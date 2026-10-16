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16. októbra 2026
Zelenskyj požiadal Brusel o dodatočné miliardy, aby Ukrajina dokázala udržať ruské čižmy mimo EÚ
Tagy: Finančná podpora Ukrajiny Nemecký kancelár Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Únia v súčasnosti Kyjevu vypláca tranže z úverového balíka vo výške 90 miliárd eur, ktorý má pomôcť financovať fungovanie krajiny do konca roka 2027.
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16.10.2026 (SITA.sk) - Únia v súčasnosti Kyjevu vypláca tranže z úverového balíka vo výške 90 miliárd eur, ktorý má pomôcť financovať fungovanie krajiny do konca roka 2027.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval lídrov Európskej únie (EÚ), aby Kyjevu budúci rok poskytli dodatočných 70 miliárd eur na pokračovanie obrany proti ruskej invázii.
„Vojna bude budúci rok stáť 155 miliárd eur. A od vás potrebujeme dodatočných najmenej 70 miliárd eur – na obranu, zbrane a našu odolnosť,“ povedal Zelenskyj na samite EÚ v Bruseli. „Je to realistická suma. Prosím vás, aby ste túto podporu našli. Pomôže nám zadržať Rusko.“
EÚ je najväčším medzinárodným podporovateľom Ukrajiny. V súčasnosti Kyjevu postupne vypláca tranže z úverového balíka vo výške 90 miliárd eur, ktorý má pomôcť financovať fungovanie krajiny do konca roka 2027.
Ukrajinské úrady však upozorňujú, že hospodárstvo krajiny je naďalej pod silným tlakom pre pokračujúce ruské útoky na energetickú a civilnú infraštruktúru a v rozpočte vzniká významný finančný deficit.
Nemecký kancelár Friedrich Merz už vo štvrtok pripustil, že Únia bude musieť nájsť dodatočné zdroje na financovanie Ukrajiny. „Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme Ukrajine pomohli prežiť zimu a podporili ju aj budúci rok,“ vyhlásil.
Európska komisia (EK) uviedla, že spolupracuje s ukrajinskou vládou na spresnení sumy, ktorú bude Kyjev v roku 2027 potrebovať. Diplomati očakávajú, že ministri zahraničných vecí EÚ budú o tejto otázke rokovať v decembri.
Diskusia o novom balíku pomoci opäť otvorila debatu o využití približne 200 miliárd eur zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky. Viaceré členské štáty však zostávajú opatrné a Belgicko, kde sa nachádza väčšina týchto prostriedkov, je naďalej proti ich použitiu na financovanie Ukrajiny.
EÚ zároveň vyzýva ďalších partnerov Kyjeva vrátane Veľkej Británie, Kanady a Japonska, aby prispeli k pokrytiu očakávaného finančného výpadku.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj požiadal Brusel o dodatočné miliardy, aby Ukrajina dokázala udržať ruské čižmy mimo EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval lídrov Európskej únie (EÚ), aby Kyjevu budúci rok poskytli dodatočných 70 miliárd eur na pokračovanie obrany proti ruskej invázii.
Najväčší podporovateľ Kyjeva
„Vojna bude budúci rok stáť 155 miliárd eur. A od vás potrebujeme dodatočných najmenej 70 miliárd eur – na obranu, zbrane a našu odolnosť,“ povedal Zelenskyj na samite EÚ v Bruseli. „Je to realistická suma. Prosím vás, aby ste túto podporu našli. Pomôže nám zadržať Rusko.“
EÚ je najväčším medzinárodným podporovateľom Ukrajiny. V súčasnosti Kyjevu postupne vypláca tranže z úverového balíka vo výške 90 miliárd eur, ktorý má pomôcť financovať fungovanie krajiny do konca roka 2027.
Ukrajinské úrady však upozorňujú, že hospodárstvo krajiny je naďalej pod silným tlakom pre pokračujúce ruské útoky na energetickú a civilnú infraštruktúru a v rozpočte vzniká významný finančný deficit.
Merz žiada podporu
Nemecký kancelár Friedrich Merz už vo štvrtok pripustil, že Únia bude musieť nájsť dodatočné zdroje na financovanie Ukrajiny. „Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme Ukrajine pomohli prežiť zimu a podporili ju aj budúci rok,“ vyhlásil.
Európska komisia (EK) uviedla, že spolupracuje s ukrajinskou vládou na spresnení sumy, ktorú bude Kyjev v roku 2027 potrebovať. Diplomati očakávajú, že ministri zahraničných vecí EÚ budú o tejto otázke rokovať v decembri.
Zmrazené aktíva opäť na stole
Diskusia o novom balíku pomoci opäť otvorila debatu o využití približne 200 miliárd eur zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky. Viaceré členské štáty však zostávajú opatrné a Belgicko, kde sa nachádza väčšina týchto prostriedkov, je naďalej proti ich použitiu na financovanie Ukrajiny.
EÚ zároveň vyzýva ďalších partnerov Kyjeva vrátane Veľkej Británie, Kanady a Japonska, aby prispeli k pokrytiu očakávaného finančného výpadku.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj požiadal Brusel o dodatočné miliardy, aby Ukrajina dokázala udržať ruské čižmy mimo EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Finančná podpora Ukrajiny Nemecký kancelár Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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