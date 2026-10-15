|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 15.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Terézia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. októbra 2026
Ústavný súd upozorňuje na medzeru v ochrane párov rovnakého pohlavia, napraviť ju môže iba parlament
Iniciatíva Inakosť bude pokračovať v strategickej litigácii pred všeobecnými súdmi, správnymi súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva.
Zdieľať
15.10.2026 (SITA.sk) - Iniciatíva Inakosť bude pokračovať v strategickej litigácii pred všeobecnými súdmi, správnymi súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva.
Ústavný súd SR (ÚS SR) nevyhovel návrhu 33 poslankýň a poslancov týkajúcemu sa právneho postavenia párov rovnakého pohlavia. V písomnom odôvodnení nálezu z 23. septembra 2026 však súd skonštatoval existenciu „systémového deficitu ochrany rodinného života párov rovnakého pohlavia“.
Zároveň poukázal, že vzájomná pomoc a ekonomická solidarita týchto párov sú „ponechané výlučne na faktickú dobrovoľnosť, bez možnosti domáhať sa ochrany prostredníctvom súdu“. Nápravu v tomto smere však môže urobiť iba parlament, keďže súd nemá právomoc nariadiť ani konkrétnu podobu chýbajúcej právnej úpravy. Informuje o tom Iniciatíva Inakosť.
Návrh, podaný v máji 2023 v spolupráci s Iniciatívou Inakosť, napádal ustanovenia zákona o rodine, Občianskeho zákonníka a zákonov o sociálnom poistení a o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia. Súd rozhodol, že problém nespočíva v súčasných ustanoveniach, ale v ich absencii, teda v legislatívnej nečinnosti.
Martin Macko, riaditeľ Iniciatívy Inakosť, vyjadril, že hoci je rozhodnutie Ústavného súdu SR sklamaním, odôvodnenie je významné. „Ústavný súd potvrdil, že ide o medzeru v zákonoch, ktorá sa dotýka konkrétnych ľudí. Formu ochrany si štát vybrať môže. Nemôže si však vybrať, že neurobí nič,“ doplnil Macko.
Ústavný súd vo svojom rozhodnutí vyzdvihol, že stabilné páry rovnakého pohlavia sú v porovnateľnej situácii s manželmi aspoň v tých oblastiach, kde právna úprava sleduje ochranu vzájomnej solidarity, starostlivosti a majetkového zabezpečenia. Avšak, „z práv, ktoré prináša manželstvo, nie sú vylúčené preto, že by sa rozhodli manželstvo neuzavrieť, ale preto, že im to zákon neumožňuje“. Toto vylúčenie je podľa ÚS SR „úzko späté so sexuálnou orientáciou dotknutých osôb“.
Súd upozornil na niektoré medzery a ich dopad na páry rovnakého pohlavia. Ide napríklad o dedenie, poberanie pozostalostného dôchodku či o starostlivosť, keď partner rovnakého pohlavia môže fakticky zabezpečovať starostlivosť a podporu rovnako ako manžel, no zákon mu nepriznáva postavenie rodinného príslušníka ani s tým súvisiace práva.
Ústavný súd zároveň upozornil, že definícia blízkej osoby v Občianskom zákonníku umožňuje zahrnúť aj páry rovnakého pohlavia, avšak táto definícia nenahrádza plnohodnotnú zákonnú ochranu a nezaručuje napríklad vdovské dôchodky či dedenie. Právna poradkyňa Dominika Patzko pripomenula, že párom sa zatiaľ odporúča spísať si plnomocenstvá a závet, pretože to je momentálne najpraktickejšia forma ochrany.
Lucia Berdisová, expertka na ústavné právo a spoluautorka podania, zdôraznila, že súd vyjadril, že ochrana manželstva neznamená rezignáciu zákonodarcu na ochranu iných foriem rodinného života a že súd má úlohu vykladať ústavu so zreteľom na požiadavky rovnosti, nie demokratickej popularity.
