GTA VI je už na Slovensku. Koľko stojí a v akých jazykoch sa dá hrať?
Grand Theft Auto VI sa slovenským hráčom odomklo o polnoci zo stredy na štvrtok 19. novembra. Základná digitálna edícia pre PlayStation 5 stojí 79,99 eura. Pred kúpou sa oplatí skontrolovať jazyk hry aj to, čo obsahuje krabicové vydanie.
Po trinástich rokoch od vydania GTA V sa hráči opäť vydávajú do ulíc Vice City. Rockstar Games spustilo Grand Theft Auto VI vo štvrtok 19. novembra 2026 podľa miestneho času. Na Slovensku sa dá hrať na PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S. Verzia pre PC pri novembrovej premiére nevyšla.
Koľko stojí GTA VI pre PlayStation 5?
Slovenský PlayStation Store ponúka základnú digitálnu edíciu za 79,99 eura. Za rozšírenú Ultimate Edition si pýta 99,99 eura. Kto chce prejsť príbeh Lucie a Jasona, má ho aj v základnej edícii. Na PS5 ide o hru pre jedného hráča, ktorú možno po stiahnutí hrať aj offline.
Pri kúpe v predajni si všimnite označenie Code-In-Box. Takéto balenie pre PS5 obsahuje kód na stiahnutie celej hry. Disk v ňom nenájdete, takže aj pri kúpe krabičky treba rátať so sťahovaním cez internet.
Má hra slovenské alebo české titulky?
Postavy hovoria po anglicky. PlayStation pri verzii pre PS5 uvádza dvanásť jazykov herných textov. Slovenčina ani čeština medzi nimi pri vydaní nie sú. Hráči si okrem angličtiny môžu zvoliť napríklad poľštinu alebo nemčinu.
Čo čaká hráčov za hranicami Vice City
Vice City, hernú podobu Miami, si mnohí pamätajú z dielu z roku 2002 zasadeného do osemdesiatych rokov. Šestka ukazuje mesto v súčasnosti. Príbeh Lucie Caminos a Jasona Duvala sa po nevydarenej lúpeži rozbehne naprieč fiktívnym štátom Leonida. Za mestom sa hráči dostanú aj na ostrovy Leonida Keys či do močiarov Grassrivers.
Prečítajte si aj ako GTA VI prijali kritici v prvých recenziách.
Video: Ako sa na vydanie čakalo na Slovensku
O očakávaniach pred premiérou informovali aj Správy STVR. Nasledujúca reportáž vznikla ešte pred spustením hry.
Pozrieť reportáž Správ STVR na Facebooku
Zdroje: Rockstar Games, slovenský PlayStation Store, prehľad jazykov a edícií pre PS5, Správy STVR.