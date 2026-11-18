Samosprávy vyzvali Fica na obranu eurofondov, obávajú sa ďalších škrtov v Európskej únii
Európska únia v súčasnosti vyjednáva o Viacročnom finančnom rámci na obdobie 2028 - 2034, pričom diskusie indikujú riziko znižovania financií vyčlenených na Kohéznu politiku.
18.11.2026 (SITA.sk) - Európska únia v súčasnosti vyjednáva o Viacročnom finančnom rámci na obdobie 2028 – 2034, pričom diskusie indikujú riziko znižovania financií vyčlenených na Kohéznu politiku.
Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únia miest Slovenska (ÚMS) sa spoločne obrátili na predsedu vlády SR Roberta Fica s výzvou na aktívne presadzovanie zachovania Kohéznej politiky v rámci rokovaní o Viacročnom finančnom rámci (VFR) Európskej únie na roky 2028 – 2034.
Trojica samosprávnych združení upozorňuje na hrozbu ďalších škrtov v rozpočte EÚ, ktoré by mohli výrazne obmedziť možnosti financovania investícií v slovenských regiónoch, mestách a obciach, a tým negatívne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov. Podľa ich vyjadrení sú eurofondy z Kohéznej politiky hlavným motorom investícií do infraštruktúry, ako sú cesty, školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia, projekty zelenej transformácie či verejné služby.
Samosprávy v liste premiérovi zdôraznili význam spolupráce s vládou a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), s ktorým už pripravujú strategické investície pre nadchádzajúce programové obdobie. Vyzdvihujú pritom dôkaz solidarity Slovenska, ktorý sa prejavil v strednodobom preskúmaní Programu Slovensko 2021 – 2027, kde krajina presmerovala zhruba 10 percent zdrojov na nové európske priority za aktívneho podieľania miest a obcí.
Podľa SK8, ZMOS a ÚMS musí Slovensko zastávať jednotný a sebavedomý postoj v Bruseli s cieľom presadiť tri základné princípy. Prvým je zastavenie ďalších škrtov prostriedkov určených na Kohéznu politiku, ktorá už bola oslabená v pôvodnom návrhu Európskej komisie. Druhým princípom je dostupnosť podpory pre všetky regióny EÚ bez ohľadu na ich vyspelosť. Tretím je silné postavenie regiónov pri rozhodovaní o investíciách, teda zachovanie princípu partnerstva, aby kraje, mestá a obce, ktoré najlepšie poznajú miestne potreby, mohli spolurozhodovať o relevantných projektoch.
Samosprávy veria, že koordinovaný postup vlády SR a územnej samosprávy je zásadný pre úspešnú obranu národných záujmov na európskej úrovni. „Silná Kohézna politika nie je pre Slovensko len doplnkom financovania, ale základným pilierom rozvoja a zlepšenia životnej úrovne našich občanov," uvádzajú v spoločnej výzve.
Európska únia v súčasnosti vyjednáva o Viacročnom finančnom rámci na obdobie 2028 – 2034, pričom diskusie indikujú riziko znižovania financií vyčlenených na Kohéznu politiku. Samosprávy preto apelujú na vládu, aby presadila národné záujmy a zabránila ďalšiemu oslabovaniu tejto politiky, ktorá významne prispieva k rozvoju slovenských regiónov.
Združenia SK8, ZMOS a ÚMS zdôrazňujú, že práve silná a konzistentná spolupráca medzi vládou a regionálnymi samosprávami je predpokladom úspešného zabezpečenia primeraných finančných prostriedkov, ktoré umožnia pokračovať v rozvoji infraštruktúry a služieb pre obyvateľov všetkých častí Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy vyzvali Fica na obranu eurofondov, obávajú sa ďalších škrtov v Európskej únii © SITA Všetky práva vyhradené.
Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únia miest Slovenska (ÚMS) sa spoločne obrátili na predsedu vlády SR Roberta Fica s výzvou na aktívne presadzovanie zachovania Kohéznej politiky v rámci rokovaní o Viacročnom finančnom rámci (VFR) Európskej únie na roky 2028 – 2034.
Trojica samosprávnych združení upozorňuje na hrozbu ďalších škrtov v rozpočte EÚ, ktoré by mohli výrazne obmedziť možnosti financovania investícií v slovenských regiónoch, mestách a obciach, a tým negatívne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov. Podľa ich vyjadrení sú eurofondy z Kohéznej politiky hlavným motorom investícií do infraštruktúry, ako sú cesty, školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia, projekty zelenej transformácie či verejné služby.
Spoločný postup za eurofondy
Samosprávy v liste premiérovi zdôraznili význam spolupráce s vládou a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), s ktorým už pripravujú strategické investície pre nadchádzajúce programové obdobie. Vyzdvihujú pritom dôkaz solidarity Slovenska, ktorý sa prejavil v strednodobom preskúmaní Programu Slovensko 2021 – 2027, kde krajina presmerovala zhruba 10 percent zdrojov na nové európske priority za aktívneho podieľania miest a obcí.
Podľa SK8, ZMOS a ÚMS musí Slovensko zastávať jednotný a sebavedomý postoj v Bruseli s cieľom presadiť tri základné princípy. Prvým je zastavenie ďalších škrtov prostriedkov určených na Kohéznu politiku, ktorá už bola oslabená v pôvodnom návrhu Európskej komisie. Druhým princípom je dostupnosť podpory pre všetky regióny EÚ bez ohľadu na ich vyspelosť. Tretím je silné postavenie regiónov pri rozhodovaní o investíciách, teda zachovanie princípu partnerstva, aby kraje, mestá a obce, ktoré najlepšie poznajú miestne potreby, mohli spolurozhodovať o relevantných projektoch.
Obrana národných záujmov
Samosprávy veria, že koordinovaný postup vlády SR a územnej samosprávy je zásadný pre úspešnú obranu národných záujmov na európskej úrovni. „Silná Kohézna politika nie je pre Slovensko len doplnkom financovania, ale základným pilierom rozvoja a zlepšenia životnej úrovne našich občanov," uvádzajú v spoločnej výzve.
Európska únia v súčasnosti vyjednáva o Viacročnom finančnom rámci na obdobie 2028 – 2034, pričom diskusie indikujú riziko znižovania financií vyčlenených na Kohéznu politiku. Samosprávy preto apelujú na vládu, aby presadila národné záujmy a zabránila ďalšiemu oslabovaniu tejto politiky, ktorá významne prispieva k rozvoju slovenských regiónov.
Združenia SK8, ZMOS a ÚMS zdôrazňujú, že práve silná a konzistentná spolupráca medzi vládou a regionálnymi samosprávami je predpokladom úspešného zabezpečenia primeraných finančných prostriedkov, ktoré umožnia pokračovať v rozvoji infraštruktúry a služieb pre obyvateľov všetkých častí Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy vyzvali Fica na obranu eurofondov, obávajú sa ďalších škrtov v Európskej únii © SITA Všetky práva vyhradené.
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