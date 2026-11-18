Unikátne zábery. Po ukrajinskom útoku môže Krymský most odrezať Rusko aj od mora – VIDEO
Ukrajinská operácia proti Krymskému mostu podľa prezidenta Volodymyra Zelenského trvala niekoľko týždňov a pozostávala zo siedmich etáp. Ukrajinské jednotky najskôr systematicky ničili ruské systémy ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská operácia proti Krymskému mostu podľa prezidenta Volodymyra Zelenského trvala niekoľko týždňov a pozostávala zo siedmich etáp. Ukrajinské jednotky najskôr systematicky ničili ruské systémy protivzdušnej obrany, radary a prostriedky elektronického boja.
Zrútenie časti Krymského mosta po utorkovom ukrajinskom útoku môže mať pre Rusko oveľa vážnejšie následky, než sa pôvodne predpokladalo. Masívna oceľová konštrukcia, ktorá spadla do Kerčského prielivu, totiž podľa ukrajinského námorného experta zablokovala plavebnú trasu medzi Azovským a Čiernym morom.
Moskva tak môže prísť nielen o dôležité cestné spojenie s okupovaným Krymom, ale aj o možnosť prepravovať touto cestou nákladné a vojenské lode. Kým britský minister obrany Wes Streeting ocenil ukrajinskú operáciu, v Rusku sa objavili tvrdenia, že za úspechom útoku v skutočnosti stojí britské prieskumné lietadlo. Informoval o tom ukrajinský portál Espreso TV.
Kapitán prvého stupňa vo výslužbe ukrajinského vojenského námorníctva Andrij Ryženko uviedol, že ukrajinské drony zasiahli podpery oblúkovej konštrukcie cestnej časti mosta. Následne sa podľa jeho odhadu zrútil približne šesťtisíctonový oceľový oblúk, ktorý so sebou strhol asi 230 metrov vozovky. „Kerčský prieliv je zablokovaný. To znamená, že lodná doprava nefunguje,“ vyhlásil expert pre Espreso TV. Rozsah a trvanie obmedzení lodnej dopravy zatiaľ nebolo možné nezávisle potvrdiť.
Podľa Ryženka by zablokovanie plavebného kanála mohlo Rusku znemožniť vyvážať po mori poľnohospodárske produkty z okupovaných ukrajinských prístavov. Problémy by nastali aj pri presunoch menších a stredne veľkých vojenských plavidiel z vnútrozemských ruských vodných ciest do Čierneho mora. Moskva by sa podľa experta mohla pokúsiť presmerovať časť nákladnej dopravy cez Novorossijsk, tento prístav však tiež čelí hrozbe ukrajinských útokov.
Obnova mosta navyše nebude jednoduchá. Ryženko pripomenul, že pri jeho pôvodnej výstavbe trvala samotná montáž a osadenie oblúkovej konštrukcie približne rok. Teraz bude potrebné najskôr odstrániť trosky z prielivu, opraviť poškodené piliere a až potom vyrobiť a osadiť nový oblúk. Celý proces by podľa jeho odhadu mohol trvať najmenej rok. Zásah má zároveň pre Kremeľ výrazný symbolický význam, keďže most otvorený v roku 2018 patrí k najviditeľnejším symbolom ruskej anexie Krymu.
V Rusku sa medzitým objavili tvrdenia, že ukrajinským silám pri útoku pomáhalo britské prieskumné lietadlo RC-135W Rivet Joint, ktoré údajne navádzalo rakety na most. Ukrajinský publicista a dôstojník ozbrojených síl Viktor Taran však v komentári pre Espreso TV označil takéto vysvetlenie za zavádzajúce.
Pripomenul, že úlohou lietadla je zachytávať a analyzovať elektromagnetické signály, nie priamo navádzať rakety na ciele. Podľa Tarana môže byť lietadlo užitočné pri mapovaní ruských radarov a protivzdušnej obrany, no tvrdenie o priamom navádzaní rakiet nie je podložené dôkazmi.
