V Kapušanoch pri Prešove po novom môžete nakupovať nonstop
Kapušany otvárajú nové možnosti nakupovania. Kapušany, ktoré vďaka svojej strategickej polohe na križovatke dôležitých dopravných trás predstavujú jednu z brán na severovýchod Slovenska, ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Kapušany otvárajú nové možnosti nakupovania.
Kapušany, ktoré vďaka svojej strategickej polohe na križovatke dôležitých dopravných trás predstavujú jednu z brán na severovýchod Slovenska, otvárajú nové možnosti nakupovania. Najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota tu prostredníctvom COOP Jednoty Prešov otvorila na Hlavnej ulici 366/11 rozsiahlo modernizovaný supermarket, v ktorom môžu zákazníci nakupovať 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Predajňa získala väčšiu predajnú plochu, komfortnejšie priestory a nové technológie. Inovatívny režim 24/7 prináša väčšiu flexibilitu nielen miestnym obyvateľom, ale aj ľuďom, ktorí cez Kapušany denne prechádzajú.
Kapušany boli významnou križovatkou obchodných ciest už v stredoveku. Ich názov pochádza od slova "kapu", teda brána, a odkazuje na niekdajší dôležitý krajinský prechod, kde sa vyberalo mýto. Dnes tadiaľ vedú významné dopravné spojenia medzi Prešovom, Bardejovom a Hanušovcami nad Topľou. A práve na tomto strategickom mieste prináša COOP Jednota nový štandard nakupovania. Modernizovaný supermarket s režimom 24/7 je dostupný miestnym obyvateľom, ľuďom dochádzajúcim za prácou aj cestujúcim naprieč regiónom, a to bez ohľadu na dennú hodinu.
Supermarket prešiel kompletnou prestavbou vnútorných priestorov. Zmenou dispozície a rozšírením pôvodného zázemia sa predajná plocha zväčšila z 257 na 312 m², teda o viac ako pätinu. Nové skladové priestory a zázemie pre zamestnancov majú spolu rozlohu 215 m². Výsledkom je priestrannejšia a komfortnejšia predajňa, ktorá spája moderné technológie s flexibilitou nakupovania.
"Pri príprave predajne v Kapušanoch sme nadviazali na skúsenosti z našich dvoch automatizovaných prevádzok v Prešove. Tie nám potvrdzujú, že zákazníci oceňujú flexibilitu a možnosť nakúpiť si v čase, ktorý im najviac vyhovuje. V Kapušanoch sme navyše zavedenie režimu 24/7 spojili s rozsiahlou modernizáciou supermarketu, ktorá priniesla komfortnejšie prostredie pre zákazníkov aj lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov. Veríme, že novú podobu predajne a možnosť nonstop nakupovania ocenia nielen miestni obyvatelia, ale aj ľudia, ktorí Kapušanmi prechádzajú," uvádza Štefan Bujňák, predseda predstavenstva COOP Jednota Prešov.
Rozsiahlou modernizáciou prešli nielen predajné priestory, ale aj technické zázemie a celý objekt. Supermarket získal nové obchodné vybavenie, moderné chladiace a mraziace zariadenia, úspornejšie LED osvetlenie či klimatizáciu. Zákazníkom tak ponúka príjemnejšie a prehľadnejšie prostredie na nakupovanie, zatiaľ čo nové skladové priestory a zázemie vytvárajú lepšie podmienky pre každodennú prácu zamestnancov.
Dôležitou súčasťou modernizácie bolo aj zavedenie technológií, ktoré umožňujú fungovanie predajne v automatizovanom režime 24/7. Pribudli dve samoobslužné pokladne, elektronické cenovky a bezpečnostné systémy, vďaka ktorým môžu zákazníci pohodlne nakupovať aj mimo bežných otváracích hodín.
Supermarket funguje v hybridnom režime, ktorý spája tradičné nakupovanie s personálom a automatizovaný predaj. V pracovných dňoch je klasická prevádzka otvorená od 6.00 do 18.00 hod., v sobotu od 6.00 do 12.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 11.30 hod. Mimo týchto hodín sa predajňa prepína do automatizovaného režimu 24/7.
Na vstup do predajne v samoobslužnom režime zákazníci využívajú mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub, prostredníctvom ktorej si vygenerujú QR kód. Nákup následne zaplatia bezhotovostne pri samoobslužnej pokladni, a to platobnou kartou, mobilným telefónom alebo inteligentnými hodinkami. Bezpečnosť prevádzky zabezpečuje kamerový systém a vzdialený dohľad.
