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16. októbra 2026
Trump označil ukrajinské útoky na ruské rafinérie za hanbu, skritizoval Zelenského
Tagy: energetická infraštruktúra ruské rafinérie ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
Americký prezident tvrdí, že útoky zvyšujú svetové ceny energií a dohoda o ukončení vojny sa mu dosahuje ťažšie s Kyjevom než s Moskvou. Americký prezident
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16.10.2026 (SITA.sk) - Americký prezident tvrdí, že útoky zvyšujú svetové ceny energií a dohoda o ukončení vojny sa mu dosahuje ťažšie s Kyjevom než s Moskvou.
„Myslím si, že je to hanba,“ povedal Trump v rozhovore pre televíziu Newsmax na otázku o obnovených ukrajinských úderoch na ruské rafinérie.
Šéf Bieleho domu zároveň opäť kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a naznačil, že dosiahnuť s ním kompromis o ukončení vojny je podľa neho ťažšie než s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„Malo by sa to čoskoro skončiť. Myslím si, že obaja by v skutočnosti chceli, aby sa to skončilo,“ povedal Trump. „Ale podľa mňa je so Zelenským ťažšie rokovať než s Putinom.“
Trumpove výroky prichádzajú v čase ďalšieho zhoršovania vzťahov medzi Washingtonom a Kyjevom.
Zelenskyj vo štvrtok v Bruseli rokoval s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a absolvoval sériu bilaterálnych stretnutí s európskymi lídrami. V piatok sa má zúčastniť na samite Európskej únie (EÚ).
Ukrajinský prezident predtým pre Financial Times povedal, že prestávka v útokoch na ruské rafinérie sa skončila, pretože Moskva podľa Kyjeva nedodržiava prímerie týkajúce sa útokov na energetickú infraštruktúru, ktoré oznámil Trump.
Kyjev preto obnovil útoky na ruský ropný sektor, ktorý považuje za dôležitý zdroj príjmov Moskvy na financovanie vojny.
Zdroj: SITA.sk - Trump označil ukrajinské útoky na ruské rafinérie za hanbu, skritizoval Zelenského © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump označil obnovené ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie za „hanbu“ a vyhlásil, že podľa neho zvyšujú svetové ceny energií.
„Myslím si, že je to hanba,“ povedal Trump v rozhovore pre televíziu Newsmax na otázku o obnovených ukrajinských úderoch na ruské rafinérie.
Lepšie s Putinom ako so Zelenským
Šéf Bieleho domu zároveň opäť kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a naznačil, že dosiahnuť s ním kompromis o ukončení vojny je podľa neho ťažšie než s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„Malo by sa to čoskoro skončiť. Myslím si, že obaja by v skutočnosti chceli, aby sa to skončilo,“ povedal Trump. „Ale podľa mňa je so Zelenským ťažšie rokovať než s Putinom.“
Trumpove výroky prichádzajú v čase ďalšieho zhoršovania vzťahov medzi Washingtonom a Kyjevom.
Kyjev obnovil útoky
Zelenskyj vo štvrtok v Bruseli rokoval s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a absolvoval sériu bilaterálnych stretnutí s európskymi lídrami. V piatok sa má zúčastniť na samite Európskej únie (EÚ).
Ukrajinský prezident predtým pre Financial Times povedal, že prestávka v útokoch na ruské rafinérie sa skončila, pretože Moskva podľa Kyjeva nedodržiava prímerie týkajúce sa útokov na energetickú infraštruktúru, ktoré oznámil Trump.
Kyjev preto obnovil útoky na ruský ropný sektor, ktorý považuje za dôležitý zdroj príjmov Moskvy na financovanie vojny.
Zdroj: SITA.sk - Trump označil ukrajinské útoky na ruské rafinérie za hanbu, skritizoval Zelenského © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: energetická infraštruktúra ruské rafinérie ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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