Taran sa domnieva, že ruské obviňovanie Británie má predovšetkým propagandistický účel. Moskva podľa neho nechce priznať, že ukrajinské sily dokázali opakovane zasiahnuť jeden z najstráženejších objektov na okupovanom Kryme, najnovšie dokonca dva dni po sebe. Namiesto toho sa podľa publicistu usiluje pred domácim publikom vytvoriť dojem, že Rusko nebojuje iba proti Ukrajine, ale proti celej Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Britský minister obrany Wes Streeting pritom ukrajinský útok verejne ocenil. „Myslím si, že sme práve videli ďalší príklad ukrajinskej vynaliezavosti a absolútneho odhodlania Ukrajiny brániť sa ruskej agresii. A my v tom Ukrajinu podporujeme,“ vyhlásil v Bruseli pred zasadnutím kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny vo formáte Ramstein.
Streeting zároveň ostro zhodnotil výsledky ruskej vojny. „Pre Vladimira Putina to bol hrozný rok. Ruské straty dosiahli neprijateľne vysokú úroveň v dôsledku jeho nezákonnej a zbytočnej vojny. Ekonomické náklady pre jeho hospodárstvo a vlastných obyvateľov boli katastrofálne. A všetky tieto ľudské straty a ekonomické náklady neprinášajú takmer žiadne zisky,“ povedal britský minister.
Ukrajinská operácia proti Krymskému mostu podľa prezidenta Volodymyra Zelenského trvala niekoľko týždňov a pozostávala zo siedmich etáp. Ukrajinské jednotky najskôr systematicky ničili ruské systémy protivzdušnej obrany, radary a prostriedky elektronického boja.
Následne na cestnú a železničnú časť mosta zaútočili viacerými druhmi domácich dronov a rakiet vrátane striel Neptun a Flamingo. Kremeľ prisľúbil, že poškodený most obnoví, ale termín dokončenia opráv zatiaľ neoznámil. Obnova poškodeného úseku však podľa ukrajinských odborníkov môže trvať rok alebo aj dlhšie.
Zdroj: SITA.sk - Unikátne zábery. Po ukrajinskom útoku môže Krymský most odrezať Rusko aj od mora – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zrútenie časti Krymského mosta po utorkovom ukrajinskom útoku môže mať pre Rusko oveľa vážnejšie následky, než sa pôvodne predpokladalo. Masívna oceľová konštrukcia, ktorá spadla do Kerčského prielivu, totiž podľa ukrajinského námorného experta zablokovala plavebnú trasu medzi Azovským a Čiernym morom.
Moskva tak môže prísť nielen o dôležité cestné spojenie s okupovaným Krymom, ale aj o možnosť prepravovať touto cestou nákladné a vojenské lode. Kým britský minister obrany Wes Streeting ocenil ukrajinskú operáciu, v Rusku sa objavili tvrdenia, že za úspechom útoku v skutočnosti stojí britské prieskumné lietadlo. Informoval o tom ukrajinský portál Espreso TV.
Kerčský prieliv je zablokovaný
Kapitán prvého stupňa vo výslužbe ukrajinského vojenského námorníctva Andrij Ryženko uviedol, že ukrajinské drony zasiahli podpery oblúkovej konštrukcie cestnej časti mosta. Následne sa podľa jeho odhadu zrútil približne šesťtisíctonový oceľový oblúk, ktorý so sebou strhol asi 230 metrov vozovky. „Kerčský prieliv je zablokovaný. To znamená, že lodná doprava nefunguje,“ vyhlásil expert pre Espreso TV. Rozsah a trvanie obmedzení lodnej dopravy zatiaľ nebolo možné nezávisle potvrdiť.
Podľa Ryženka by zablokovanie plavebného kanála mohlo Rusku znemožniť vyvážať po mori poľnohospodárske produkty z okupovaných ukrajinských prístavov. Problémy by nastali aj pri presunoch menších a stredne veľkých vojenských plavidiel z vnútrozemských ruských vodných ciest do Čierneho mora. Moskva by sa podľa experta mohla pokúsiť presmerovať časť nákladnej dopravy cez Novorossijsk, tento prístav však tiež čelí hrozbe ukrajinských útokov.
