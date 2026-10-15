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15. októbra 2026
Trump zrušil priamy prenos popravy bývalého vojaka; bude síce zastrelený, ale bez divákov
Nidal Hasan, ktorý v roku 2009 zabil na základni Fort Hood 13 ľudí, má byť 3. decembra zastrelený vojenskou popravnou čatou. Americký prezident
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15.10.2026 (SITA.sk) - Nidal Hasan, ktorý v roku 2009 zabil na základni Fort Hood 13 ľudí, má byť 3. decembra zastrelený vojenskou popravnou čatou.
Hasana majú 3. decembra popraviť zastrelením, pôjde o prvú popravu vojenskou popravnou čatou v USA od roku 1945. „Zomrie podľa plánu pred popravnou čatou, ale táto udalosť sa nebude vysielať,“ oznámil Trump.
Plán ministra obrany Peta Hegsetha vyvolal odpor politikov oboch hlavných strán, katolíckej cirkvi, OSN aj viacerých spojencov USA.
Podľa prieskumu Washington Post-ABC News-Ipsos bolo proti priamemu prenosu osem z desiatich Američanov.
Trump naznačil, že s vysielaním osobne problém nemal. Podľa neho mohlo byť „silným odstrašujúcim príkladom pre svet“, ako USA zaobchádzajú s teroristami. Dodal však, že „mnohí veľmi dobrí a dobre zmýšľajúci ľudia by ho radšej nevideli zomierať“.
Hasan pri útoku zabil 13 ľudí a ďalších 30 zranil. Dvanásť zo zabitých boli vojaci. Vojenská porota mu v roku 2013 uložila trest smrti.
Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson varoval, že odvysielanie popravy by sa mohlo stať „náborovým nástrojom pre budúcich teroristov“. Rodiny obetí budú môcť popravu sledovať osobne.
Zdroj: SITA.sk - Trump zrušil priamy prenos popravy bývalého vojaka; bude síce zastrelený, ale bez divákov © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok zrušil plán ministerstva obrany vysielať naživo popravu Nidala Hasana, ktorý v roku 2009 zastrelil na vojenskej základni Fort Hood v Texase 13 ľudí.
Hasana majú 3. decembra popraviť zastrelením, pôjde o prvú popravu vojenskou popravnou čatou v USA od roku 1945. „Zomrie podľa plánu pred popravnou čatou, ale táto udalosť sa nebude vysielať,“ oznámil Trump.
Návrat do stredoveku
Plán ministra obrany Peta Hegsetha vyvolal odpor politikov oboch hlavných strán, katolíckej cirkvi, OSN aj viacerých spojencov USA.
Podľa prieskumu Washington Post-ABC News-Ipsos bolo proti priamemu prenosu osem z desiatich Američanov.
Trump naznačil, že s vysielaním osobne problém nemal. Podľa neho mohlo byť „silným odstrašujúcim príkladom pre svet“, ako USA zaobchádzajú s teroristami. Dodal však, že „mnohí veľmi dobrí a dobre zmýšľajúci ľudia by ho radšej nevideli zomierať“.
Vzor budúcich teroristov
Hasan pri útoku zabil 13 ľudí a ďalších 30 zranil. Dvanásť zo zabitých boli vojaci. Vojenská porota mu v roku 2013 uložila trest smrti.
Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson varoval, že odvysielanie popravy by sa mohlo stať „náborovým nástrojom pre budúcich teroristov“. Rodiny obetí budú môcť popravu sledovať osobne.
Zdroj: SITA.sk - Trump zrušil priamy prenos popravy bývalého vojaka; bude síce zastrelený, ale bez divákov © SITA Všetky práva vyhradené.
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