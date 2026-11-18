Správa mestskej zelene v Košiciach aj tento rok ponúka na prenájom vianočné stromčeky
Záujemcovia si môžu vybrať zo stovky smrekov pichľavých s výškou 120 až 150 centimetrov. Košičania si aj tento rok môžu prenajať vianočný stromček od Správy mestskej zelene v Košiciach. Ako ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Záujemcovia si môžu vybrať zo stovky smrekov pichľavých s výškou 120 až 150 centimetrov.
Košičania si aj tento rok môžu prenajať vianočný stromček od Správy mestskej zelene v Košiciach. Ako informovali, prenájom štartuje už dnes (streda 18. novembra) ráno. Záujemcovia si môžu vybrať zo stovky smrekov pichľavých s výškou 120 až 150 centimetrov, a to na stránke https://vianocnestromceky.smsz.sk/.
„Aj tento rok si môžete urobiť Vianoce o niečo ekologickejšie a prenajať si živý vianočný stromček v nádobe, ktorý po sviatkoch neputuje do odpadu, ale späť do prírody,” uvádza Správa mestskej zelene. Cena prenájmu je 54 eur s DPH, zahŕňa dovoz aj odvoz stromčeka.
„Rozvoz prenajatých stromčekov sa začne od 15. decembra a začiatkom januára ho opäť odvezú, aby mohol ďalej rásť,” doplnila košická Správa mestskej zelene.
Zdroj: SITA.sk - Správa mestskej zelene v Košiciach aj tento rok ponúka na prenájom vianočné stromčeky © SITA Všetky práva vyhradené.
Košičania si aj tento rok môžu prenajať vianočný stromček od Správy mestskej zelene v Košiciach. Ako informovali, prenájom štartuje už dnes (streda 18. novembra) ráno. Záujemcovia si môžu vybrať zo stovky smrekov pichľavých s výškou 120 až 150 centimetrov, a to na stránke https://vianocnestromceky.smsz.sk/.
„Aj tento rok si môžete urobiť Vianoce o niečo ekologickejšie a prenajať si živý vianočný stromček v nádobe, ktorý po sviatkoch neputuje do odpadu, ale späť do prírody,” uvádza Správa mestskej zelene. Cena prenájmu je 54 eur s DPH, zahŕňa dovoz aj odvoz stromčeka.
„Rozvoz prenajatých stromčekov sa začne od 15. decembra a začiatkom januára ho opäť odvezú, aby mohol ďalej rásť,” doplnila košická Správa mestskej zelene.
Zdroj: SITA.sk - Správa mestskej zelene v Košiciach aj tento rok ponúka na prenájom vianočné stromčeky © SITA Všetky práva vyhradené.