Obnova mosta nebude jednoduchá
Obnova mosta navyše nebude jednoduchá. Ryženko pripomenul, že pri jeho pôvodnej výstavbe trvala samotná montáž a osadenie oblúkovej konštrukcie približne rok. Teraz bude potrebné najskôr odstrániť trosky z prielivu, opraviť poškodené piliere a až potom vyrobiť a osadiť nový oblúk. Celý proces by podľa jeho odhadu mohol trvať najmenej rok. Zásah má zároveň pre Kremeľ výrazný symbolický význam, keďže most otvorený v roku 2018 patrí k najviditeľnejším symbolom ruskej anexie Krymu.
Here's what the section of the Crimean Bridge currently looks like without the arch and the span! #Crimea https://t.co/BuMdGwoKqz
— Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) November 18, 2026
V Rusku sa medzitým objavili tvrdenia, že ukrajinským silám pri útoku pomáhalo britské prieskumné lietadlo RC-135W Rivet Joint, ktoré údajne navádzalo rakety na most. Ukrajinský publicista a dôstojník ozbrojených síl Viktor Taran však v komentári pre Espreso TV označil takéto vysvetlenie za zavádzajúce.
Pripomenul, že úlohou lietadla je zachytávať a analyzovať elektromagnetické signály, nie priamo navádzať rakety na ciele. Podľa Tarana môže byť lietadlo užitočné pri mapovaní ruských radarov a protivzdušnej obrany, no tvrdenie o priamom navádzaní rakiet nie je podložené dôkazmi.
Ruské obviňovanie Británie
Taran sa domnieva, že ruské obviňovanie Británie má predovšetkým propagandistický účel. Moskva podľa neho nechce priznať, že ukrajinské sily dokázali opakovane zasiahnuť jeden z najstráženejších objektov na okupovanom Kryme, najnovšie dokonca dva dni po sebe. Namiesto toho sa podľa publicistu usiluje pred domácim publikom vytvoriť dojem, že Rusko nebojuje iba proti Ukrajine, ale proti celej Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Britský minister obrany Wes Streeting pritom ukrajinský útok verejne ocenil. „Myslím si, že sme práve videli ďalší príklad ukrajinskej vynaliezavosti a absolútneho odhodlania Ukrajiny brániť sa ruskej agresii. A my v tom Ukrajinu podporujeme,“ vyhlásil v Bruseli pred zasadnutím kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny vo formáte Ramstein.
Výsledky ruskej vojny
Streeting zároveň ostro zhodnotil výsledky ruskej vojny. „Pre Vladimira Putina to bol hrozný rok. Ruské straty dosiahli neprijateľne vysokú úroveň v dôsledku jeho nezákonnej a zbytočnej vojny. Ekonomické náklady pre jeho hospodárstvo a vlastných obyvateľov boli katastrofálne. A všetky tieto ľudské straty a ekonomické náklady neprinášajú takmer žiadne zisky,“ povedal britský minister.
Ukrajinská operácia proti Krymskému mostu podľa prezidenta Volodymyra Zelenského trvala niekoľko týždňov a pozostávala zo siedmich etáp. Ukrajinské jednotky najskôr systematicky ničili ruské systémy protivzdušnej obrany, radary a prostriedky elektronického boja.
Následne na cestnú a železničnú časť mosta zaútočili viacerými druhmi domácich dronov a rakiet vrátane striel Neptun a Flamingo. Kremeľ prisľúbil, že poškodený most obnoví, ale termín dokončenia opráv zatiaľ neoznámil. Obnova poškodeného úseku však podľa ukrajinských odborníkov môže trvať rok alebo aj dlhšie.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Unikátne zábery. Po ukrajinskom útoku môže Krymský most odrezať Rusko aj od mora – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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