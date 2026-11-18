Čerpanie Programu Slovensko už presiahlo tri miliardy eur, výzvy pokrývajú takmer 95 percent alokácie
Program Slovensko, ktorý predstavuje hlavný nástroj využívania eurofondov v programovom období 2021 až 2027, dosahuje podľa MIRRI výrazný posun vo všetkých kľúčových ukazovateľoch. V rámci ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Program Slovensko, ktorý predstavuje hlavný nástroj využívania eurofondov v programovom období 2021 až 2027, dosahuje podľa MIRRI výrazný posun vo všetkých kľúčových ukazovateľoch.
V rámci implementácie Programu Slovensko bolo k dnešnému dňu vyhlásených 416 výziev v hodnote 11,93 miliardy eur, podpísaných 4 466 zmlúv za 9,39 miliardy eur a vyčerpaných 3,09 miliardy eur. Čerpanie tak podľa Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dosiahlo 24,52 % celkovej alokácie, čo je takmer päťnásobok oproti marcu 2025.
„Keď sme preberali zodpovednosť, čerpanie Programu Slovensko bolo približne na úrovni piatich percent. Dnes sme už na viac ako 24 percentách. To je takmer päťnásobný nárast. Zároveň máme vyhlásené výzvy za takmer 12 miliárd eur a zazmluvnené projekty za viac ako 9,3 miliardy eur. To sú konkrétne výsledky práce na zrýchlení eurofondov. Našou prioritou je, aby sa európske peniaze čo najrýchlejšie dostávali do projektov, ktoré majú skutočný prínos pre ľudí a regióny,“ uviedol šéf MIRRI Samuel Migaľ.
Program Slovensko, ktorý predstavuje hlavný nástroj využívania eurofondov v programovom období 2021 až 2027, dosahuje podľa MIRRI výrazný posun vo všetkých kľúčových ukazovateľoch. K 13. novembru 2026 bolo vyhlásených 416 výziev v celkovej hodnote 11,93 miliardy eur z európskych zdrojov. To podľa ministerstva predstavuje 94,71 % z celkovej alokácie programu vo výške 12,6 miliardy eur. Takmer celý objem dostupných európskych prostriedkov je tak už pokrytý vyhlásenými výzvami.
Pokrok je podľa MIRRI viditeľný aj v premene výziev na konkrétne projekty. Doteraz bolo podpísaných 4 466 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote 9,39 miliardy eur. Zazmluvnených je tak už 74,55 % celkovej alokácie Programu Slovensko.
Najvýraznejší posun podľa ministerstva nastal v samotnom čerpaní. To na národnej úrovni dosiahlo 3,09 miliardy eur, čo predstavuje 24,52 % z celkovej alokácie. V marci 2025 sa pritom čerpanie pohybovalo približne na úrovni piatich percent. Aktuálne výsledky tak podľa MIRRI potvrdzujú, že zrýchlenie sa neprejavuje iba vo vyhlasovaní výziev a uzatváraní zmlúv, ale aj v reálnom využívaní európskych zdrojov.
Dôležitým výsledkom je podľa ministerstva aj splnenie pravidla N+3 pre rok 2026, ktoré Slovensko dosiahlo už k 31. máju 2026. V praxi to znamená, že objem eurofondov, ktorý malo vyčerpať a predložiť Európskej komisii do konca roka 2026, bol splnený už v polovici roka. Ide o záväzok voči Európskej komisii, podľa ktorého musí členský štát v stanovenom termíne vyčerpať určený objem pridelených európskych prostriedkov.
Včasné splnenie tejto podmienky pomáha predchádzať strate nevyčerpaných zdrojov. Pozitívny vývoj sa podľa rezortu potvrdzuje aj pri Fonde na spravodlivú transformáciu. Podľa informácie Ministerstva financií SR bol k 1. októbru 2026 na národnej úrovni naplnený potrebný objem čerpania na splnenie podmienky vyplatenia 100 % alokácie fondu zo strany Európskej komisie.
„Dosiahnuté čísla sú dôkazom, že eurofondy sa na Slovensku dajú rozhýbať, ak sa implementácii venuje potrebná pozornosť a dôraz na výsledky. Nechceme však poľaviť. Našou úlohou je pokračovať v zrýchľovaní, odstraňovať prekážky a dohliadať na to, aby sa dostupné európske zdroje pretavili do kvalitných projektov. Ľudí nezaujímajú percentá v tabuľkách, ale to, čo sa za tieto peniaze podarí zmeniť v ich obciach, mestách a regiónoch,“ doplnil minister Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Čerpanie Programu Slovensko už presiahlo tri miliardy eur, výzvy pokrývajú takmer 95 percent alokácie © SITA Všetky práva vyhradené.
