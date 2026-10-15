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15. októbra 2026
V4 tlačí na odklad emisných povoleniek do roku 2030, v Bruseli však naráža na odpor
Tagy: systém ETS2
Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko varujú pred rastom účtov za energie, podľa diplomatov však ich návrh nemá dostatočnú podporu. Plán krajín
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15.10.2026 (SITA.sk) - Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko varujú pred rastom účtov za energie, podľa diplomatov však ich návrh nemá dostatočnú podporu.
Slovensko, Maďarsko, Česko a Poľsko žiadajú ďalší odklad systému, ktorý má spoplatniť emisie z palív používaných v cestnej doprave a pri vykurovaní budov. ETS2 má podľa súčasného harmonogramu začať fungovať v roku 2029.
Systém už Európska únia (EÚ) raz odložila pre obavy zo sociálnych dôsledkov, keďže nové emisné náklady sa pravdepodobne premietnu aj do cien energií pre domácnosti a firmy.
Krajiny V4 argumentujú, že „rozdiely v cenách medzi regiónmi a členskými štátmi EÚ sú obrovské“.
Ich požiadavku podporuje aj Taliansko, podľa viacerých diplomatov však na ďalší odklad nie je medzi členskými štátmi dostatočná politická vôľa.
Navrhované zmeny „nikdy nezískajú potrebnú jednomyseľnosť“, povedal pre Euronews jeden z diplomatov EÚ.
„Majú len malú podporu a vedia o tom. Preto sa to snažia presadiť na Európskej rade namiesto Rady pre životné prostredie, pretože tam na to nemajú väčšinu,“ uviedol ďalší diplomat.
Diskusia lídrov o cenách energií sa už síce skončila, konečné znenie záverov samitu sa však ešte pripravuje.
Podľa tretieho diplomata preto zatiaľ nemožno úplne vylúčiť, že sa otázka ETS2 do finálneho textu ešte premietne.
Zdroj: SITA.sk - V4 tlačí na odklad emisných povoleniek do roku 2030, v Bruseli však naráža na odpor © SITA Všetky práva vyhradené.
Plán krajín Vyšehradskej štvorky (V4) odložiť zavedenie nového systému obchodovania s emisnými kvótami ETS2 až na rok 2030 zrejme neuspeje, informoval portál Euronews.
Slovensko, Maďarsko, Česko a Poľsko žiadajú ďalší odklad systému, ktorý má spoplatniť emisie z palív používaných v cestnej doprave a pri vykurovaní budov. ETS2 má podľa súčasného harmonogramu začať fungovať v roku 2029.
Odklad už bol
Systém už Európska únia (EÚ) raz odložila pre obavy zo sociálnych dôsledkov, keďže nové emisné náklady sa pravdepodobne premietnu aj do cien energií pre domácnosti a firmy.
Krajiny V4 argumentujú, že „rozdiely v cenách medzi regiónmi a členskými štátmi EÚ sú obrovské“.
Ich požiadavku podporuje aj Taliansko, podľa viacerých diplomatov však na ďalší odklad nie je medzi členskými štátmi dostatočná politická vôľa.
Veľké nádeje
Navrhované zmeny „nikdy nezískajú potrebnú jednomyseľnosť“, povedal pre Euronews jeden z diplomatov EÚ.
„Majú len malú podporu a vedia o tom. Preto sa to snažia presadiť na Európskej rade namiesto Rady pre životné prostredie, pretože tam na to nemajú väčšinu,“ uviedol ďalší diplomat.
Diskusia lídrov o cenách energií sa už síce skončila, konečné znenie záverov samitu sa však ešte pripravuje.
Podľa tretieho diplomata preto zatiaľ nemožno úplne vylúčiť, že sa otázka ETS2 do finálneho textu ešte premietne.
Zdroj: SITA.sk - V4 tlačí na odklad emisných povoleniek do roku 2030, v Bruseli však naráža na odpor © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: systém ETS2
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