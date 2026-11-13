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Muž dlhodobo fyzicky a psychicky týral svoju 26-ročnú partnerku, zakazoval jej aj stretávanie s inými ľuďmi

Svoje utrpenie sa 26-ročná žena rozhodla ukončiť a všetko povedala policajtom. Žena z rožňavského okresu zažívala dlhodobé fyzické a psychické týranie zo strany druha, s ktorým žila v spoločnej ...

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policajt policia
13.11.2026 (SITA.sk) - Svoje utrpenie sa 26-ročná žena rozhodla ukončiť a všetko povedala policajtom.

Žena z rožňavského okresu zažívala dlhodobé fyzické a psychické týranie zo strany druha, s ktorým žila v spoločnej domácnosti. Svoje utrpenie sa 26-ročná žena rozhodla ukončiť a všetko povedala policajtom.

Umiestnenie do cely policajného zaistenia


Tí konali okamžite, 55-ročného muža zadržali a po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, a zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.

Informovala o tom košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Muž, s ktorým žena žila v spoločnej domácnosti, jej od roku 2021 adresoval vulgárne nadávky, obvinenia z nevery či vyhrážky zabitím jej, ale aj jej rodičov a ďalších príbuzných.

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Trest až 15 rokov


Žena si od druha vytrpela aj bezdôvodné fyzické útoky, kontroloval jej pohyb, zakazoval jej používať sociálne siete a stretávať sa s inými ľuďmi, pravidelne sa mu musela hlásiť.

Ak zistil, že sa jej podarilo skontaktovať sa s príbuznými, zbil ju niekedy až tak, že stratila vedomie. Bral jej mobilný telefón, zamykal ju či vyvíjal na ňu tlak, aby opustila svoje zamestnanie. V prípade dokázania viny mu za jeho konanie hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.



Zdroj: SITA.sk - Muž dlhodobo fyzicky a psychicky týral svoju 26-ročnú partnerku, zakazoval jej aj stretávanie s inými ľuďmi © SITA Všetky práva vyhradené.

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