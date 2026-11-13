Kontrolóri upozorňujú na slabú efektivitu štátnej podpory podnikania, konkurencieschopnosť Slovenska klesá
Kontrolóri analyzovali 17 nástrojov podpory a identifikovali nedostatky najmä pri hodnotení ich efektívnosti a dlhodobých výsledkov. Konkurencieschopnosť Slovenska ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Kontrolóri analyzovali 17 nástrojov podpory a identifikovali nedostatky najmä pri hodnotení ich efektívnosti a dlhodobých výsledkov.
Konkurencieschopnosť Slovenska oslabuje rastúca administratívna záťaž a nedostatočné vyhodnocovanie štátnej podpory podnikania. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý preveroval systém podpory malých a stredných podnikov (MSP).
Hoci štát od roku 2014 poskytol približne 12 600 podnikom viac ako 1,17 miliardy eur z európskych zdrojov a ďalších 181 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, nedokázal dostatočne preukázať skutočný prínos tejto pomoci pre ekonomiku.
Malé a stredné podniky tvoria až 99,9 percenta všetkých podnikov na Slovensku. Zamestnávajú viac ako 74 percent ľudí pracujúcich v podnikoch a vytvárajú vyše polovice pridanej hodnoty hospodárstva.
Podľa zistení NKÚ preto predstavujú dôležitý pilier hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti krajiny. Kontrolóri analyzovali 17 nástrojov podpory a identifikovali nedostatky najmä pri hodnotení ich efektívnosti a dlhodobých výsledkov.
Ministerstvo hospodárstva SR podľa NKÚ nepreukázalo dostatočné riadenie organizácie Slovak Business Agency (SBA) ani systematické vyhodnocovanie návratných finančných nástrojov. Národný holdingový fond, ktorý spravuje vybrané finančné nástroje a fondy rizikového kapitálu, nemal stanovené merateľné ciele ani výkonnostné ukazovatele.
Problémy sa prejavili aj v podnikateľskom prostredí. V rokoch 2024 a 2025 sa administratívna záťaž podnikateľov opäť zvyšovala a mechanizmus 1in2out, ktorý mal pomáhať znižovať regulačné a finančné zaťaženie, podľa kontrolného úradu prestal plniť svoj účel.
Nedostatočne sa využíval aj SME test, ktorý posudzuje vplyv pripravovanej legislatívy na malé a stredné podniky. Ministerstvo hospodárstva navyše od roku 2021 nepredložilo vláde správu o stave malého a stredného podnikania, hoci mu túto povinnosť ukladá zákon.
„Podpora malých a stredných podnikov nezávisí iba od objemu poskytovaných finančných prostriedkov, ale aj od kvality podnikateľského a regulačného prostredia,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ SR Henrieta Crkoňová.
Podľa nej nové administratívne a legislatívne prekážky obmedzujú podnikateľom priestor na investície a rast. Za dôležité preto považuje stabilnú legislatívu, primerané daňové a odvodové zaťaženie a znižovanie administratívnych povinností.
NKÚ upozornil aj na problémy Mikropôžičkového programu poskytovaného Slovak Business Agency. V roku 2024 sa počet poskytnutých mikropôžičiek medziročne znížil o 55 percent a objem podpory klesol o 58 percent.
Jedným z možných dôvodov bolo aj zrušenie regionálnych pracovísk agentúry. Ministerstvo hospodárstva poskytlo v rokoch 2023 až 2025 na prevádzku SBA viac ako 11 miliónov eur. Platby však prichádzali prevažne na konci rozpočtového roka, čo komplikovalo plánovanie jej činnosti.
V roku 2024 navyše agentúra použila na vlastnú prevádzku viac ako 2,9 milióna eur z návratných zdrojov pôvodne určených na podporu podnikateľov. Podľa Henriety Crkoňovej takýto postup zvyšoval riziko netransparentného a neefektívneho využívania verejných financií.