Na rozvoji konceptu COOP Jednota 24/7 sa podieľajú aj partneri Mastercard a UniCredit Bank, ktorí podporujú zavádzanie moderných platobných a finančných riešení.
"Inovácie majú zmysel vtedy, keď ľuďom skutočne uľahčujú každodenný život. Predajňa v Kapušanoch ukazuje, ako môžu moderné technológie podporiť tradičný obchod, zvýšiť dostupnosť služieb v regiónoch a zároveň dať ľuďom väčšiu slobodu v tom, ako a kedy nakupujú. Teší nás, že spoločne podporujeme riešenia, ktoré prinášajú pohodlné a bezpečné nakupovanie aj do menších miest a regiónov," hovorí Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.
Dôležitou súčasťou rozvoja siete je aj finančné partnerstvo, ktoré pomáha vytvárať priestor na ďalšie investície do modernizácie predajní a nových služieb.
"V UniCredit Bank dlhodobo podporujeme investície, ktoré pomáhajú slovenským firmám rozvíjať sa a prinášať zákazníkom kvalitnejšie služby v regiónoch. Modernizácia predajní COOP Jednota ukazuje, že inovácie majú svoje miesto aj v tradičnom maloobchode. Teší nás, že môžeme byť partnerom projektu, ktorý spája rozvoj regionálnej obchodnej siete s modernými technológiami a vytvára nové možnosti nakupovania pre ľudí naprieč Slovenskom spojené s finančnými službami," uvádza Jaroslav Habo, riaditeľ UniCredit Bank pre Slovensko.
Otvorenie modernizovaného supermarketu v Kapušanoch je súčasťou širších investičných aktivít COOP Jednota Prešov. Spotrebné družstvo plánuje pred veľkonočnými sviatkami v roku 2027 otvoriť nové supermarkety v obciach Torysa a Červenica pri Sabinove. Pripravuje tiež výstavbu predajne Tempo v Drienove a nových supermarketov v Novej Ľubovni a Kendiciach.
Postupne pokračuje aj obnova najväčšieho obchodného domu družstva na Levočskej ulici v Prešove, kde sa v spolupráci s mestom podarilo sprístupniť nové parkovisko.
Viac informácií o fungovaní automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7 nájdu zákazníci na stránke www.coop.sk/24-7.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - V Kapušanoch pri Prešove po novom môžete nakupovať nonstop © SITA Všetky práva vyhradené.
Kapušany, ktoré vďaka svojej strategickej polohe na križovatke dôležitých dopravných trás predstavujú jednu z brán na severovýchod Slovenska, otvárajú nové možnosti nakupovania. Najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota tu prostredníctvom COOP Jednoty Prešov otvorila na Hlavnej ulici 366/11 rozsiahlo modernizovaný supermarket, v ktorom môžu zákazníci nakupovať 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Predajňa získala väčšiu predajnú plochu, komfortnejšie priestory a nové technológie. Inovatívny režim 24/7 prináša väčšiu flexibilitu nielen miestnym obyvateľom, ale aj ľuďom, ktorí cez Kapušany denne prechádzajú.
Moderné nakupovanie na historickej križovatke ciest
Kapušany boli významnou križovatkou obchodných ciest už v stredoveku. Ich názov pochádza od slova "kapu", teda brána, a odkazuje na niekdajší dôležitý krajinský prechod, kde sa vyberalo mýto. Dnes tadiaľ vedú významné dopravné spojenia medzi Prešovom, Bardejovom a Hanušovcami nad Topľou. A práve na tomto strategickom mieste prináša COOP Jednota nový štandard nakupovania. Modernizovaný supermarket s režimom 24/7 je dostupný miestnym obyvateľom, ľuďom dochádzajúcim za prácou aj cestujúcim naprieč regiónom, a to bez ohľadu na dennú hodinu.
Supermarket prešiel kompletnou prestavbou vnútorných priestorov. Zmenou dispozície a rozšírením pôvodného zázemia sa predajná plocha zväčšila z 257 na 312 m², teda o viac ako pätinu. Nové skladové priestory a zázemie pre zamestnancov majú spolu rozlohu 215 m². Výsledkom je priestrannejšia a komfortnejšia predajňa, ktorá spája moderné technológie s flexibilitou nakupovania.
"Pri príprave predajne v Kapušanoch sme nadviazali na skúsenosti z našich dvoch automatizovaných prevádzok v Prešove. Tie nám potvrdzujú, že zákazníci oceňujú flexibilitu a možnosť nakúpiť si v čase, ktorý im najviac vyhovuje. V Kapušanoch sme navyše zavedenie režimu 24/7 spojili s rozsiahlou modernizáciou supermarketu, ktorá priniesla komfortnejšie prostredie pre zákazníkov aj lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov. Veríme, že novú podobu predajne a možnosť nonstop nakupovania ocenia nielen miestni obyvatelia, ale aj ľudia, ktorí Kapušanmi prechádzajú," uvádza Štefan Bujňák, predseda predstavenstva COOP Jednota Prešov.
