požiadal o zrušenie svojej registrácie v anglickom klube. Gabriel nikdy neodohral súťažný zápas za seniorský tím Manchestru United.
V rozlúčkovom videu povedal: "Dali ste mi chvíle, na ktoré nikdy nezabudnem. Každému trénerovi, členovi realizačného tímu, spoluhráčom a všetkým, ktorí ma podporovali, ďakujem za dôveru a pomoc pri mojom raste. Keď začínam svoju ďalšiu kapitolu, Manchester United bude vždy súčasťou môjho príbehu."
Podľa informácií Sky Sports má Madrid dohodu s United na oficiálny podpis Gabriela už v januári. Syn bývalého írskeho reprezentanta Joea O'Cearuilla získal v predchádzajúcej sezóne ocenenie pre najlepšieho hráča akadémie United a očakávalo sa, že ho rýchlo povolajú do prvého tímu.
Po augustovom prípravnom zápase proti Atléticu Madrid mal Gabriel v septembri nastúpiť ako najmladší hráč v dejinách United v Ligovom pohári proti Brightonu, no svoju túžbu opustiť klub oznámil deň pred týmto zápasom.
Zdroj: SITA.sk - Očakávaná anglická hviezda sa rozlúčila s Manchestrom United. Kam mieri JJ Gabriel? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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