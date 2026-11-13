Úrad vlády predstavil zástupcom Európskej komisie pokrok v podpore inklúzie Rómov
Osobitne sa venovali aj pokroku v oblasti inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Úrad vlády (ÚV) SR ako sprostredkovateľský orgán pre
13.11.2026 (SITA.sk) - Osobitne sa venovali aj pokroku v oblasti inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (MRK).
Úrad vlády (ÚV) SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko predstavil na výročnom preskúmaní výkonnosti programu zástupcom Európskej komisie (EK) pokrok v podpore inklúzie Rómov.
Pokrok v realizácii Programu Slovensko, čerpanie európskych fondov, plnenie stanovených cieľov či príprava nového programového obdobia boli hlavnými témami výročného preskúmania výkonnosti programu, ktoré sa konalo pred niekoľkými dňami v Bratislave.
Organizátorom zasadnutie bolo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), prítomní boli zástupcovia EK, ÚV SR i ďalších rezortov. Osobitne sa venovali aj pokroku v oblasti inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (MRK).
„Výsledky ÚV SR v rámci PSK v oblasti podpory inklúzie Rómov predstavil Matej Mikuška, riaditeľ odboru programovania, hodnotenia, monitorovania a metodiky sekcie európskych programov ÚV SR. Prezentoval aktuálny stav vyhlasovania výziev zazmluvňovania finančných prostriedkov, ich čerpania a plnenia merateľných ukazovateľov. Vystúpil zároveň aj v mene rezortov zdravotníctva, školstva, výskumu, vývoja a mládeže a práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré taktiež realizujú opatrenia zamerané na podporu MRK,” uviedli z ÚV SR.
V súčasnosti má úrad vlády na podporu inklúzie MRK v rámci Programu Slovensko vyčlenenú sumu 514 miliónov eur, z ktorej je už zazmluvnených vyše 413 miliónov eur, teda viac než 80 percent celkovej alokácie.
„Podpísaných je viac ako 870 projektov, ktoré smerujú do 495 miest a obcí na Slovensku. Doteraz boli preplatené výdavky z európskych zdrojov v hodnote takmer 120 miliónov eur a ďalších takmer 50 miliónov eur bolo vyplatených formou zálohových platieb,” uviedol ÚV SR.
Spresnil, že z celkového objemu prostriedkov je 244 miliónov eur určených na podporu zamestnanosti, sociálnych a inkluzívnych služieb či práce priamo v komunitách, 270 miliónov eur zas smeruje do investícií do infraštruktúry, napríklad vodovodov, kanalizácií, miestnych komunikácií, bývania a škôl.
„Významné výsledky dosahujú miestne občianske a preventívne služby (MOPS), v rámci ktorých bolo podporených 431 obcí,” informujú z ÚV SR, dodávajúc, že v teréne pôsobí vyše 2 300 pracovníkov a viac ako dvetisíc z nich sú priamo z MRK.
Projekt neprispieva len k zamestnanosti, ale aj k prevencii konfliktov, ochrane verejného poriadku či bezpečnosti v obciach. Pracovníci majú za sebou viac ako 7,4 milióna hodín preventívnej a asistenčnej činnosti.
Úrad avizuje pokračovanie podpory MOPS, schválených je už 223 projektov v objeme vyše 24 miliónov eur. Zabezpečiť sa tak má pokračovanie služieb v obciach pod názvom Miestne občianske a podporné služby. Úrad vlády vyzdvihuje aj úlohu rozvojových tímov poskytujúcich podporu rodinám, deťom, mladým ľuďom a ďalším obyvateľom priamo v komunitách.
„Inkluzívne a sociálne služby už využilo 21 780 účastníkov a podporené boli kapacity v 559 subjektoch a orgánoch verejnej správy, čo predstavuje dvojnásobok pôvodného cieľa,” uvádza ÚV SR. Hovorí aj o pokroku v oblasti usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod osídleniami. Zazmluvnených je 91 projektov pre 85 obcí, ktorých celková hodnota je 9,3 milióna eur.
„V rámci národného projektu sa realizuje 37 konaní o jednoduchých pozemkových úpravách a 32 vysporiadaní už bolo ukončených. Riešenie vlastníckych vzťahov je dôležitým predpokladom pre ďalší rozvoj bývania a infraštruktúry v dotknutých lokalitách,” dodáva úrad vlády.
Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je zazmluvnených 353 investičných projektov pre viac ako 220 obcí. Ich realizácia by mala priniesť rekonštrukciu, prípadne vytvorenie bezmála 110 kilometrov miestnych komunikácií a chodníkov. Počíta sa tiež s vybudovaním či modernizáciou vyše 120 kilometrov vodovodných a kanalizačných sietí.
