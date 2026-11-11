Poslanci PS iniciovali štvrtý pokus o odvolanie ministerky kultúry Šimkovičovej, schôdza bude 16. novembra
Ministerke vyčítajú personálne zmeny v kultúrnych inštitúciách, dianie vo Fonde na podporu umenia aj výdavky rezortu. Poslanci parlamentu sa pokúsia vysloviť nedôveru podpredsedníčke vlády a
11.11.2026 (SITA.sk) - Ministerke vyčítajú personálne zmeny v kultúrnych inštitúciách, dianie vo Fonde na podporu umenia aj výdavky rezortu.
Poslanci parlamentu sa pokúsia vysloviť nedôveru podpredsedníčke vlády a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS). Schôdza k jej odvolávaniu sa bude konať v pondelok 16. novembra 2026 o 10:00. Schôdzu iniciovala skupina poslancov Národnej rady SR, konkrétne poslanci hnutia Progresívne Slovensko.
Ide o štvrtý návrh
Ako uvádzajú v odôvodnení návrhu, ide o štvrtý návrh na odvolanie šéfky rezortu kultúry v tomto volebnom období. Podľa predkladateľov naďalej platia dôvody na odvolávanie uvedené v troch predošlých návrhoch. „Po troch rokoch vo vedení rezortu môžeme navyše dostatočne dobre zhodnotiť výsledky jej práce, ktoré ukazujú smutný obraz úplného rozvratu rezortu,” píše sa v aktuálnom návrhu.
Predkladatelia spomínajú napríklad personálne výmeny na čele rôznych kultúrnych inštitúcií, dianie vo Fonde na podporu umenia a jeho Radek, či reformu verejnoprávneho telerozhlasu. Kritizujú tiež výdavky ministerstva kultúry, pripomínajú napríklad zriadenie novej príspevkovej organizácie Správy rezortných zariadení MK SR, a to v čase konsolidácie, ale aj zníženie rozpočtu programu Obnovme si svoj dom.
Poslanci tiež pripomínajú aj dve rozsiahle petície za odstúpenie ministerky Šimkovičovej či Kultúrny štrajk. Vytýkajú jej tiež, že sa nezúčastňuje na rokovaniach Výboru pre kultúru a médiá NR SR. „Z uvedených a obrovského množstva ďalších dôvodov sme presvedčení, že miera intenzity pochybností o spôsobilosti a zákonnosti ďalšieho výkonu funkcie ministerky kultúry SR odôvodňuje podanie opätovného návrhu na okamžité vyslovenie nedôvery ministerke kultúry SR Martine Šimkovičovej, ako poverenej členke vlády SR,” uzavreli predkladatelia.
Zdroj: SITA.sk - Poslanci PS iniciovali štvrtý pokus o odvolanie ministerky kultúry Šimkovičovej, schôdza bude 16. novembra © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanci parlamentu sa pokúsia vysloviť nedôveru podpredsedníčke vlády a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS). Schôdza k jej odvolávaniu sa bude konať v pondelok 16. novembra 2026 o 10:00. Schôdzu iniciovala skupina poslancov Národnej rady SR, konkrétne poslanci hnutia Progresívne Slovensko.
Ide o štvrtý návrh
Ako uvádzajú v odôvodnení návrhu, ide o štvrtý návrh na odvolanie šéfky rezortu kultúry v tomto volebnom období. Podľa predkladateľov naďalej platia dôvody na odvolávanie uvedené v troch predošlých návrhoch. „Po troch rokoch vo vedení rezortu môžeme navyše dostatočne dobre zhodnotiť výsledky jej práce, ktoré ukazujú smutný obraz úplného rozvratu rezortu,” píše sa v aktuálnom návrhu.
Predkladatelia spomínajú napríklad personálne výmeny na čele rôznych kultúrnych inštitúcií, dianie vo Fonde na podporu umenia a jeho Radek, či reformu verejnoprávneho telerozhlasu. Kritizujú tiež výdavky ministerstva kultúry, pripomínajú napríklad zriadenie novej príspevkovej organizácie Správy rezortných zariadení MK SR, a to v čase konsolidácie, ale aj zníženie rozpočtu programu Obnovme si svoj dom.
Dve rozsiahle petície
Poslanci tiež pripomínajú aj dve rozsiahle petície za odstúpenie ministerky Šimkovičovej či Kultúrny štrajk. Vytýkajú jej tiež, že sa nezúčastňuje na rokovaniach Výboru pre kultúru a médiá NR SR. „Z uvedených a obrovského množstva ďalších dôvodov sme presvedčení, že miera intenzity pochybností o spôsobilosti a zákonnosti ďalšieho výkonu funkcie ministerky kultúry SR odôvodňuje podanie opätovného návrhu na okamžité vyslovenie nedôvery ministerke kultúry SR Martine Šimkovičovej, ako poverenej členke vlády SR,” uzavreli predkladatelia.
Zdroj: SITA.sk - Poslanci PS iniciovali štvrtý pokus o odvolanie ministerky kultúry Šimkovičovej, schôdza bude 16. novembra © SITA Všetky práva vyhradené.
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