Ústavný súd tiež pripomenul, že jeho rozhodnutie sa nijako nevyjadruje k ústavnej novele, ktorá bola schválená parlamentom v septembri 2025 a ktorá okrem iného zaviedla ústavné obmedzenia na nebiologické rodičovstvo a adopcie.
Táto novela priamo zasahuje život dúhových rodín a jej súlad s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska bol spochybnený odbornou verejnosťou i inštitúciami ako Benátska komisia. Európska komisia má voči Slovensku vedené predbežné konanie o porušení povinností súvisiacich s touto novelou.
Občianske združenie Iniciatíva Inakosť, ktoré sa venuje podpore práv LGBTI+ komunít na Slovensku, v súvislosti s rozhodnutím uviedlo, že budú pokračovať v strategickej litigácii pred všeobecnými súdmi, správnymi súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva, keďže toto konanie pred Ústavným súdom bolo jedným z krokov ich dlhodobej stratégie. Súd tiež uviedol, že jeho úlohou nie je zisťovať väčšinový spoločenský názor, ale chrániť práva všetkých, vrátane menšín, čím zdôraznil, že základné práva nesmú byť závislé od spoločenskej popularity.
Rozhodnutie Ústavného súdu v bode 68 uvádza: „Ak sa však zákon o rodine posudzuje v širšom systémovom kontexte, teda spolu s absenciou akéhokoľvek alternatívneho právneho statusu pre páry rovnakého pohlavia, vzniká systémovo relevantný deficit úpravy v podobe medzery v právnej úprave. Tento deficit spočíva v tom, že stabilné páry rovnakého pohlavia sú fakticky vylúčené z rodinnoprávnej ochrany, hoci ich vzťahy môžu napĺňať znaky rodinného života podľa čl. 19 ústavy, čl. 8 dohovoru a čl. 17 paktu.“
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd upozorňuje na medzeru v ochrane párov rovnakého pohlavia, napraviť ju môže iba parlament © SITA Všetky práva vyhradené.
Ústavný súd SR (ÚS SR) nevyhovel návrhu 33 poslankýň a poslancov týkajúcemu sa právneho postavenia párov rovnakého pohlavia. V písomnom odôvodnení nálezu z 23. septembra 2026 však súd skonštatoval existenciu „systémového deficitu ochrany rodinného života párov rovnakého pohlavia“.
Nápravu môže vykonať iba parlament
Zároveň poukázal, že vzájomná pomoc a ekonomická solidarita týchto párov sú „ponechané výlučne na faktickú dobrovoľnosť, bez možnosti domáhať sa ochrany prostredníctvom súdu“. Nápravu v tomto smere však môže urobiť iba parlament, keďže súd nemá právomoc nariadiť ani konkrétnu podobu chýbajúcej právnej úpravy. Informuje o tom Iniciatíva Inakosť.
Návrh, podaný v máji 2023 v spolupráci s Iniciatívou Inakosť, napádal ustanovenia zákona o rodine, Občianskeho zákonníka a zákonov o sociálnom poistení a o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia. Súd rozhodol, že problém nespočíva v súčasných ustanoveniach, ale v ich absencii, teda v legislatívnej nečinnosti.
Martin Macko, riaditeľ Iniciatívy Inakosť, vyjadril, že hoci je rozhodnutie Ústavného súdu SR sklamaním, odôvodnenie je významné. „Ústavný súd potvrdil, že ide o medzeru v zákonoch, ktorá sa dotýka konkrétnych ľudí. Formu ochrany si štát vybrať môže. Nemôže si však vybrať, že neurobí nič,“ doplnil Macko.
Ústavný súd vo svojom rozhodnutí vyzdvihol, že stabilné páry rovnakého pohlavia sú v porovnateľnej situácii s manželmi aspoň v tých oblastiach, kde právna úprava sleduje ochranu vzájomnej solidarity, starostlivosti a majetkového zabezpečenia. Avšak, „z práv, ktoré prináša manželstvo, nie sú vylúčené preto, že by sa rozhodli manželstvo neuzavrieť, ale preto, že im to zákon neumožňuje“. Toto vylúčenie je podľa ÚS SR „úzko späté so sexuálnou orientáciou dotknutých osôb“.