V rámci implementácie Programu Slovensko bolo k dnešnému dňu vyhlásených 416 výziev v hodnote 11,93 miliardy eur, podpísaných 4 466 zmlúv za 9,39 miliardy eur a vyčerpaných 3,09 miliardy eur. Čerpanie tak podľa Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dosiahlo 24,52 % celkovej alokácie, čo je takmer päťnásobok oproti marcu 2025.
„Keď sme preberali zodpovednosť, čerpanie Programu Slovensko bolo približne na úrovni piatich percent. Dnes sme už na viac ako 24 percentách. To je takmer päťnásobný nárast. Zároveň máme vyhlásené výzvy za takmer 12 miliárd eur a zazmluvnené projekty za viac ako 9,3 miliardy eur. To sú konkrétne výsledky práce na zrýchlení eurofondov. Našou prioritou je, aby sa európske peniaze čo najrýchlejšie dostávali do projektov, ktoré majú skutočný prínos pre ľudí a regióny,“ uviedol šéf MIRRI Samuel Migaľ.
Najvýraznejší posun bol v čerpaní
Program Slovensko, ktorý predstavuje hlavný nástroj využívania eurofondov v programovom období 2021 až 2027, dosahuje podľa MIRRI výrazný posun vo všetkých kľúčových ukazovateľoch. K 13. novembru 2026 bolo vyhlásených 416 výziev v celkovej hodnote 11,93 miliardy eur z európskych zdrojov. To podľa ministerstva predstavuje 94,71 % z celkovej alokácie programu vo výške 12,6 miliardy eur. Takmer celý objem dostupných európskych prostriedkov je tak už pokrytý vyhlásenými výzvami.
Pokrok je podľa MIRRI viditeľný aj v premene výziev na konkrétne projekty. Doteraz bolo podpísaných 4 466 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote 9,39 miliardy eur. Zazmluvnených je tak už 74,55 % celkovej alokácie Programu Slovensko.
Najvýraznejší posun podľa ministerstva nastal v samotnom čerpaní. To na národnej úrovni dosiahlo 3,09 miliardy eur, čo predstavuje 24,52 % z celkovej alokácie. V marci 2025 sa pritom čerpanie pohybovalo približne na úrovni piatich percent. Aktuálne výsledky tak podľa MIRRI potvrdzujú, že zrýchlenie sa neprejavuje iba vo vyhlasovaní výziev a uzatváraní zmlúv, ale aj v reálnom využívaní európskych zdrojov.
Podmienku splnili už v polovici roka
Dôležitým výsledkom je podľa ministerstva aj splnenie pravidla N+3 pre rok 2026, ktoré Slovensko dosiahlo už k 31. máju 2026. V praxi to znamená, že objem eurofondov, ktorý malo vyčerpať a predložiť Európskej komisii do konca roka 2026, bol splnený už v polovici roka. Ide o záväzok voči Európskej komisii, podľa ktorého musí členský štát v stanovenom termíne vyčerpať určený objem pridelených európskych prostriedkov.
Včasné splnenie tejto podmienky pomáha predchádzať strate nevyčerpaných zdrojov. Pozitívny vývoj sa podľa rezortu potvrdzuje aj pri Fonde na spravodlivú transformáciu. Podľa informácie Ministerstva financií SR bol k 1. októbru 2026 na národnej úrovni naplnený potrebný objem čerpania na splnenie podmienky vyplatenia 100 % alokácie fondu zo strany Európskej komisie.
„Dosiahnuté čísla sú dôkazom, že eurofondy sa na Slovensku dajú rozhýbať, ak sa implementácii venuje potrebná pozornosť a dôraz na výsledky. Nechceme však poľaviť. Našou úlohou je pokračovať v zrýchľovaní, odstraňovať prekážky a dohliadať na to, aby sa dostupné európske zdroje pretavili do kvalitných projektov. Ľudí nezaujímajú percentá v tabuľkách, ale to, čo sa za tieto peniaze podarí zmeniť v ich obciach, mestách a regiónoch,“ doplnil minister Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Čerpanie Programu Slovensko už presiahlo tri miliardy eur, výzvy pokrývajú takmer 95 percent alokácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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