„V oblasti vodného hospodárstva sa očakáva zabezpečenie nového prístupu k bezpečnej pitnej vode pre viac ako 16-tisíc obyvateľov a napojenie viac ako 21-tisíc obyvateľov na čistiarne odpadových vôd. Tieto investície majú zásadný význam pre hygienické podmienky, ochranu životného prostredia aj každodenný život obyvateľov,” dopĺňa ÚV SR.
Spomenul aj podporu dostupného bývania a vzdelávania. V tomto prípade je zazmluvnených 20 projektov bývania, objem prostriedkov predstavuje 44 miliónov eur. Vzniknúť, prípadne zmodernizovať by sa vďaka tomu malo bývanie pre viac ako 1 900 osôb.
Celkovo 25 projektov v hodnote 24,7 milióna eur bolo podporených v oblasti základného vzdelávania a desegregácie. Určené sú na budovanie alebo modernizáciu vzdelávacích kapacít pre viac ako päťtisíc žiakov.
Investuje sa aj do odpadového hospodárstva, zazmluvnených je 67 projektov v 60 obciach. Ich hodnota je 15,5 milióna eur, priniesť majú odstránenie environmentálnych záťaží z plochy vyše 63-tisíc metrov štvorcových. Taktiež by mali zlepšiť životné podmienky viac ako 97-tisíc obyvateľov.
„Dosiahnuté výsledky v oblasti inklúzie Rómov na Slovensku ocenil aj Pascal Boijmans z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku. Pozitívne vyzdvihol najmä pokrok v pokrytí alokácie vyhlásenými výzvami, schvaľovaní žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zazmluvňovaní finančných prostriedkov. Zasadnutie zároveň poskytlo priestor na výmenu skúseností a odborných poznatkov, ktoré môžu prispieť k efektívnejšiemu využívaniu európskych zdrojov a ďalšiemu napredovaniu opatrení na podporu inklúzie rómskych komunít. Doterajšie výsledky zároveň potvrdzujú, že tieto opatrenia majú širší význam pre rozvoj miest a obcí. Investície do základnej infraštruktúry, vzdelávania, bývania a dostupných služieb vytvárajú lepšie podmienky nielen pre obyvateľov MRK, ale aj pre ostatných obyvateľov dotknutých samospráv,” uzatvára ÚV SR.
Zdroj: SITA.sk - Úrad vlády predstavil zástupcom Európskej komisie pokrok v podpore inklúzie Rómov © SITA Všetky práva vyhradené.
Úrad vlády (ÚV) SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko predstavil na výročnom preskúmaní výkonnosti programu zástupcom Európskej komisie (EK) pokrok v podpore inklúzie Rómov.
Pokrok v realizácii Programu Slovensko, čerpanie európskych fondov, plnenie stanovených cieľov či príprava nového programového obdobia boli hlavnými témami výročného preskúmania výkonnosti programu, ktoré sa konalo pred niekoľkými dňami v Bratislave.
Organizátorom zasadnutie bolo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), prítomní boli zástupcovia EK, ÚV SR i ďalších rezortov. Osobitne sa venovali aj pokroku v oblasti inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (MRK).
Podpora inklúzie rómskych komunít
„Výsledky ÚV SR v rámci PSK v oblasti podpory inklúzie Rómov predstavil Matej Mikuška, riaditeľ odboru programovania, hodnotenia, monitorovania a metodiky sekcie európskych programov ÚV SR. Prezentoval aktuálny stav vyhlasovania výziev zazmluvňovania finančných prostriedkov, ich čerpania a plnenia merateľných ukazovateľov. Vystúpil zároveň aj v mene rezortov zdravotníctva, školstva, výskumu, vývoja a mládeže a práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré taktiež realizujú opatrenia zamerané na podporu MRK,” uviedli z ÚV SR.
V súčasnosti má úrad vlády na podporu inklúzie MRK v rámci Programu Slovensko vyčlenenú sumu 514 miliónov eur, z ktorej je už zazmluvnených vyše 413 miliónov eur, teda viac než 80 percent celkovej alokácie.
„Podpísaných je viac ako 870 projektov, ktoré smerujú do 495 miest a obcí na Slovensku. Doteraz boli preplatené výdavky z európskych zdrojov v hodnote takmer 120 miliónov eur a ďalších takmer 50 miliónov eur bolo vyplatených formou zálohových platieb,” uviedol ÚV SR.
Prevencia konfliktov a bezpečnosť
Spresnil, že z celkového objemu prostriedkov je 244 miliónov eur určených na podporu zamestnanosti, sociálnych a inkluzívnych služieb či práce priamo v komunitách, 270 miliónov eur zas smeruje do investícií do infraštruktúry, napríklad vodovodov, kanalizácií, miestnych komunikácií, bývania a škôl.
