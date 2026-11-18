Wlachovský: Trump môže po volebnej porážke pritvrdiť, Európa sa musí pripraviť
Bývalý slovenský minister zahraničných vecí očakáva zmeny v Republikánskej strane a varuje pred možným presunom Trumpovej pozornosti na zahraničnú politiku. Výrazná ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Bývalý slovenský minister zahraničných vecí očakáva zmeny v Republikánskej strane a varuje pred možným presunom Trumpovej pozornosti na zahraničnú politiku.
Podľa jeho slov novembrové voľby ukázali, že Trump stráca schopnosť zabezpečovať republikánskym kandidátom víťazstvá.
Demokrati získali kontrolu nad oboma komorami Kongresu, čo môže prezidentovi skomplikovať presadzovanie rozpočtu, personálnych nominácií aj ďalších domácich priorít.
„Republikáni za ním stáli preto, že im zaručoval volebné víťazstvá. Toto kúzlo sa skončilo,“ priblížil Wlachovský. Za dôležité považuje aj možné zmeny vo vedení republikánov a postupné formovanie kandidátov na ďalšie prezidentské voľby.
Trumpova porážka podľa neho môže vyvolať vnútrostranícke konflikty a oslabiť jeho doterajšiu autoritu.
Bývalý minister však upozornil, že americký prezident si aj po strate kongresovej väčšiny zachováva rozsiahle právomoci v zahraničnej politike. Práve tam môže hľadať priestor na presadzovanie svojich ambícií.
„Môže sa stať, že vzhľadom na zúžený manévrovací priestor doma sa bude viac zameriavať na zahraničnú politiku. A neviem, či by sme sa na toto v Európe mali tešiť,“ varoval.
Európske krajiny by preto podľa Wlachovského mali pokračovať v posilňovaní vlastných obranných schopností a znižovaní závislosti od Spojených štátov.
Zdôraznil, že Európa musí dokázať garantovať svoju bezpečnosť aj v situácii, keď sa politika Washingtonu stane menej predvídateľnou.
Zdroj: SITA.sk - Wlachovský: Trump môže po volebnej porážke pritvrdiť, Európa sa musí pripraviť © SITA Všetky práva vyhradené.
Výrazná porážka republikánov v amerických kongresových voľbách môže oslabiť prezidenta Donalda Trumpa v domácej politike, zároveň ho však môže podnietiť k razantnejšiemu postupu na medzinárodnej scéne, povedal v podcaste Konzervatívna kaviareň bývalý minister zahraničných vecí SR Miroslav Wlachovský.
Víťazstvá republikánov
Demokrati získali kontrolu nad oboma komorami Kongresu, čo môže prezidentovi skomplikovať presadzovanie rozpočtu, personálnych nominácií aj ďalších domácich priorít.
„Republikáni za ním stáli preto, že im zaručoval volebné víťazstvá. Toto kúzlo sa skončilo,“ priblížil Wlachovský. Za dôležité považuje aj možné zmeny vo vedení republikánov a postupné formovanie kandidátov na ďalšie prezidentské voľby.
Trumpova porážka podľa neho môže vyvolať vnútrostranícke konflikty a oslabiť jeho doterajšiu autoritu.
Trumpove rozsiahle právomoci
Bývalý minister však upozornil, že americký prezident si aj po strate kongresovej väčšiny zachováva rozsiahle právomoci v zahraničnej politike. Práve tam môže hľadať priestor na presadzovanie svojich ambícií.
„Môže sa stať, že vzhľadom na zúžený manévrovací priestor doma sa bude viac zameriavať na zahraničnú politiku. A neviem, či by sme sa na toto v Európe mali tešiť,“ varoval.
Menej predvídateľný Washington
Európske krajiny by preto podľa Wlachovského mali pokračovať v posilňovaní vlastných obranných schopností a znižovaní závislosti od Spojených štátov.
Zdôraznil, že Európa musí dokázať garantovať svoju bezpečnosť aj v situácii, keď sa politika Washingtonu stane menej predvídateľnou.
Zdroj: SITA.sk - Wlachovský: Trump môže po volebnej porážke pritvrdiť, Európa sa musí pripraviť © SITA Všetky práva vyhradené.
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