Ostávajú plnomocenstvá a závet
Súd upozornil na niektoré medzery a ich dopad na páry rovnakého pohlavia. Ide napríklad o dedenie, poberanie pozostalostného dôchodku či o starostlivosť, keď partner rovnakého pohlavia môže fakticky zabezpečovať starostlivosť a podporu rovnako ako manžel, no zákon mu nepriznáva postavenie rodinného príslušníka ani s tým súvisiace práva.
Ústavný súd zároveň upozornil, že definícia blízkej osoby v Občianskom zákonníku umožňuje zahrnúť aj páry rovnakého pohlavia, avšak táto definícia nenahrádza plnohodnotnú zákonnú ochranu a nezaručuje napríklad vdovské dôchodky či dedenie. Právna poradkyňa Dominika Patzko pripomenula, že párom sa zatiaľ odporúča spísať si plnomocenstvá a závet, pretože to je momentálne najpraktickejšia forma ochrany.
Lucia Berdisová, expertka na ústavné právo a spoluautorka podania, zdôraznila, že súd vyjadril, že ochrana manželstva neznamená rezignáciu zákonodarcu na ochranu iných foriem rodinného života a že súd má úlohu vykladať ústavu so zreteľom na požiadavky rovnosti, nie demokratickej popularity.
Ústavný súd tiež pripomenul, že jeho rozhodnutie sa nijako nevyjadruje k ústavnej novele, ktorá bola schválená parlamentom v septembri 2025 a ktorá okrem iného zaviedla ústavné obmedzenia na nebiologické rodičovstvo a adopcie.
Novelu kritizuje odborná verejnosť
Táto novela priamo zasahuje život dúhových rodín a jej súlad s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska bol spochybnený odbornou verejnosťou i inštitúciami ako Benátska komisia. Európska komisia má voči Slovensku vedené predbežné konanie o porušení povinností súvisiacich s touto novelou.
Občianske združenie Iniciatíva Inakosť, ktoré sa venuje podpore práv LGBTI+ komunít na Slovensku, v súvislosti s rozhodnutím uviedlo, že budú pokračovať v strategickej litigácii pred všeobecnými súdmi, správnymi súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva, keďže toto konanie pred Ústavným súdom bolo jedným z krokov ich dlhodobej stratégie. Súd tiež uviedol, že jeho úlohou nie je zisťovať väčšinový spoločenský názor, ale chrániť práva všetkých, vrátane menšín, čím zdôraznil, že základné práva nesmú byť závislé od spoločenskej popularity.
Rozhodnutie Ústavného súdu v bode 68 uvádza: „Ak sa však zákon o rodine posudzuje v širšom systémovom kontexte, teda spolu s absenciou akéhokoľvek alternatívneho právneho statusu pre páry rovnakého pohlavia, vzniká systémovo relevantný deficit úpravy v podobe medzery v právnej úprave. Tento deficit spočíva v tom, že stabilné páry rovnakého pohlavia sú fakticky vylúčené z rodinnoprávnej ochrany, hoci ich vzťahy môžu napĺňať znaky rodinného života podľa čl. 19 ústavy, čl. 8 dohovoru a čl. 17 paktu.“
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd upozorňuje na medzeru v ochrane párov rovnakého pohlavia, napraviť ju môže iba parlament © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Štát rozdelí obciam 24,5 milióna eur, vytvorí viac ako tisíc pracovných miest
Štát rozdelí obciam 24,5 milióna eur, vytvorí viac ako tisíc pracovných miest
<< predchádzajúci článok
V4 tlačí na odklad emisných povoleniek do roku 2030, v Bruseli však naráža na odpor
V4 tlačí na odklad emisných povoleniek do roku 2030, v Bruseli však naráža na odpor