„Významné výsledky dosahujú miestne občianske a preventívne služby (MOPS), v rámci ktorých bolo podporených 431 obcí,” informujú z ÚV SR, dodávajúc, že v teréne pôsobí vyše 2 300 pracovníkov a viac ako dvetisíc z nich sú priamo z MRK.
Projekt neprispieva len k zamestnanosti, ale aj k prevencii konfliktov, ochrane verejného poriadku či bezpečnosti v obciach. Pracovníci majú za sebou viac ako 7,4 milióna hodín preventívnej a asistenčnej činnosti.
Úloha rozvojových tímov
Úrad avizuje pokračovanie podpory MOPS, schválených je už 223 projektov v objeme vyše 24 miliónov eur. Zabezpečiť sa tak má pokračovanie služieb v obciach pod názvom Miestne občianske a podporné služby. Úrad vlády vyzdvihuje aj úlohu rozvojových tímov poskytujúcich podporu rodinám, deťom, mladým ľuďom a ďalším obyvateľom priamo v komunitách.
„Inkluzívne a sociálne služby už využilo 21 780 účastníkov a podporené boli kapacity v 559 subjektoch a orgánoch verejnej správy, čo predstavuje dvojnásobok pôvodného cieľa,” uvádza ÚV SR. Hovorí aj o pokroku v oblasti usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod osídleniami. Zazmluvnených je 91 projektov pre 85 obcí, ktorých celková hodnota je 9,3 milióna eur.
„V rámci národného projektu sa realizuje 37 konaní o jednoduchých pozemkových úpravách a 32 vysporiadaní už bolo ukončených. Riešenie vlastníckych vzťahov je dôležitým predpokladom pre ďalší rozvoj bývania a infraštruktúry v dotknutých lokalitách,” dodáva úrad vlády.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je zazmluvnených 353 investičných projektov pre viac ako 220 obcí. Ich realizácia by mala priniesť rekonštrukciu, prípadne vytvorenie bezmála 110 kilometrov miestnych komunikácií a chodníkov. Počíta sa tiež s vybudovaním či modernizáciou vyše 120 kilometrov vodovodných a kanalizačných sietí.
„V oblasti vodného hospodárstva sa očakáva zabezpečenie nového prístupu k bezpečnej pitnej vode pre viac ako 16-tisíc obyvateľov a napojenie viac ako 21-tisíc obyvateľov na čistiarne odpadových vôd. Tieto investície majú zásadný význam pre hygienické podmienky, ochranu životného prostredia aj každodenný život obyvateľov,” dopĺňa ÚV SR.
Spomenul aj podporu dostupného bývania a vzdelávania. V tomto prípade je zazmluvnených 20 projektov bývania, objem prostriedkov predstavuje 44 miliónov eur. Vzniknúť, prípadne zmodernizovať by sa vďaka tomu malo bývanie pre viac ako 1 900 osôb.
Odstránenie environmentálnej záťaže
Celkovo 25 projektov v hodnote 24,7 milióna eur bolo podporených v oblasti základného vzdelávania a desegregácie. Určené sú na budovanie alebo modernizáciu vzdelávacích kapacít pre viac ako päťtisíc žiakov.
Investuje sa aj do odpadového hospodárstva, zazmluvnených je 67 projektov v 60 obciach. Ich hodnota je 15,5 milióna eur, priniesť majú odstránenie environmentálnych záťaží z plochy vyše 63-tisíc metrov štvorcových. Taktiež by mali zlepšiť životné podmienky viac ako 97-tisíc obyvateľov.
„Dosiahnuté výsledky v oblasti inklúzie Rómov na Slovensku ocenil aj Pascal Boijmans z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku. Pozitívne vyzdvihol najmä pokrok v pokrytí alokácie vyhlásenými výzvami, schvaľovaní žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zazmluvňovaní finančných prostriedkov. Zasadnutie zároveň poskytlo priestor na výmenu skúseností a odborných poznatkov, ktoré môžu prispieť k efektívnejšiemu využívaniu európskych zdrojov a ďalšiemu napredovaniu opatrení na podporu inklúzie rómskych komunít. Doterajšie výsledky zároveň potvrdzujú, že tieto opatrenia majú širší význam pre rozvoj miest a obcí. Investície do základnej infraštruktúry, vzdelávania, bývania a dostupných služieb vytvárajú lepšie podmienky nielen pre obyvateľov MRK, ale aj pre ostatných obyvateľov dotknutých samospráv,” uzatvára ÚV SR.
Zdroj: SITA.sk - Úrad vlády predstavil zástupcom Európskej komisie pokrok v podpore inklúzie Rómov © SITA Všetky práva vyhradené.
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