Polícia pripomína Svetový deň prevencie a liečenia sexuálneho vykorisťovania, zneužívania a násilia páchaného na deťoch
Podľa údajov polície bolo v roku 2025 na území Slovenskej republiky evidovaných 498 mravnostných trestných činov spáchaných na osobách mladších ako 18 rokov.
18.11.2026 (SITA.sk) - Podľa údajov polície bolo v roku 2025 na území Slovenskej republiky evidovaných 498 mravnostných trestných činov spáchaných na osobách mladších ako 18 rokov.
Policajný zbor SR pripomína verejnosti stredajší Svetový deň prevencie a liečenia sexuálneho vykorisťovania, zneužívania a násilia páchaného na deťoch. Ako polícia v tejto súvislosti zdôraznila, ochrana detí pred sexuálnym vykorisťovaním, zneužívaním a násilím patrí medzi ich dôležité úlohy, pričom upozorňujú na závažnosť tejto trestnej činnosti, jej následky na život maloletých a mladistvých a význam včasného odhalenia prípadov.
Podľa štatistických údajov Policajného zboru bolo v roku 2025 na území Slovenskej republiky evidovaných 498 mravnostných trestných činov spáchaných na osobách mladších ako 18 rokov. Z pohľadu vekovej štruktúry poškodených bolo 35 skutkov evidovaných v kategórii detí do šiestich rokov, 188 v kategórii detí vo veku od sedem do 13 rokov a 275 v kategórii vo veku od 14 do 18 rokov.
Za prvých desať mesiacov roka 2026 štatistika eviduje 427 trestných činov sexuálneho charakteru. V tejto skupine bolo evidovaných 32 skutkov v kategórii detí do šiestich rokov, 185 v kategórii od sedem do 13 rokov a 198 v kategórii od 14 do 18 rokov. V 12 prípadoch evidujeme ako poškodených skupinu osôb.
„Sexuálne násilie a zneužívanie detí môže zanechať vážne a dlhodobé následky na ich psychickom zdraví, dôvere v okolie, medziľudských vzťahoch a ďalšom vývine. Deti často nedokážu o takýchto skúsenostiach hovoriť, môžu sa báť reakcie okolia alebo si neuvedomujú, že konanie, ktorému sú vystavené, je neprípustné," pripomenula polícia.
V tejto súvislosti zdôrazňuje význam pozornosti rodičov, učiteľov, blízkych osôb a všetkých, ktorí prichádzajú s deťmi do kontaktu. „Zmeny v správaní, strach z konkrétnej osoby, uzatváranie sa do seba či iné neobvyklé prejavy môžu byť signálom, že dieťa prežíva náročnú situáciu," upozornila polícia s tým, že dôležité je vytvoriť deťom bezpečný priestor, v ktorom sa nebudú báť zdôveriť.
Polícia zároveň upozorňuje, že sexuálne zneužívanie detí sa nemusí odohrávať iba v bezprostrednom fyzickom kontakte. Riziká predstavuje aj online prostredie, v ktorom môžu páchatelia nadväzovať kontakt s deťmi, získavať ich dôveru, manipulovať ich a následne ich vydierať alebo zneužívať.
„V prípade podozrenia na páchanie trestnej činnosti na dieťati je dôležité neignorovať varovné signály a bezodkladne ich oznámiť polícii. Včasné oznámenie môže pomôcť zabrániť ďalšiemu ubližovaniu a zabezpečiť dieťaťu potrebnú ochranu," doplnila polícia s tým, že dieťa má právo vyrastať v bezpečí, bez strachu, násilia a zneužívania. „Je našou spoločnou zodpovednosťou toto právo chrániť," dodal Policajný zbor.
Zdroj: SITA.sk - Polícia pripomína Svetový deň prevencie a liečenia sexuálneho vykorisťovania, zneužívania a násilia páchaného na deťoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajný zbor SR pripomína verejnosti stredajší Svetový deň prevencie a liečenia sexuálneho vykorisťovania, zneužívania a násilia páchaného na deťoch. Ako polícia v tejto súvislosti zdôraznila, ochrana detí pred sexuálnym vykorisťovaním, zneužívaním a násilím patrí medzi ich dôležité úlohy, pričom upozorňujú na závažnosť tejto trestnej činnosti, jej následky na život maloletých a mladistvých a význam včasného odhalenia prípadov.
Podľa štatistických údajov Policajného zboru bolo v roku 2025 na území Slovenskej republiky evidovaných 498 mravnostných trestných činov spáchaných na osobách mladších ako 18 rokov. Z pohľadu vekovej štruktúry poškodených bolo 35 skutkov evidovaných v kategórii detí do šiestich rokov, 188 v kategórii detí vo veku od sedem do 13 rokov a 275 v kategórii vo veku od 14 do 18 rokov.
Vážne a dlhodobé následky na psychike
Za prvých desať mesiacov roka 2026 štatistika eviduje 427 trestných činov sexuálneho charakteru. V tejto skupine bolo evidovaných 32 skutkov v kategórii detí do šiestich rokov, 185 v kategórii od sedem do 13 rokov a 198 v kategórii od 14 do 18 rokov. V 12 prípadoch evidujeme ako poškodených skupinu osôb.
„Sexuálne násilie a zneužívanie detí môže zanechať vážne a dlhodobé následky na ich psychickom zdraví, dôvere v okolie, medziľudských vzťahoch a ďalšom vývine. Deti často nedokážu o takýchto skúsenostiach hovoriť, môžu sa báť reakcie okolia alebo si neuvedomujú, že konanie, ktorému sú vystavené, je neprípustné," pripomenula polícia.
V tejto súvislosti zdôrazňuje význam pozornosti rodičov, učiteľov, blízkych osôb a všetkých, ktorí prichádzajú s deťmi do kontaktu. „Zmeny v správaní, strach z konkrétnej osoby, uzatváranie sa do seba či iné neobvyklé prejavy môžu byť signálom, že dieťa prežíva náročnú situáciu," upozornila polícia s tým, že dôležité je vytvoriť deťom bezpečný priestor, v ktorom sa nebudú báť zdôveriť.
Rizikom je aj online prostredie
Polícia zároveň upozorňuje, že sexuálne zneužívanie detí sa nemusí odohrávať iba v bezprostrednom fyzickom kontakte. Riziká predstavuje aj online prostredie, v ktorom môžu páchatelia nadväzovať kontakt s deťmi, získavať ich dôveru, manipulovať ich a následne ich vydierať alebo zneužívať.
„V prípade podozrenia na páchanie trestnej činnosti na dieťati je dôležité neignorovať varovné signály a bezodkladne ich oznámiť polícii. Včasné oznámenie môže pomôcť zabrániť ďalšiemu ubližovaniu a zabezpečiť dieťaťu potrebnú ochranu," doplnila polícia s tým, že dieťa má právo vyrastať v bezpečí, bez strachu, násilia a zneužívania. „Je našou spoločnou zodpovednosťou toto právo chrániť," dodal Policajný zbor.
Zdroj: SITA.sk - Polícia pripomína Svetový deň prevencie a liečenia sexuálneho vykorisťovania, zneužívania a násilia páchaného na deťoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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