Modernizácia priniesla viac priestoru aj komfortu
Rozsiahlou modernizáciou prešli nielen predajné priestory, ale aj technické zázemie a celý objekt. Supermarket získal nové obchodné vybavenie, moderné chladiace a mraziace zariadenia, úspornejšie LED osvetlenie či klimatizáciu. Zákazníkom tak ponúka príjemnejšie a prehľadnejšie prostredie na nakupovanie, zatiaľ čo nové skladové priestory a zázemie vytvárajú lepšie podmienky pre každodennú prácu zamestnancov.
Dôležitou súčasťou modernizácie bolo aj zavedenie technológií, ktoré umožňujú fungovanie predajne v automatizovanom režime 24/7. Pribudli dve samoobslužné pokladne, elektronické cenovky a bezpečnostné systémy, vďaka ktorým môžu zákazníci pohodlne nakupovať aj mimo bežných otváracích hodín.
Cez deň s personálom, mimo otváracích hodín samoobslužne
Supermarket funguje v hybridnom režime, ktorý spája tradičné nakupovanie s personálom a automatizovaný predaj. V pracovných dňoch je klasická prevádzka otvorená od 6.00 do 18.00 hod., v sobotu od 6.00 do 12.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 11.30 hod. Mimo týchto hodín sa predajňa prepína do automatizovaného režimu 24/7.
Na vstup do predajne v samoobslužnom režime zákazníci využívajú mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub, prostredníctvom ktorej si vygenerujú QR kód. Nákup následne zaplatia bezhotovostne pri samoobslužnej pokladni, a to platobnou kartou, mobilným telefónom alebo inteligentnými hodinkami. Bezpečnosť prevádzky zabezpečuje kamerový systém a vzdialený dohľad.
Moderné nakupovanie vďaka spolupráci s partnermi
Na rozvoji konceptu COOP Jednota 24/7 sa podieľajú aj partneri Mastercard a UniCredit Bank, ktorí podporujú zavádzanie moderných platobných a finančných riešení.
"Inovácie majú zmysel vtedy, keď ľuďom skutočne uľahčujú každodenný život. Predajňa v Kapušanoch ukazuje, ako môžu moderné technológie podporiť tradičný obchod, zvýšiť dostupnosť služieb v regiónoch a zároveň dať ľuďom väčšiu slobodu v tom, ako a kedy nakupujú. Teší nás, že spoločne podporujeme riešenia, ktoré prinášajú pohodlné a bezpečné nakupovanie aj do menších miest a regiónov," hovorí Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.
Dôležitou súčasťou rozvoja siete je aj finančné partnerstvo, ktoré pomáha vytvárať priestor na ďalšie investície do modernizácie predajní a nových služieb.
"V UniCredit Bank dlhodobo podporujeme investície, ktoré pomáhajú slovenským firmám rozvíjať sa a prinášať zákazníkom kvalitnejšie služby v regiónoch. Modernizácia predajní COOP Jednota ukazuje, že inovácie majú svoje miesto aj v tradičnom maloobchode. Teší nás, že môžeme byť partnerom projektu, ktorý spája rozvoj regionálnej obchodnej siete s modernými technológiami a vytvára nové možnosti nakupovania pre ľudí naprieč Slovenskom spojené s finančnými službami," uvádza Jaroslav Habo, riaditeľ UniCredit Bank pre Slovensko.
COOP Jednota Prešov pokračuje v investíciách do regiónu
Otvorenie modernizovaného supermarketu v Kapušanoch je súčasťou širších investičných aktivít COOP Jednota Prešov. Spotrebné družstvo plánuje pred veľkonočnými sviatkami v roku 2027 otvoriť nové supermarkety v obciach Torysa a Červenica pri Sabinove. Pripravuje tiež výstavbu predajne Tempo v Drienove a nových supermarketov v Novej Ľubovni a Kendiciach.
Postupne pokračuje aj obnova najväčšieho obchodného domu družstva na Levočskej ulici v Prešove, kde sa v spolupráci s mestom podarilo sprístupniť nové parkovisko.
Viac informácií o fungovaní automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7 nájdu zákazníci na stránke www.coop.sk/24-7.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - V Kapušanoch pri Prešove po novom môžete nakupovať nonstop © SITA Všetky práva vyhradené.
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