Zdroj: SITA.sk - Kontrolóri upozorňujú na slabú efektivitu štátnej podpory podnikania, konkurencieschopnosť Slovenska klesá © SITA Všetky práva vyhradené.
Konkurencieschopnosť Slovenska oslabuje rastúca administratívna záťaž a nedostatočné vyhodnocovanie štátnej podpory podnikania. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý preveroval systém podpory malých a stredných podnikov (MSP).
Hoci štát od roku 2014 poskytol približne 12 600 podnikom viac ako 1,17 miliardy eur z európskych zdrojov a ďalších 181 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, nedokázal dostatočne preukázať skutočný prínos tejto pomoci pre ekonomiku.
Dôležitý pilier hospodárskeho rastu
Malé a stredné podniky tvoria až 99,9 percenta všetkých podnikov na Slovensku. Zamestnávajú viac ako 74 percent ľudí pracujúcich v podnikoch a vytvárajú vyše polovice pridanej hodnoty hospodárstva.
Podľa zistení NKÚ preto predstavujú dôležitý pilier hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti krajiny. Kontrolóri analyzovali 17 nástrojov podpory a identifikovali nedostatky najmä pri hodnotení ich efektívnosti a dlhodobých výsledkov.
Znižovanie finančného zaťaženia
Ministerstvo hospodárstva SR podľa NKÚ nepreukázalo dostatočné riadenie organizácie Slovak Business Agency (SBA) ani systematické vyhodnocovanie návratných finančných nástrojov. Národný holdingový fond, ktorý spravuje vybrané finančné nástroje a fondy rizikového kapitálu, nemal stanovené merateľné ciele ani výkonnostné ukazovatele.
Problémy sa prejavili aj v podnikateľskom prostredí. V rokoch 2024 a 2025 sa administratívna záťaž podnikateľov opäť zvyšovala a mechanizmus 1in2out, ktorý mal pomáhať znižovať regulačné a finančné zaťaženie, podľa kontrolného úradu prestal plniť svoj účel.
Obmedzený priestor na investície
Nedostatočne sa využíval aj SME test, ktorý posudzuje vplyv pripravovanej legislatívy na malé a stredné podniky. Ministerstvo hospodárstva navyše od roku 2021 nepredložilo vláde správu o stave malého a stredného podnikania, hoci mu túto povinnosť ukladá zákon.
„Podpora malých a stredných podnikov nezávisí iba od objemu poskytovaných finančných prostriedkov, ale aj od kvality podnikateľského a regulačného prostredia,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ SR Henrieta Crkoňová.
Podľa nej nové administratívne a legislatívne prekážky obmedzujú podnikateľom priestor na investície a rast. Za dôležité preto považuje stabilnú legislatívu, primerané daňové a odvodové zaťaženie a znižovanie administratívnych povinností.
11 miliónov na prevádzku SBA
NKÚ upozornil aj na problémy Mikropôžičkového programu poskytovaného Slovak Business Agency. V roku 2024 sa počet poskytnutých mikropôžičiek medziročne znížil o 55 percent a objem podpory klesol o 58 percent.
Jedným z možných dôvodov bolo aj zrušenie regionálnych pracovísk agentúry. Ministerstvo hospodárstva poskytlo v rokoch 2023 až 2025 na prevádzku SBA viac ako 11 miliónov eur. Platby však prichádzali prevažne na konci rozpočtového roka, čo komplikovalo plánovanie jej činnosti.
V roku 2024 navyše agentúra použila na vlastnú prevádzku viac ako 2,9 milióna eur z návratných zdrojov pôvodne určených na podporu podnikateľov. Podľa Henriety Crkoňovej takýto postup zvyšoval riziko netransparentného a neefektívneho využívania verejných financií.
Zdroj: SITA.sk - Kontrolóri upozorňujú na slabú efektivitu štátnej podpory podnikania, konkurencieschopnosť Slovenska klesá © SITA Všetky práva vyhradené.
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