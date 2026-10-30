Legendárne San Siro zbúrajú. Milánske kluby sa dohodli na výstavbe nového štadióna za miliardu eur
Slávne San Siro ráta svoje posledné dni, nahradí ho Generali Stadium. Slávna história ustúpi modernému šatu! Milánske futbalové kluby
30.10.2026 (SITA.sk) - Slávne San Siro ráta svoje posledné dni, nahradí ho Generali Stadium.
Slávna história ustúpi modernému šatu! Milánske futbalové kluby AC a Inter Miláno predstavili svoje plány na nový spoločný štadión. Aréna sa bude volať "Generali Stadium" a nahradí historické San Siro, ktoré bude po dokončení nového stánku z veľkej časti zbúrané.
Plánovaný štadión bude mať kapacitu 71 500 divákov. Výstavba sa má začať v roku 2028 a otvorenie je naplánované na sezónu 2031/2032. To by malo zabezpečiť, aby bola aréna včas pripravená na majstrovstvá Európy 2032 v Taliansku a Turecku. Náklady na nový štadión sa odhadujú na viac ako jednu miliardu eur. Počas stavebných prác budú oba kluby naďalej hrať na San Sire.
"Sezóna 2031/2031 prinesie veľkú zmenu. Oba milánske kluby postavia nový štadión a práva na pomenovanie budú predané spoločnosti Generali do roku 2052 za 650 miliónov eur," informoval známy futbalový odborník Fabrizio Romano na svojom účte na platforme X.
Oba kluby v tlačovej správe uviedli, že táto dohoda predstavuje jednu z najväčších zmlúv o právach na pomenovanie štadióna v celosvetovom športe. Zdroje pre ESPN potvrdili, že hodnota dohody dosahuje 650 miliónov eur a je uzavretá na obdobie 20 rokov.
V novembri 2021 spoločnosť Crypto.com zaplatila – podľa dostupných informácií - 700 miliónov dolárov (625,6 mil. eur) v priebehu 20 rokov za premenovanie arény v centre Los Angeles.
V tom čase išlo o najhodnotnejšiu dohodu o právach na pomenovanie v histórii športu; v aréne pôsobia tímy Lakers (NBA), Kings (NHL) a Sparks (WNBA).
Kluby AC Miláno a Inter Miláno odkúpili pozemok pod štadiónom od mesta vlani v novembri za 197 miliónov eur, čím otvorili cestu k jeho zbúraniu a výstavbe nového športového stánku.
Tieto dva kluby historický štadión dlhodobo využívajú spoločne, ale výstavbu novej, modernej arény považujú za kľúčovú pre zvýšenie príjmov zo zápasov. V tejto oblasti totiž zaostávajú za svojimi európskymi konkurentmi.
Zdroj: SITA.sk - Legendárne San Siro zbúrajú. Milánske kluby sa dohodli na výstavbe nového štadióna za miliardu eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Slávna história ustúpi modernému šatu! Milánske futbalové kluby AC a Inter Miláno predstavili svoje plány na nový spoločný štadión. Aréna sa bude volať "Generali Stadium" a nahradí historické San Siro, ktoré bude po dokončení nového stánku z veľkej časti zbúrané.
Plánovaný štadión bude mať kapacitu 71 500 divákov. Výstavba sa má začať v roku 2028 a otvorenie je naplánované na sezónu 2031/2032. To by malo zabezpečiť, aby bola aréna včas pripravená na majstrovstvá Európy 2032 v Taliansku a Turecku. Náklady na nový štadión sa odhadujú na viac ako jednu miliardu eur. Počas stavebných prác budú oba kluby naďalej hrať na San Sire.
Za 650 miliónov eur
"Sezóna 2031/2031 prinesie veľkú zmenu. Oba milánske kluby postavia nový štadión a práva na pomenovanie budú predané spoločnosti Generali do roku 2052 za 650 miliónov eur," informoval známy futbalový odborník Fabrizio Romano na svojom účte na platforme X.
Oba kluby v tlačovej správe uviedli, že táto dohoda predstavuje jednu z najväčších zmlúv o právach na pomenovanie štadióna v celosvetovom športe. Zdroje pre ESPN potvrdili, že hodnota dohody dosahuje 650 miliónov eur a je uzavretá na obdobie 20 rokov.
Zmena v Los Angeles
V novembri 2021 spoločnosť Crypto.com zaplatila – podľa dostupných informácií - 700 miliónov dolárov (625,6 mil. eur) v priebehu 20 rokov za premenovanie arény v centre Los Angeles.
V tom čase išlo o najhodnotnejšiu dohodu o právach na pomenovanie v histórii športu; v aréne pôsobia tímy Lakers (NBA), Kings (NHL) a Sparks (WNBA).
Odkúpili pozemok
Kluby AC Miláno a Inter Miláno odkúpili pozemok pod štadiónom od mesta vlani v novembri za 197 miliónov eur, čím otvorili cestu k jeho zbúraniu a výstavbe nového športového stánku.
Tieto dva kluby historický štadión dlhodobo využívajú spoločne, ale výstavbu novej, modernej arény považujú za kľúčovú pre zvýšenie príjmov zo zápasov. V tejto oblasti totiž zaostávajú za svojimi európskymi konkurentmi.
Zdroj: SITA.sk - Legendárne San Siro zbúrajú. Milánske kluby sa dohodli na výstavbe nového štadióna za miliardu eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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