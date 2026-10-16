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16. októbra 2026

Trump údajne nepožiadal o obmedzenie vojenského Starlinku na Ukrajine, tvrdí anonymný zdroj


Tagy: Americký prezident Biely dom Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Trumpova administratíva Ukrajinská armáda Vojna na Ukrajine

K problémom došlo krátko potom, ako Trump kritizoval Kyjev a vyzval ho, aby prestal útočiť na ruské ropné rafinérie. Americký prezident



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trump_44791 1 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - K problémom došlo krátko potom, ako Trump kritizoval Kyjev a vyzval ho, aby prestal útočiť na ruské ropné rafinérie.


Americký prezident Donald Trump nepožiadal o obmedzenie služieb satelitného systému Starshield pre Ukrajinu, uviedol v piatok nemenovaný predstaviteľ Trumpovej administratívy.

Zvláštne načasovanie


Prezident nikdy nevydal takúto požiadavku,“ povedal pod podmienkou zachovania anonymity v reakcii na tvrdenia majiteľa spoločnosti SpaceX Elona Muska, že konečné rozhodnutia o fungovaní systému prijíma americká administratíva.

Ukrajina v stredu informovala o čiastočných obmedzeniach služby Starshield, ktorú považuje za kľúčovú pri obrane proti ruským útokom. K problémom došlo krátko potom, ako Trump kritizoval Kyjev a vyzval ho, aby prestal útočiť na ruské ropné rafinérie.

Rozhoduje prezident


Musk uviedol, že akékoľvek obmedzenia rýchlosti alebo využívania systému Starshield „určuje americká armáda a v konečnom dôsledku prezident Spojených štátov“.

Ukrajinská armáda využíva Starshield, teda vojenskú verziu satelitnej siete Starlink, na komunikáciu na bojisku, útoky na stredné vzdialenosti proti cieľom na okupovaných územiach aj na riadenie obranných dronov. Súčasne používa aj civilný systém Starlink.

Ukrajinský prezident v piatok uviedol, že služby sa postupne obnovujú. Dodal, že podľa jeho informácií Biely dom kontaktoval spoločnosť SpaceX so žiadosťou o obnovenie prevádzky. „Moji partneri mi povedali, že administratíva a Biely dom poslali spoločnosti SpaceX odkaz so žiadosťou o obnovenie služby,“ povedal Zelenskyj.

Výrazné ochladenie


Vzťahy medzi Washingtonom a Kyjevom sa v posledných dňoch výrazne zhoršili. Trump vyzval na výmenu Zelenského vo funkcii prezidenta za to, že ukrajinský líder kritizoval americkú dohodu umožňujúcu väčší návrat ruskej motorovej nafty na svetové trhy.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Trump údajne nepožiadal o obmedzenie vojenského Starlinku na Ukrajine, tvrdí anonymný zdroj © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Biely dom Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Trumpova administratíva Ukrajinská armáda Vojna na Ukrajine
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