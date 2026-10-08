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08. októbra 2026
Syn legendárneho šerpu varuje pred klimatickými zmenami v Himalájach
Tagy: Himaláje Mount Everest
Klimatické zmeny menia Himaláje, zvyšujú riziká pre horolezcov aj obyvateľov pod jeho pyšnými štítmi. Syn slávneho horolezca Šerpu Tenzinga Norgaya upozorňuje na čoraz vážnejšie dôsledky ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Klimatické zmeny menia Himaláje, zvyšujú riziká pre horolezcov aj obyvateľov pod jeho pyšnými štítmi.
Syn slávneho horolezca Šerpu Tenzinga Norgaya upozorňuje na čoraz vážnejšie dôsledky klimatických zmien v Himalájach, ktoré komplikujú horolezecké výstupy a ohrozujú miestne komunity.
Dnes 61-ročný Šerpa Jamling Tenzing Norgay reagoval na uvedenie životopisného filmu "Tenzing", ktorý zobrazuje prvý oficiálne potvrdený výstup na Mount Everest v roku 1953. Film ponúka pohľad zo strany Šerpu Tenzinga Norgaya, ktorý spolu s Edmundom Hillarym zdolal vrchol dovtedy považovaný za nemožný.
"Tieto katastrofy sú pre nás varovaním. Nepál je veľmi zraniteľný, keďže polovicu krajiny tvoria hory. To ovplyvní obyvateľov žijúcich nížšie pri riekach," povedal syn legendy pre AFP. Pred dvoma rokmi priamo videl, ako záplavy spôsobené prasknutím ľadovcového jazera zničili polovicu dediny Thame vo výške 3800 metrov nad morom.
Šerpa Jamling Tenzing Norgay upozorňuje, že ústup ľadovcov vedie k rastu jazier, ktoré môžu skolabovať: "Je to veľká hrozba, presne to sa stalo v Thame, pol dediny zmizlo z máp."
Vypovedal aj o zmenách na Evereste, kde sa už teraz v druhom výškovom tábore vo výške približne 6400 metrov nad morom objavuje voda, čo predtým nebolo známe: "Nikdy tam nebola voda, vždy to bola tvrdá ľadová plocha." Podľa neho dokladajú porovnávacie fotografie, ako veľmi sa ľadovce od čias výstupu jeho otca v roku 1953 zmenšili.
Tieto environmentálne zmeny výrazne zvyšujú riziká pri horolezectve. "Musíme byť teraz veľmi opatrní, ako sa na hory pozeráme a ako sa snažíme ich zdolať," zdôraznil a vyzval, aby zodpovednosť za klimatické zmeny prebrali hlavne najväčší svetoví znečisťovatelia.
"Klimatická kríza neovplyvňuje iba nás v Himalájach, ale aj Európu či Spojené štáty, kde pustošia požiare," dodal. Jemný portrét svojho otca nazval "dlho očakávaným filmom", ktorý prináša Šerpovi zaslúžené uznanie po dekádach, keď jeho príbeh často zatienila západná perspektíva výstupu na Everest.
"Môj otec nevyhľadával slávu, horolezectvo bolo jeho vášňou, mal sen vyliezť na túto horu," vysvetlil Jamling Norgay. Hoci dnes mnoho Nepálcov získava uznanie v horolezeckých kruhoch, väčšina Šerpov stále horolezectvo vykonáva najmä z ekonomickej potreby: "Lezú, aby zabezpečili rodiny a vzdelanie pre svoje deti, aby nemuseli robiť to isté."
Závislosť miestnych komunít od horolezectva robí zmeny v Himalájach ešte vážnejšími. Šerpa pripomína, že počas života jeho otca sa o klimatických zmenách hovorilo len málo, pretože ich dôsledky neboli také zjavné ako dnes.
"Všimli sme si to až teraz," uzavrel Šerpa Jamling Tenzing Norgay.
Zdroj: SITA.sk - Syn legendárneho šerpu varuje pred klimatickými zmenami v Himalájach © SITA Všetky práva vyhradené.
Syn slávneho horolezca Šerpu Tenzinga Norgaya upozorňuje na čoraz vážnejšie dôsledky klimatických zmien v Himalájach, ktoré komplikujú horolezecké výstupy a ohrozujú miestne komunity.
Dnes 61-ročný Šerpa Jamling Tenzing Norgay reagoval na uvedenie životopisného filmu "Tenzing", ktorý zobrazuje prvý oficiálne potvrdený výstup na Mount Everest v roku 1953. Film ponúka pohľad zo strany Šerpu Tenzinga Norgaya, ktorý spolu s Edmundom Hillarym zdolal vrchol dovtedy považovaný za nemožný.
"Tieto katastrofy sú pre nás varovaním. Nepál je veľmi zraniteľný, keďže polovicu krajiny tvoria hory. To ovplyvní obyvateľov žijúcich nížšie pri riekach," povedal syn legendy pre AFP. Pred dvoma rokmi priamo videl, ako záplavy spôsobené prasknutím ľadovcového jazera zničili polovicu dediny Thame vo výške 3800 metrov nad morom.
Šerpa Jamling Tenzing Norgay upozorňuje, že ústup ľadovcov vedie k rastu jazier, ktoré môžu skolabovať: "Je to veľká hrozba, presne to sa stalo v Thame, pol dediny zmizlo z máp."
Dekády zmien
Vypovedal aj o zmenách na Evereste, kde sa už teraz v druhom výškovom tábore vo výške približne 6400 metrov nad morom objavuje voda, čo predtým nebolo známe: "Nikdy tam nebola voda, vždy to bola tvrdá ľadová plocha." Podľa neho dokladajú porovnávacie fotografie, ako veľmi sa ľadovce od čias výstupu jeho otca v roku 1953 zmenšili.
Tieto environmentálne zmeny výrazne zvyšujú riziká pri horolezectve. "Musíme byť teraz veľmi opatrní, ako sa na hory pozeráme a ako sa snažíme ich zdolať," zdôraznil a vyzval, aby zodpovednosť za klimatické zmeny prebrali hlavne najväčší svetoví znečisťovatelia.
"Klimatická kríza neovplyvňuje iba nás v Himalájach, ale aj Európu či Spojené štáty, kde pustošia požiare," dodal. Jemný portrét svojho otca nazval "dlho očakávaným filmom", ktorý prináša Šerpovi zaslúžené uznanie po dekádach, keď jeho príbeh často zatienila západná perspektíva výstupu na Everest.
Robia to pre potomkov
"Môj otec nevyhľadával slávu, horolezectvo bolo jeho vášňou, mal sen vyliezť na túto horu," vysvetlil Jamling Norgay. Hoci dnes mnoho Nepálcov získava uznanie v horolezeckých kruhoch, väčšina Šerpov stále horolezectvo vykonáva najmä z ekonomickej potreby: "Lezú, aby zabezpečili rodiny a vzdelanie pre svoje deti, aby nemuseli robiť to isté."
Závislosť miestnych komunít od horolezectva robí zmeny v Himalájach ešte vážnejšími. Šerpa pripomína, že počas života jeho otca sa o klimatických zmenách hovorilo len málo, pretože ich dôsledky neboli také zjavné ako dnes.
"Všimli sme si to až teraz," uzavrel Šerpa Jamling Tenzing Norgay.
Zdroj: SITA.sk - Syn legendárneho šerpu varuje pred klimatickými zmenami v Himalájach © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Himaláje Mount Everest
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